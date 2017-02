»Unerwünschte Nebenwirkungen«

Zwei Männer betreten in Hannover ein Jobcenter (24. Januar 2012) Foto: dpa/Barbora Prekopova

Am Mittwoch hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, seine Studie »Wirkungen von Sanktionen für junge ALG-II-Bezieher« vorgestellt. Das Fazit: Leistungskürzungen für unter 25jährige führen zwar bei einem Teil der Betroffenen zu schnellerer Arbeitsaufnahme, sie wirken bei anderen jedoch destruktiv.

Es geht um junge Hartz-IV-Bezieher zwischen 15 und 24 Jahren. Seit einer Gesetzesverschärfung 2007 werden sie noch härter drangsaliert als ältere. Brechen sie eine Ausbildung ab, ignorieren sie ein Stellenangebot oder weisen sie zu wenige Bewerbungen nach, kann ihnen vom Jobcenter für drei Monate der komplette Regelsatz gestrichen werden. Verstoßen sie ein zweites Mal innerhalb eines Jahres gegen eine Auflage, fällt womöglich die gesamte Leistung weg, also auch Mietzuschuss und Krankenversicherung. Bei älteren führt die dritte Pflichtverletzung zu einer Totalsanktion, vorher gibt es Kürzungen von 30 und 60 Prozent. Sozialverbände kritisieren die rigide Praxis als existenzgefährdend und menschenunwürdig.

Das IAB untersuchte, wie die Strafen auf männliche Jugendliche in Westdeutschland wirkten. Die »Abgangsraten in Beschäftigung« fielen bei erstmals sanktionierten Alleinlebenden doppelt so hoch aus wie bei nicht Sanktionierten. Bei Betroffenen mit einer Folgekürzung lagen sie um 150 Prozent höher.

Arbeitsagenturen und Jobcenter vermittelten 2014 insgesamt 271.000 Bezieher von Arbeitslosengeld I oder Hartz IV in eine Beschäftigung, unabhängig von der Qualität derselben. Das hatte die Bundesregierung auf Anfrage der Grünen vor zwei Jahren mitgeteilt. Etwa die Hälfte der Vermittelten war nach einem Jahr erneut erwerbslos. Insgesamt bezogen damals fünfeinhalb Millionen Erwerbsfähige eine dieser beiden Leistungen. Zu einem Job verhalfen die Behörden gerade einmal 5,5 Prozent ihrer arbeitssuchenden Klienten.

Laut IAB verstärkt die Vorenthaltung des Existenzminimums bei Jugendlichen »Anreize zur Arbeitssuche«. Zugleich führten die Strafen jedoch zu »unerwünschten Nebenwirkungen«. Nicht nur, dass die so unter Druck Gesetzten im Schnitt fünf Prozent weniger Lohn in Kauf nähmen als die übrigen Vermittelten, wobei Hartz-IV-Beziehern im ersten halben Jahr kein Mindestlohn zusteht. Viele der Bestraften zögen sich auch ganz aus dem Arbeitsmarkt zurück. Was das heißt, ist vor allem in größeren Städten zu beobachten: Die Zahl junger Erwachsener ohne Wohnung, die betteln und oft nicht einmal krankenversichert sind, wächst. Das konstatieren auch Hilfsvereine.

Aufgrund der festgestellten Auswirkungen plädiert das IAB für eine Reform des Sanktionssystems, »die sehr einschneidende Leistungsminderungen vermeidet«. Vom Tisch dürfe dieses Druckmittel aber nicht, verlangten sie. Die Verteidigung der Strafpraxis kommt aus Sicht der Bundesregierung zur rechten Zeit. Denn aktuell befasst sich das Bundesverfassungsgericht damit. Den Erwerbslosenverein Tacheles hat es zur Stellungnahme aufgefordert. In der Beschlussvorlage, über die es entscheiden soll, kritisiert das Sozialgericht Gotha Kürzungen des Minimums als menschenunwürdig. Ferner verstießen Sanktionen gegen die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und freie Berufswahl. Die IAB-Forscher beriefen sich erneut darauf, Betroffene könnten ergänzende Sachleistungen erhalten. Die Gothaer Richter sind hingegen der Meinung, dass dies keine Pflichtleistung ist. Außerdem deckten die gängigen Lebensmittelgutscheine keine Grundbedürfnisse wie Wohnen, Energie und ein Minimum an Mobilität ab.