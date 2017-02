Löhne rauf, dann steigen auch die Flieger wieder: Arbeitskampf am Flughafen Tegel (8. Februar) Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Am Mittwoch früh drehten sich in Berlin nur zwei Turbinen. Gerade mal eine Maschine des Billigfliegers Air-Berlin konnte von Tegel in Richtung Düsseldorf starten. Ansonsten ging an den Airports der Hauptstadt nichts mehr. Die Gewerkschaft ver.di hatte zwischen fünf und 11 Uhr zu Warnstreiks aufgerufen. Etwa 550 Kollegen schlossen sich an. Am Morgen fielen alle übrigen 130 Verbindungen aus. Auch in Hamburg und Stuttgart war noch Luft nach oben. Genauso wie beim Tarifvertrag des Bodenpersonals. Die Beschäftigten am Check-in, in der Gepäckabfertigung, beim Einweisen und Betanken der Maschinen sowie Mitarbeiter von Shuttle-Service und Reinigungsdiensten gingen für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen in den Ausstand.

In Stuttgart nahmen laut ver.di rund 100 Mitarbeiter an den Aktionen teil. Der Flughafenbetreiber rief die Passagiere auf, mehr Zeit einzuplanen, möglichst online einzuchecken und sich auf Handgepäck zu beschränken. Die Arbeitsniederlegungen starteten hier mit der Frühschicht um 3.30 Uhr. In Hamburg begann der Verkehr trotz des Ausstands Gewerkschaftsangaben zufolge nach dem Start der Frühschicht um 4.00 Uhr zunächst planmäßig. Die ersten Flieger hätten pünktlich abgehoben. Der Airport wolle die Auswirkungen auf den Flugverkehr so gering wie möglich halten, hieß es. Streikbrecher wurden eingesetzt: Um den Personalmangel auszugleichen, seien Leiharbeiter beschäftigt worden.

Anlass für die Warnstreiks sind die laufenden Verhandlungen zu einem Vergütungstarifvertrag mit dem Allgemeinen Verband der Wirtschaft für Berlin und Brandenburg e. V., der Stuttgart Ground Services GmbH und der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V. »An allen Flughäfen sind die seit Monaten andauernden Verhandlungen festgefahren«, erklärte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. In Berlin hätten die Unternehmen bislang kein Angebot vorgelegt, in Stuttgart und Hamburg seien bisher »nur inakzeptable Angebote« vorgelegt worden.

»Die Beschäftigten in den Bodenverkehrsdiensten leisten täglich harte und sicherheitsrelevante Arbeit im Schichtdienst, in einem risikoreichen Umfeld. Sie arbeiten hochprofessionell und unter starkem Zeitdruck«, erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. »Dennoch wird diese Arbeit nicht angemessen entlohnt, hier muss sehr stark nachgebessert werden, beim Gehalt und bei den Arbeitsbedingungen.« Behle wies darauf hin, dass die Arbeitsverdichtungen und Arbeitsbelastungen in den vergangenen Jahren durch gestiegenes Fluggastaufkommen erheblich zugenommen haben. Ein großer Teil der Beschäftigten in den Bodenverkehrsunternehmen erhalte zudem nur Arbeitsverträge in Teilzeitbeschäftigung, so dass das Gehalt kaum ausreiche, den eigenen Lebensunterhalt geschweige denn den einer ganzen Familie zu finanzieren. Ver.di fordert Gehaltssteigerung von ein bis zwei Euro pro Stunde. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Freitag will die Gewerkschaft Druck aufbauen. »Der letzte gültige Tarifvertrag stammt aus dem Jahr 2013, jetzt haben wir 2017«, meinte ver.di-Verhandlungsführer Enrico Rümker gegenüber dpa.

Der Flughafenverband ADV nannte die Warnstreiks unangemessen. »Es ist nicht hinzunehmen, dass ver. di die Flughäfen als öffentlichkeitswirksame Bühne zur Durchsetzung ihrer Forderungen schädigt und die Belange der Reisenden dabei völlig ausblendet«, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.