Neues aus dem Steuerparadies

Es ist die erste Volksabstimmung in diesem Jahr, und es geht um viel. Am kommenden Sonntag entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über eine Vorlage, die weitere Steuerprivilegien für Konzerne schaffen soll. Ein Vorhaben, dass die Bevölkerung teuer zu stehen kommen könnte: Zwischen einer und vier Milliarden Schweizer Franken würden Bund, Kantone und Kommunen künftig pro Jahr entgehen, wenn die sogenannte Unternehmenssteuerreform III angenommen wird. Um das Loch im Etat zu stopfen, könnten Kürzungen bei Staatsausgaben oder höhere Einkommenssteuern für Beschäftigte fällig werden.

Doch darüber, wer mit welchen Mitteln für die Steuerausfälle aufkommen soll, schweigt sich die Regierung aus. Statt dessen rechtfertigt sie die von ihr ausgearbeiteten Maßnahmen als »notwendigen« Schritt, um allfälligen Sanktionen seitens der OECD und der EU zu entgehen. Jahrelang hatten sie die Schweiz dafür kritisiert, dass sie sogenannte Statusgesellschaften wie etwa Holdings mit Steuergeschenken ins Land locke.

Doch anstatt das fragliche Privileg nun ersatzlos zu streichen, haben Regierung und Parlament mit der »Unternehmenssteuerreform III« eine Vielzahl neuer Instrumente geschaffen, um »wettbewerbsfähig« zu bleiben. Demnach sollen die Kantone künftig aus einem Katalog mit acht »steuerpolitischen Maßnahmen« ihre neue Praxis zusammenstellen. Während einige Maßnahmen obligatorisch sind – so dürfen auf Patente nur noch niedrigere Steuern erhoben werden als bisher – sind andere freiwillig. Damit die Kantone »mit ihren Mindereinnahmen nicht alleine zurechtkommen müssen«, will der Bund einen Teil der Firmenprivilegierung subventionieren. Weil »viele Kantone beabsichtigen, im Zuge der Reform ihre Gewinnsteuer zu senken«, sollen sie jährlich insgesamt 1,1 Milliarden Schweizer Franken aus der Bundeskasse erhalten, steht in den Erläuterungen zu der Gesetzesvorlage. Diese 1,1 Milliarden sind indes die einzige Zahl, die die Behörden gegenüber der Bevölkerung an Kosten ausweisen.

Die Gegner der Vorlage warnen deshalb vor einem »Milliarden-Beschiss«. So geht man beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) davon aus, dass die realen Ausfälle bei mindestens drei bis vier Milliarden Franken pro Jahr liegen werden. Und das dürfte »einen Privathaushalt jährlich rund 1.000 Schweizer Franken kosten«, prognostizierte SGB-Chefökonom Daniel Lampart vor zwei Wochen. Gemeinsam mit Verbänden und verschiedenen linken Parteien – darunter die Sozialdemokratische Partei (SP), die Grünen sowie die Partei der Arbeit (PdA) – versuchen die Gewerkschaften deshalb, die »größte Steuersenkung für Firmen aller Zeiten« zu verhindern.

Die Befürworter bemühen sich, die Vorlage der Bevölkerung als ein gutes Geschäft zu verkaufen. Unter dem Slogan »Arbeitsplätze sichern! Schweiz stärken!« werben, angeführt vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, alle bürgerlichen Parteien für ein Ja. Zwar bestreitet auch hier niemand, dass die Regelungen für den Staat Mindereinnahmen in Milliardenhöhe bedeuten werden. Der Spieß wird jedoch umgedreht: So würden bei der Ablehnung der Reform noch höhere »Schäden und finanzielle Einbußen« fällig werden als bei einem Ja, lautet die Hypothese. Nur wenn die Schweiz ein »attraktiver Standort« für Unternehmen bleibe, seien Steuereinnahmen und Arbeitsplätze gesichert, heißt es seitens der Befürworter.

Mit dieser Argumentation wurde in der Vergangenheit so manche Volksabstimmung gewonnen. Damit das auch dieses Mal so ist, fahren die Unterstützer der neuen Steuergesetze schweres Geschütz auf: So haben die Wirtschaftsfraktionen Medienberichten zufolge seit Oktober vergangenen Jahres alleine für Zeitungsinserate und Plakate mehr als 3,3 Millionen Schweizer Franken aufgewendet.

Ob sich die Einflussnahme auszahlt, wird sich am Sonntag zeigen. Bei den jüngsten Erhebungen gaben 45 Prozent der Befragten an, die »Unternehmenssteuerreform III« annehmen zu wollen, während 44 Prozent die Vorlage ablehnten.