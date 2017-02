Podemos zerlegt sich

Podemos-Generalsekretär Pablo Iglesias (Mitte) am 15. Februar mit Carolina Bescansa und Nacho Alvarez. Beide erklärten in der vergangenen Woche ihren Rücktritt Foto: EPA/JAVIER LIZON

Die spanische Linkspartei Podemos (Wir können), die sich 2014 als parlamentarischer Arm der Bewegung der »Empörten« gegründet hatte, ist in eine interne Krise geschlittert. Insgesamt drei Flügel streiten sich, führende Protagonisten fallen öffentlich übereinander her.

Der erbittert geführte Streit zwischen den verschiedenen Lagern forderte bereits erste Opfer. In der vergangenen Woche trat Carolina Bescansa, die als »Nummer drei« von Podemos galt, von allen Ämtern zurück und will nur noch einfache Parlamentsabgeordnete bleiben. Sie verband ihre Demission mit scharfer Kritik am Debattenstil ihrer Partei. Sie spreche für die Mehrheit von Podemos, wenn sie feststelle, dass die Konfrontation der Partei schade. Auch ihr Fraktionskollege Nacho Álvarez, bisher wirtschaftspolitischer Sprecher von Podemos, kündigte seinen Rückzug an.

Im Kern geht es bei den Auseinandersetzungen darum, ob sich Podemos weiter als Partei der Bewegungen oder mehr als parlamentarische Kraft verstehen soll. Der Flügel um Pablo Iglesias, Generalsekretär und bekanntestes Gesicht von Podemos, möchte mehr Mobilisierungen auf der Straße. Die Strömung um Íñigo Errejón, den Sprecher der Podemos-Fraktion im spanischen Parlament, setzt dagegen auf die Arbeit in den Institutionen. Ein Streitpunkt ist zudem das Verhältnis zur Vereinten Linken (IU), mit der Podemos bei den letzten Wahlen eine Allianz eingegangen war. Während Iglesias für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit eintritt, will Errejón die Partei für eine Koalition mit den Sozialdemokraten öffnen. Er hofft immer noch darauf, mit der PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) eine Mehrheit im Parlament gegen die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy schmieden zu können. Aktuell fungiert die PSOE allerdings als Mehrheitsbeschaffer für Rajoys Volkspartei (PP).

Einen dritten Flügel bilden die »Antikapitalisten« um den Europaabgeordneten Miguel Urbán sowie die Generalsekretärin von Podemos in Andalusien, Teresa Rodríguez. Die spanische Sektion der trotzkistischen »Vierten Internationale« möchte die Partei »dezentralisieren« und fordert einen »Rettungsplan für die Bürger mit eine Genderperspektive«. Eine Koalition mit der PSOE lehnen die »Antikapitalisten« ab.

Die Zusammensetzung der verschiedenen Parteiflügel spiegelt auch die persönlichen Verbindungen des führenden Personals bei Podemos wider. Zahlreiche Vorstandsmitglieder hatten oder haben Liebesbeziehungen untereinander – sowohl Iglesias als auch Errejón haben ihre jeweilige Lebensgefährtin auf dem zweiten Platz ihrer Liste plaziert. Überrepräsentiert ist auch die Zahl der Kandidaten, die eine Verbindung zur Universität Complutense haben. Denn natürlich ist Podemos nicht nur aus den Kundgebungen der »Empörten« auf den Plätzen entstanden, sondern wurde 2014 von einem Team aus fünf Akademikern der Hochschule gegründet: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa und Luis Alegre. Nach Bescansas Rücktritt stehen nur noch zwei von ihnen an der Spitze der Partei.

Über den künftigen Kurs von Podemos entscheiden nun bis zu 280.000 Mitglieder, die sich auf der Homepage der Partei für die Abstimmung registriert haben. Um die Vorstandsposten konkurrieren Kandidaten auf fünf Listen. Jede hat ein eigenes Grundsatzprogramm vorgelegt. Real haben jedoch nur die Vorschläge von »Podemos für alle« um Iglesias und »Die Hoffnung zurückgewinnen« um Errejón eine Chance auf die Mehrheit der Stimmen der Basis.

Die Wiederwahl von Pablo Iglesias als Generalsekretär der Partei gilt als sicher. Sein einziger Gegenkandidat ist Juan Moreno Yagüe, ein andalusischer Rechtsanwalt, der von keiner der großen Strömungen offiziell unterstützt wird. Iglesias hat allerdings angekündigt, bei einer Niederlage seiner Liste bei den Vorstandswahlen von allen Parteiämtern zurücktreten zu wollen. Die Resultate sollen am Sonntag im Rahmen des Parteitages in Madrid bekanntgegeben werden.