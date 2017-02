»Am Ende kommt es den Staat teurer zu stehen«

Sehr schön und noch nicht privatisiert: Eine Schule in Bonn (1. September 2015) Foto: Oliver Berg/dpa-Bildfunk

Kommende Woche wird der Bundestag erstmals über ein Paket von 14 Grundgesetzänderungen beraten. Die Maßnahmen bilden die Grundlage für die Schaffung einer Infrastrukturgesellschaft in Bundesregie, die künftig für Planung, Bau und Betrieb von Fernstraßen zuständig sein soll. Sie glauben, bei all dem geht es auch um eine versteckte Schulprivatisierung. Woran machen Sie das fest?

Zunächst soll das 2006 in die Verfassung geschriebene sogenannte Kooperationsverbot gelockert werden. Dieses untersagt es bisher dem Bund, substantiell und dauerhaft in die Schulen zu investieren. Mit dem neu zu schaffenden Artikel 104c soll der Bund künftig finanzschwachen Gemeinden Hilfen im Bereich der Bildungsinfrastruktur gewähren dürfen. In einem Begleitgesetz werden explizit öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP, als förderfähig aufgeführt, dergestalt, dass einem privaten Vertragspartner eine Vorabfinanzierung bewilligt werden könne.

Und das Geld bekommt ein Investor, damit der eine marode Schule auf Vordermann bringt?

Einfach ausgedrückt: Der Bund winkt klammen Kommunen mit Geld, damit die ihre Schulen sanieren können, aber verbunden mit der klaren Ansage, dass sie auf die Karte ÖPP setzen sollen. Natürlich könnte man Schulen auch mit einer klassischen staatlichen Finanzierung instandsetzen, und die Möglichkeit schließt das Begleitgesetz nicht aus. Allerdings geht das in der Regel nicht, weil damit gegen die Vorgaben der Schuldenbremse verstoßen würde. Dagegen hat die Schuldenbremse für ÖPP-Projekte keine Gültigkeit, obwohl diese den Staat am Ende viel teurer zu stehen kommen.

Das haben die Rechnungshöfe in Bund und Ländern wiederholt beanstandet.

Genau, und das macht die Sache noch perfider: Der Bund gibt eine Anschubfinanzierung für etwas, das die Kommunen auf lange Sicht ruinieren kann. Dazu kommt, dass Private weitreichenden Einfluss auf den Schulbereich erlangen. Das geht damit los, dass sie Lehrerparkplätze oder Klassenräume nach Ende des Schulbetriebs vermieten können. Sie managen die Schulausrüstung, die technische Ausstattung, das Schul­essen, die Reinigung.

Es geht nicht nur darum, Schulen zu bauen oder zu sanieren?

Bei ÖPP wird immer ein Kombi­paket vergeben. Zunächst wird saniert und danach geht auch der Betrieb für 15 oder 30 Jahre auf den Privaten über. Die Schule gehört dann zwar formell weiter dem Staat, aber dieser hat faktisch kein Hausrecht mehr. Der Private kann, abgesehen vom Unterrichtsbetrieb, praktisch alles verwerten, was sich zu Geld machen lässt. Nach 30 Jahren findet dann entweder die Rückübergabe statt, und dann wird das Gebäude ziemlich runtergewirtschaftet sein. In den letzten zehn Jahren lohnen sich Investitionen schlicht nicht. Oder aber dem Privaten wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt, womit er eine preiswerte Immobilie an Land zieht, an deren Betrieb er davor schon kräftig verdient hat.

Inwieweit haben sich die Pläne, den Schulbau und -betrieb mittels ÖPP quasi zu privatisieren, in Politik und Gesellschaft herumgesprochen?

Der Komplex ÖPP-Förderung in Kombination mit den geplanten Grundgesetzänderungen ist bisher ein blinder Fleck in der öffentlichen Wahrnehmung. Dagegen herrscht allenthalben große Freude über die versprochene Lockerung des Kooperationsverbots. Dass das Angebot eine Art trojanisches Pferd ist, um die Vermarktung der öffentlichen Infrastruktur ins Werk zu setzen, hat sich bisher kaum jemand klargemacht. Dabei gibt es ja Beispiele, die den Irrwitz dieser Politik belegen. Im Landkreis Offenbach wurden 90 Schulen per ÖPP vergeben. Jetzt müssen die Kommunen Kassenkredite aufnehmen, um die laufenden Kosten decken zu können.

Sehen Sie Möglichkeiten, das Vorhaben zu verhindern?

Immerhin die Bildungspolitiker in der SPD-Fraktion sind aufgeschreckt. Der Abgeordnete Swen Schulz hat gefordert, den Verweis auf ÖPP im Gesetzespaket zu streichen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, fängt gerade erst an, sich damit auseinandersetzen. Das ist reichlich spät. Das Gesetzespaket soll in sechs Wochen vom Bundestag beschlossen werden.