Stromstöße dank »Rot-rot-grün«

Ein Polizeibeamter am 09.02.2017 in Berlin bei einer Vorführung des sogenannten Tasers Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Am 21. und 22. Februar 2017 findet zum mittlerweile 20. Mal der Europäische Polizeikongress in Berlin statt. Das Meeting, das vom Behörden Spiegel veranstaltet wird und im »Berlin Congress Center« am Alexanderplatz stattfindet, gilt als die Zusammenkunft von Sicherheitsfanatikern und innenpolitischen Hardlinern. In diesem Jahr werden erneut rund 1.500 Teilnehmer zu der Tagung erwartet, die – so heißt es in der Ankündigung – »nicht zuletzt aufgrund des Flüchtlingszustroms und der latenten Terrorgefahr« – unter dem Motto »Europa grenzenlos? Freiheit, Mobilität, Sicherheit« steht.

»Terrorismus, Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, linksextremistische Gewalt, Eigentumsdelikte und Cyber Crime – all diese Bedrohungslagen haben gemeinsam, dass diese nicht an staatlichen Grenzen Halt machen oder durch ein verändertes Grenzregime Verstärkung erfahren«, heißt es in der Kongresseinladung weiter. Um diesen Phänomenen stringenter entgegenwirken zu können, sei »eine intensivere Kooperation nicht nur der EU- Mitgliedsstaaten unerlässlich«, konstatieren die Kongressveranstalter daher.

Als Referenten erwartet werden unter anderem Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der Exekutivdirektor von Frontex, Fabrice Leggeri, die Präsidentin der »Einheit für justizielle Zusammenarbeit« in der EU (»Eurojust«), Michèle Coninsx, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sowie mehrere deutsche Landesinnenminister und Führungskräfte von Europol, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes.

Auch in diesem Jahr werden sie jedoch nicht unter sich bleiben. So rufen verschiedene linke Organisationen wie bereits in den Vorjahren zu Protesten auf. Sie wollen bereits am kommenden Sonnabend mit einer Demonstration durch Kreuzberg ihren »Widerstand gegen die repressive Politik der Herrschenden zum Ausdruck bringen« und gegen »repressive ordnungspolitische Maßnahmen« protestieren.

Tatsächlich ist eine zunehmende Militarisierung der Polizei zu beobachten, vor der Bürgerrechtsorganisationen seit geraumer Zeit warnen. So werden in der Bundeshauptstadt seit Anfang Februar etwa die umstrittenen Elektroschock-Distanzwaffen, auch bekannt als Taser, von zwanzig Beamten im Streifendienst getestet. Der Einsatz, der noch auf eine Entscheidung des ehemaligen CDU-Innensenators Frank Henkel zurückgeht, erfolgt zunächst in zwei Einsatzbereichen, nämlich in den Berliner Bezirken Mitte und Kreuzberg. Nach dieser Testphase soll endgültig entschieden werden, ob die Taser künftig zur Standardausrüstung der Berliner Polizei gehören werden.

Die besagten Distanzwaffen sind in den USA flächendeckend im Einsatz und führten dort mehrfach zu Todesfällen, da der Beschuss mit den Metallpfeilen, die mit Drähten mit dem Taser verbunden sind und kurzzeitig eine Spannung von bis zu 50.000 Volt auf die Zielperson übertragen, für die Betroffenen – und vor allem für Menschen mit Herz- bzw. Kreislauferkrankungen – schnell lebensbedrohlich sein können.

Zunehmend kommt es vor diesem Hintergrund zur Kritik am neuen Berliner Senat aus SPD, Linkspartei und Bündnis 90/Die Grünen. Alle drei Parteien hatten die Tasereinführung im Wahlkampf abgelehnt, setzen den Beschluss des ehemaligen Innensenatoren nun jedoch trotzdem um.