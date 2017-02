Sie sind aktiver Gewerkschafter und engagieren sich gegen rechts. Vor kurzem wurde ihr Auto abgefackelt. Wird es wieder gefährlich in Deutschland?

Der Anschlag auf mein Auto ist zum einen eine individuelle Bedrohung. Aber es war hier im Umfeld auch der achte Übergriff auf Personen, die sich politische gegen rechts engagieren. Ich bin Rentner. Während des Landtagswahlkampfs im vergangenen Jahr habe ich mich mit Genossen immer wieder vor Infoständen der NPD postiert. Da wir immer mit meinem Auto gefahren sind, denke ich, dass die Neonazis es daher identifizieren konnten.

Die NPD hat bei der kommenden Bundestagswahl ja nun wenig Chancen, die AfD aber sehr wohl. Sind die Folgen der »Agenda 2010« der Grund für den Zulauf bei den Rechtspopulisten?

Es ist klar, dass es bestimmte Veränderungen geben musste im sozialen Bereich, aber es hätte nicht diese Agenda sein müssen. Man hätte das Geld anders nutzen müssen. Dann hätten die Menschen nicht rechts gewählt. Aber die Gründe sind vielschichtiger – was im Moment passiert, liegt an der Hilflosigkeit der Menschen, geht aber auch tiefer: Da trifft Fremdenhass auf Chauvinismus.

Was sind die Hauptgründe?

Die Leute haben das Gefühl, dass sie wieder etwas abgeben müssen, was sie hart erarbeitet haben. Und an dem Punkt kam die AfD als Anti-Euro-Partei daher. Zwar mit einer klaren Position gegen die EU, aber allein gestützt auf Wirtschaftsliberalismus. Und das wurde dann in die Flüchtlingsfrage umgemünzt. Das erinnert mich an das, was die Nazis vor 1939 gemacht haben: einen Schuldigen suchen. Das waren damals »die Juden«, und heute sind es die Ausländer.

Haben die Gewerkschaften auf die Asylkrise richtig reagiert?

Sie haben gesagt, dass die Menschen, die hierherkommen, Lohn und Brot erhalten müssen, und keine Kritik an den Flüchtlingen, sondern am Umgang mit ihnen geäußert und an der Bürokratie.

Aber jetzt spricht man zum Beispiel von Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge.

Was haben die Gewerkschaften mit dem Mindestlohn zu tun? Die Frage, wie hoch dieser sein soll, ist eine politische. Wir können uns dafür höchstens politisch stark machen. Der DGB hat nur 8,50 Euro gefordert, die Partei Die Linke wollte mehr. Aber die Gewerkschaften haben Tarifpolitik zu machen. Und wenn man sich den Organisationsgrad anschaut, muss man sagen, wir haben schon Probleme, Politik für unsere Klientel zu machen. Und die BRD ist nicht so gestrickt, dass die Gewerkschaften Einfluss auf die Regierung hätten. Man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, dass die Gewerkschaften mehr hätten tun sollen. Wenn ich mir das sozialpolitische Programm der IG Metall ansehe, das Ideen zur Bürgerversicherung und zur Umverteilung enthält, haben wir zwar Utopien, aber nicht die Kraft, das umzusetzen. Das nächste Problem haben wir aber bereits: Die AfD hat angefangen, eine eigene Arbeiterorganisation aufzubauen: AIDA, »Arbeitnehmer in der AfD«.

Welche Strategie fährt sie?

Sie wollen in den Betrieben eine Basis schaffen, um die »völkischen« Parolen von den Pegida-Demos in die Belegschaften zu holen. Bei den Betriebsratswahlen im kommenden Jahr wollen sie die Listen spalten und in die Gremien kommen. Dabei wollen sie die Macht der Gewerkschaften beschneiden.

Machen rechte Mitglieder in den Gewerkschaften gerade Druck auf die Funktionäre?

In manchen Gegenden etwa von von Sachsen trauen sich einige Funktionäre nicht, öffentlich gegen Pegida aufzutreten, weil sie wissen, dass ein Teil der Belegschaft dort mitmarschiert. Es ist eine interne Auseinandersetzung, die wir führen müssen. In unseren Satzungen steht, dass wir die Demokratisierung der Wirtschaft vorantreiben wollen und dass wir nationalistische Kräfte aus den Betrieben fernhalten. Da müssen wir jetzt Flagge zeigen.