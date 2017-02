Im Niedergang

Foto: Arne Dedert/dpa-Bildfunk

Die USA sind dieser Tage immer für eine Überraschung gut. Das gilt nicht nur für den Präsidenten, sondern auch für den Autobauer General Motors (GM). Die offenbar selbst für das hiesige Management überraschenden Verhandlungen über einen Verkauf von Opel an Peugeot (PSA) sorgen für Verwunderung, zum Teil auch Empörung. Die neue Volte ist der vorläufige Höhepunkt einer wirren Strategiesuche. Zuletzt wollte GM seine europäischen Töchter Opel und Vauxhall in der großen Krise 2008/2009 loswerden. Doch nach einer monatelangen Hängepartie blies der Konzern den schon vereinbarten Verkauf an den kanadisch-österreichischen Zulieferer Magna plötzlich ab. Die neue GM-Chefin Mary Barra verkündete am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim: »Opel ist eindeutig ein lebenswichtiger Teil unseres Unternehmens.« Jetzt ist wieder alles anders.

Wie die Wahl von Trump kann auch der neue GM-Plan als Ausdruck eines langanhaltenden Niedergangs interpretiert werden. Die ab 1990 scheinbar unangefochtene Supermacht USA ist längst nicht mehr in der Lage, weltweit für Ruhe, Ordnung und ungestörte Ausbeutung zu sorgen. Und der einst größte Autokonzern der Welt, General Motors, ist nicht erst seit seiner Pleite und folgenden Staatsrettung 2009 ein Schatten seiner selbst.

Was er mit dem Opel-Verkauf bezweckt, ist nicht ganz klar. Zwar hat die Tochter seit 1999 nur Verluste eingefahren, zuletzt 257 Millionen Euro. Doch zum einen ist unklar, ob die konzerninternen Berechnungen stimmen. Immer schon vermuten sie in Rüsselsheim, dass dortige Entwicklungsleistungen nicht angemessen berücksichtigt werden. Zum anderen verkauft GM ohne Opel und Vauxhall jährlich 1,16 Millionen Autos weniger. Das bedeutet einen Verlust an Einkaufsmacht, die gemeinhin als entscheidende Stellschraube betrachtet wird.

Anders herum dürfte genau das die Erklärung für die Ambitionen des Peugeot-Konzerns sein, der auf »Skaleneffekte« spekuliert. Mit Opel würde PSA zur Nummer zwei in Europa hinter VW aufsteigen. Die Aussichten sind dennoch trübe. Beide Unternehmen bedienen dieselbe Käufergruppe, beide sind vor allem in Europa vertreten. Deshalb ist klar: Die angestrebten »Synergien« werden auf Kosten der Beschäftigten gehen. PSA-Chef Carlos Tavares baut schon jetzt jährlich rund 2.000 Jobs in Frankreich ab. Der mit 14 Prozent am Unternehmen beteiligte französische Staat wird darauf achten, dass weitere Stellenstreichungen vor allem bei Opel stattfinden.

Den GM-Bossen wird man bei Opel in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern trotzdem keine Träne nachweinen. In Bochum, wo die Produktion schon Ende 2014 eingestellt wurde, ohnehin nicht. Von den über 50.000 Beschäftigten Anfang der 1990er Jahre sind weniger als ein Drittel übrig. Hinzu kommt: Immer wieder hat die GM-Spitze mit der Drohung von Werksschließungen Zugeständnisse der Belegschaften erpresst. Spätestens jetzt steht fest: Sie haben sich für die Beschäftigten nicht gelohnt.