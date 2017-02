Von wegen »Helden«

Neofaschisten auf Streife: Die beiden Polizisten, die den Berliner Attentäter Amri in Mailand erschossen haben, sind bekennende Hitler-Verehrer (23.12.2016) Foto: Daniele Bennati/B&V/dpa-Bildfunk

Einige Tage galten die beiden italienischen Polizisten Luca Scata und Christian Morio als Helden. Am 23. Dezember hatten sie in Mailand eine Person erschossen, die als der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri, der vier Tage vorher bei einem Anschlag mit einem Lkw zwölf Menschen getötet hatte, identifiziert wurde. Bei einer Ausweiskontrolle, nachts auf der Piazza Primo Maggio (Platz des 1. Mai), nahe des Hauptbahnhofes, hatte der Tunesier sofort geschossen und Morio in der Schulter getroffen. Die Polizisten erwiderten das Feuer und zwei Schüsse von Scata trafen den Angreifer tödlich in der Brust.

Dass Polizisten das Feuer auf einen Angreifer erwidern und der dabei zu Tode kommt, geschieht nicht alle Tage, ist aber in Italien nicht ungewöhnlich. Bemerkenswert war allenfalls, dass die Polizisten in Berlin euphorisch als »Helden« gefeiert wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich fühlte sich bemüßigt, zu gratulieren. Die CSU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Uhl und Michael Frieser forderten, die Italiener mit einem Orden zu dekorieren. Im Gespräch war das Bundesverdienstkreuz. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, schloss sich dem an. Die übereifrige Initiative, die offensichtlich auch von den deutschen Pannen bei den Ermittlungen ablenken sollte, griff Rom zur Betonung gemeinsamer Standpunkte bei der »Terrorbekämpfung« auf – ein nicht häufig gegebener Anlass. Der frischgebackene Ministerpräsident Paolo Gentiloni äußerte, »Italien ist stolz auf die beiden Polizisten«, deren Handeln sei »ein gutes Beispiel der Überwachung des eigenen Territoriums«.

Die blauäugige Helden-Euphorie fand ein jähes Ende, als Zeitungen wie der Mailänder Corriere della Sera oder die Turiner La Stampa aufdeckten, dass die beiden Polizisten bekannte Neofaschisten sind, die ihre Gesinnung auf Kanälen wie Instagram und Facebook offen demonstrierten. So zeigte sich Scata etwa unter einem Bild Hitlers mit dem »Führergruß«. Und am 25. April 2016, dem Jahrestag der Befreiung Italiens vom Faschismus, hatte er sich zum faschistischen Diktator Mussolini bekannt: »Ich gehöre zu den Italienern, die keinen Verrat begangen und die sich nicht ergeben haben.« Auch Morio ließ sich unter Hitler- und Mussolini-Bildern mit keltischen Kreuzen ablichten.

Der Vorfall macht sichtbar, dass Italiens Sicherheitskräfte noch immer stark von extremen Rechten durchsetzt sind. Es ist noch präsent, dass beim G-8-Gipfel 2001 in Genua der Vize des damaligen Premier Silvio Berlusconi, der Chef der faschistischen Alleanza Nazionale (AN), Gianfranco Fini, den Polizeieinsatz kommandierte, bei dem festgenommene Demonstranten unter Hitler- und Mussolini-Bildern misshandelt wurden und »Viva il Duce« rufen mussten.

Seit dem Fall Berlusconis 2011 scheint sich, so verdeutlichte unter anderem das Onlineportal der kommunistischen Zeitung Contropiano, wenig geändert zu haben. Der aus Sizilien, einer faschistischen Hochburg, stammende Scata wurde erst vor neun Monaten in den Polizeidienst übernommen, ohne dass seine Gesinnung von der Stadtverwaltung des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) einer Prüfung unterzogen wurde.