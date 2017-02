DuMont amputiert weiter

Das Medienhaus »Neven DuMont Schauberg« in Köln (13. Januar 2009) Foto: Oliver Berg/dpa - Bildfunk

Eine Maßnahme mit Ansage: Die DuMont-Mediengruppe legt in Köln die Redaktionen des Stadtanzeigers und des Boulevardblatts Express zusammen. Offiziell ist das seit einer Woche. Eine entsprechende Pressemitteilung verbreitete das Konzernmanagment. Beide Blätter entstehen künftig in einem gemeinsamen »Newsroom«. Derzeit arbeiten für die beiden Titel insgesamt 250 Redakteure. Die Pläne sollen bis zum Herbst umgesetzt werden und dabei werden voraussichtlich »15 bis 18 Vollzeitstellen« wegfallen.

Die Fusion der Redaktionen folgt dem »Berliner Modell«. Im Oktober hatte der Konzern bereits angekündigt, die Redaktionen der Berliner Zeitung und des Berliner Kurier zusammenzulegen. Auch dort werden die jeweiligen Onlineausgaben nun im gemeinsamen Newsroom mit Inhalt gefüllt. Der Arbeitsplatzabbau hat hier noch einmal eine andere Dimension: Mindestens 50 Redaktionsstellen in der Hauptstadt sollen vernichtet werden (siehe dazu jW vom 2.11.). Besonders perfide: Alle bislang 160 Beschäftigten der beiden Redaktionen werden entlassen. Sie müssen sich auf eine der künftig nur noch 110 Stellen der neu gegründeten Newsroom-Gesellschaft bewerben und dabei mit Interessenten von außen konkurrieren. 450 Bewerbungen von außen, darunter etliche Absolventen von Journalistenschulen, sollen einem Bericht der Onlineausgabe der Wochenzeitung Horizont vom 16. Januar zufolge bereits vorliegen. In dem Beitrag werden die unerträglichen Arbeitsbedingungen der in der Luft hängenden bisherigen Kollegen – als Stichworte seien hier nur Urlaubssperre, hoher Krankenstand und viele unbesetzte Stellen im neuen Unternehmensgefüge genannt – geschildert.

Die Effekte der Kölner Fusion schildert das Konzernmanagement in den rosigsten Farben. Die Titel würden ihre »unverwechselbare Identität« behalten und ihre »Markenstrategie schärfen«. Zugleich würden »übergreifende Aufgaben wie Video, Grafik, Foto, Datenanalyse und Suchmaschinenoptimierung« nun von beiden Redaktionen gemeinsam wahrgenommen. In den großen Ressorts wie Lokales und Sport komme es zum »Austausch« der Inhalte.

Geführt werden sollen die News­teams vom neuen »General manager« Thomas Kemmerer, derzeit kommissarischer Chefredakteur des Express. Er werde als für beide Titel die »erlös- und reichweitenorientierte Steuerung der Digitalangebote übernehmen und das Newsteam leiten«, heißt es in der DuMont-Mitteilung. Gemeinsam mit Carsten Fiedler, Chefredakteur des Stadtanzeigers, und Constantin Blaß, der spätestens zum 1. Juli Express-Chef wird, soll er das »Management Board« bilden. Fiedler war erst vor einem Monat vom Express an die Spitze des Anzeigers gewechselt. Das neue Modell lobte er in den höchsten Tönen: »Eine intensivere Kommunikation zwischen den Titeln, gemeinsame Rollen vor allem für das Digitale und die Möglichkeiten der Echtzeitanalyse verschaffen uns deutlich mehr Freiraum, um neue Ideen, Formate und Produkte zu entwickeln.«

Mit dem »zukunftsweisenden Modell« reagiere man auf die »Anforderungen des digitalen Wandels, der mobilen Entwicklung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen«, schreibt die Konzernführung. »Überregionale Politik- und Wirtschaftsinhalte« des Stadtanzeigers werden wie schon jetzt in der 2010 gegründeten DuMont-Hauptstadtredaktion produziert und »künftig als fertige Seiten zur Verfügung gestellt«. Die Berliner Redaktionsgemeinschaft beliefert auch konzerneigene Blätter wie die Mitteldeutsche Zeitung, die Hamburger Morgenpost und den Bremer Weserkurier. Die bisherige Hauptstadtredaktion und die konzerneigene Digital 24 GmbH mit insgesamt 30 Redakteuren werden übrigens ebenfalls Teil der neuen Berliner Newsroom GmbH.

Im Kölner Newsroom werden neben den Printzeitungen auch »sämtliche digitale Kanäle bespielt«. Der Stellenabbau soll »sozialverträglich« erfolgen, die Geschäftsführung habe mit dem Betriebsrat die »Fortführung des freiwilligen Abfindungsmodells bis Ende Februar vereinbart« und werde »Gespräche über einen Sozialplan aufnehmen«.

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) bezweifelt, dass es durch die Fusion in Köln zu nennenswerten Synergieeffekten kommt, zumindest, solange wirklich jede Zeitung ihren »Markenkern behalten« solle, sagte DJV-Sprecher Hendrik Zörner in Berlin. »Und wer wie von DuMont erhofft mehr Qualität anstrebe, der kann das auch nicht durch einen Abbau von Stellen erreichen.«