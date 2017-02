Natürlich keine Gefahr: Das französische Atomkraftwerk Flamanville Foto: Benoit Tessier/Reuters; Montage: jW

Es ist mal wieder »nichts passiert«. Kein Problem, kein Unfall im »Nuklearbereich«, versicherten am Donnerstag die Präfektur Manche (Ärmelkanal) und die französische Energiebehörde, nachdem am Morgen eine Explosion im Atomkraftwerk Flamanville die Bewohner des gleichnamigen normannischen Dorfes aufgeschreckt hatte. Fünf Arbeiter hätten bei dem Vorfall, der sich angeblich im Maschinenraum des Reaktors I ereignete, leichte Rauchvergiftungen erlitten. Das AKW hat zwei Reaktoren in Betrieb, von denen einer nun abgeschaltet ist. Ein dritter Reaktor ist im Bau. Sprecher der Umweltpartei EELV (Europe Écologie – Les Verts) sahen in dem Unfall einen »neuerlichen Beweis dafür, dass Atomenergie nicht sicher ist und durch umweltfreundliche Energie ersetzt werden muss«.

Betreiber des Kraftwerks ist die EDF (Électricité de France), an der der französische Staat 84,8 Prozent der Aktien hält. Konstruiert wurden die beiden aktiven Reaktoren von der mit insgesamt 91 Prozent Anteilen ebenfalls mehrheitlich staatlichen Areva. Der international tätige Atomkonzern traf auch eine Mitschuld am Reaktorunfall im japanischen Fukushima am 11. März 2011. Die Gesellschaft ist darüber hinaus einer der weltweit größten Uranproduzenten und betreibt im afrikanischen Niger drei Minen. Nicht zuletzt diesem Umstand verdankt die benachbarte Republik Mali den »humanitären« Einsatz der französischen Armee, die dort mit mehr als 3.000 Soldaten angeblich gegen den »internationalen Terrorismus« im Einsatz ist.

Areva baut in Flamanville zur Zeit einen neuen Druckwasserreaktor vom Typ EPR und machte in den vergangenen Jahren auch hier vor allem mit enormen Steigerungen der vorgesehenen Baukosten und mit technischen Pannen Schlagzeilen. Aus den ursprünglich veranschlagten sechs Milliarden Euro, die der EPR bis zu seiner Fertigstellung in 2016 kosten sollte, wurden inzwischen rund elf Milliarden. Wann der Reaktor tatsächlich in Betrieb genommen werden kann, ist nicht absehbar. Zunächst am EPR-Projekt beteiligte Konzerne wie die deutsche Siemens und die italienische Enel zogen sich bereits 2012 zurück. Die Italiener begründeten ihren Schritt mit der wenig erstaunlichen Analyse, der Reaktor werde wegen der hohen Baukosten nie wirtschaftlich arbeiten können.

Frankreich ist mit 58 Reaktoren in 19 Kernkraftwerken fast völlig abhängig vom Atomstrom und den beiden maßgebenden Atomkonzernen EDF und Areva. Dem militärisch-industriellen Komplex Frankreichs ist besonders daran gelegen, im Rahmen der Nutzung der Kernenergie die Möglichkeiten seiner atomaren »Force de frappe« (Schlagkraft) zu erhalten.

»Kleinere Ereignisse« wie der Unfall in Flamanville haben daher hohe Bedeutung für die Energiepolitik der jeweiligen Pariser Regierung. Mit Ausnahme der EELV hat es bisher keine Partei gewagt, Frankreichs vollständigen Ausstieg aus der Atomenergie zu verlangen. Auch die derzeitigen Kandidaten der politischen Linken für die Präsidentschaftswahl am 7. Mai, seien es der Sozialist Benoît Hamon oder der Wortführer der Linkspartei Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, rühren nicht an die Macht der Konzerne. Der von Skandalen verfolgte Präsidentschaftsaspirant der Rechten, François Fillon, verlangt in seinem Wahlprogramm sogar den Ausbau der französischen Atomindustrie.