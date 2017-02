Der Skandalgarant

Körpersprache: Bub, was hast du wieder angestellt? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Innenminister Ralf Jäger (beide SPD) am 25. Januar im Landtag in Düsseldorf Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen nimmt an Fahrt auf. Am 14. Mai wird im bevölkerungsreichsten Bundesland ein neuer Landtag gewählt. Die dortige Stimmabgabe gilt gemeinhin als »kleine Bundestagswahl« und Testlauf für den Urnengang auf Bundesebene im Herbst. Die Ausgangslage für die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), die einst als Hoffnungsträgerin ihrer Partei gehandelt wurde, ist so rosig nicht. Krafts bei Amtsantritt 2010 gegebenes Versprechen, sich für mehr soziale Gerechtigkeit stark zu machen und »kein Kind zurückzulassen«, wurde nicht eingelöst. NRW wurde noch ungerechter, die Kinderarmut stieg in den letzten Jahren. Inzwischen wächst in Regionen wie dem Ruhrgebiet fast jedes dritte Kind in Armut auf.

Unabhängig von den gebrochenen Versprechen der zunehmend amtsmüde und blass wirkenden Regierungschefin entwickelt sich vor allem ihr amtierender Landesinnenminister und Parteifreund Ralf Jäger zum Problem für Kraft.

Der Höhepunkt der Skandalserie, die mit Jägers Krisenmanagement bei der »Loveparade«-Tragödie in Duisburg, bei der am 24. Juli 2010 mehrere hundert junge Menschen teils schwer verletzt wurden und 21 Personen zu Tode kamen, begonnen hatte, wurde nun mit der »Causa Anis Amri« erreicht. Aus Wahlkampfgründen wollte die SPD verhindern, dass der Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzt, um die offenkundigen Versäumnisse der Sicherheitsbehörden bezüglich des islamistischen Terroranschlages auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz aufarbeiten zu lassen. Der mutmaßliche Täter Amri soll einem V-Mann des Landeskriminalamtes NRW von seinen Plänen erzählt haben. Anders als Krafts »rot-grüne« Landesregierung, die zur Aufarbeitung einen Sonderermittler ausreichend fand, haben die Oppositionsparteien CDU, FDP und Piraten am Dienstag einen Einsetzungsbeschluss für einen Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht. Jäger habe »Transparenz und Ehrlichkeit« vermissen lassen, so der Vorwurf der Opposition. Damit ist für Kraft der »Worst case« eingetreten.

Jäger gilt seit Jahren als Garant für Skandale, aus denen er sich bisher halbwegs unbeschadet herauswinden konnte. Dabei wurde er seit seinem Amtsantritt sowohl von CDU und FDP als auch von der 2010 bis 2012 im Landtag vertretenen Linkspartei mit Rücktrittsforderungen überschüttet.

In der Kritik stand Jäger auch wegen seines Krisenmanagements beim vollends aus dem Ruder gelaufenen Aufmarsch gewalttätiger Hooligans, Rassisten und Neonazis 2014 in Köln. Zugleich trägt der Innenminister die Verantwortung für das von ihm im August 2012 erlassene und de facto gescheiterte Verbot des »Nationalen Widerstandes Dortmund«, dessen Führungskader sich danach ohne größere Schwierigkeiten unter dem Dach der Partei »Die Rechte« reorganisierten und seitdem sogar die Privilegien des Parteiengesetzes für sich in Anspruch nehmen. Nicht in Vergessenheit geraten ist Jägers Verhalten im Fall der Kölner Silvesternacht 2015 auf 2016, als es zu massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen kam. Auch die letzten Silvesterfeierlichkeiten in der Domstadt waren für Jäger kein Ruhmesblatt. Kesselte die eingesetzte Polizei doch mehrere hundert »südländisch« aussehende Personen ein und setzte sich damit dem Vorwurf des »Racial profiling« aus.

In einem internen Schreiben des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD), das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, hieß es dann, Flüchtlinge sollten besser keine Karnevalsfeierlichkeiten besuchen, da dies in »Anbetracht der aktuellen Sicherheitslage« zu »unerwünschten Wechselwirkungen« mit der Bevölkerung führen könne. Selbst die als konservativ geltenden Karnevalsvereine in Köln wiesen derlei zurück. Jäger hingegen übernahm einmal mehr keinerlei Verantwortung.