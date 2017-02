50 Zimmer, Küche, Bad

Die »Bellevue« – »Schöne Aussicht« ist hinterm Schloss seit 1880 durch die Berliner Stadtbahn verbaut Foto: Lukas Schulze/dpa - Bildfunk

Frank-Walter Steinmeier wurde am Sonntag zum 12. Bundespräsidenten der BRD gewählt. Der SPD-Politiker und frühere Außenminister erhielt im ersten Wahlgang der Bundesversammlung 931 von 1.239 gültigen Stimmen, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) mitteilte. Steinmeier nahm die Wahl an – »gerne sogar«.

Der gebürtige Westfale war gemeinsamer Kandidat von Union und SPD. Auch FDP und Grüne hatten ihre Unterstützung angekündigt. Gemessen an der so möglichen Maximalstimmenzahl fehlten ihm Dutzende Stimmen aus dem eigenen Lager. Die seit 1990 als Einheitspartei der alten Bundesrepublik auftretenden Parteien CSU, CDU, SPD, FDP und Grüne verfügten über 1.106 Vertreter in der Bundesversammlung.

Steinmeier hatte vier Gegenkandidaten. Der Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge, der für Die Linke ins Rennen gegangen war, schnitt mit 128 Stimmen deutlich stärker ab als erwartet. Die Linkspartei verfügte über 95 Stimmen in der Bundesversammlung.

Für die AfD kandidierte Bundesvize Albrecht Glaser. Auch er bekam mit 42 Stimmen mehr Unterstützung, als es die 35 AfD-Wahlleute erwarten ließen. Bei der Verkündung des Ergebnisses gab es Buhrufe. Der TV-Richter Alexander Hold, der für die Freien Wähler aus Bayern angetreten war, erhielt 25 Stimmen. Auch dies waren mehr als die elf Wahlleute der Freien Wähler. Auf Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers Martin Sonneborn, entfielen zehn Stimmen. Aufgestellt hatte ihn die Piratenpartei, die über elf Mandate verfügte. Insgesamt fehlten sieben der eigentlich 1.260 Wahlleute in der Bundesversammlung. Nach Angaben von Lammert gab es 14 ungültige Stimmen. Die Zahl der Enthaltungen lag mit 103 ungewöhnlich hoch.

Die Wahlversammlung für Steinmeier, der als Kanzleramtschef, Minister und SPD-Fraktionsvorsitzender seit 1999 Miturheber aller deutscher Kriegsbeteiligungen sowie der Armutsgesetzgebung durch die »Agenda 2010« war, prägte gegenseitiges Schulterklopfen. Bei seinen Unterstüzern herrschte allgemeine Begeisterung über die neue deutsche, angeblich vor allem moralische Größe. So nutzte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) seine Auftaktrede zur Vergabe von Kopfnoten an Repräsentanten anderer Länder. Er erklärte, wenn weder der russische noch der US-Präsident ein Interesse an einem starken Europa erkennen ließen, »ist dies ein zusätzliches Indiz dafür, dass wir selbst dieses Interesse an einem starken Europa haben müssen«. Die Mehrheit der Versammlung applaudierte stehend. Ähnlich sieht auch Steinmeier die Bundesrepublik fast schon wieder als Weltmacht. Er nannte es in seiner Dankesrede wunderbar, »dass dieses Land für viele in der Welt ein Anker der Hoffnung geworden ist«. Nach der »Raserei der Ideologien« sei vieles in Deutschland geglückt.

Steinmeier tritt sein Amt am 19. März an. Den scheidenden Bundespräsidenten Joachim »Opa will wieder schießen« Gauck würdigte er als Staatsoberhaupt, der für die Freiheit gesprochen und »das Glück der Freiheit mit jeder Faser verkörpert« habe. Steinmeier übernimmt von seinem Vorgänger die Dienstsitze im Berliner Schloss Bellevue (über 50 Räume, rund 10.000 Quadratmeter Fläche) und in der Bonner Villa Hammerschmidt sowie als Wohnsitz eine Villa in Berlin-Grunewald. Zusätzlich zum Amtsgehalt (214.000 Euro im Jahr) erhält der Bundespräsident 78.000 Euro »Aufwandsgeld«.