Wo man Trump liebt

Foto: Kobi Gideon/Government Press Office

Israels Rechte ist seit Donald Trumps Wahlsieg vor Freude und Übermut ganz aus dem Häuschen: Rücksichten auf die USA, von denen das Land finanziell abhängt, die Waffen für Milliarden US-Dollar umsonst liefern und diplomatischen Schutz bieten, sind nicht mehr nötig. Endlich dürfen zionistische Siedler in der seit 50 Jahren besetzten Westbank bauen, soviel sie wollen. Auch auf Privatland, das palästinensischen Bewohnern gehört. Das israelische Parlament hat am Montag ein Gesetz beschlossen, mit dem 4.000 rechtswidrig errichtete Wohnungen nachträglich legalisiert werden. Trump wurde von Regierungschef Benjamin Netanjahu zuvor über das voraussehbare Ergebnis der Abstimmung informiert, »weil wir Freunde nicht überraschen«. Der US-Präsident hatte offenbar keine Einwände.

Das Gesetz hatte die Knesset schon im Dezember zwei Mal passiert. Die entscheidende dritte Lesung wurde jedoch auf Drängen Netanjahus bis nach Trumps Regierungsübernahme am 20. Januar verschoben. Seit diesem Datum hat die israelische Regierung den geplanten Bau von 5.500 neuen Wohneinheiten in den besetzten Gebieten angekündigt, ohne dass es Protest aus Washington gab. Trump ließ lediglich am vorigen Donnerstag durch seinen Pressesprecher Sean Spicer mitteilen, dass die bestehenden Siedlungen »kein Hindernis« für ein Friedensabkommen seien. Neue Siedlungen dagegen könnten »vielleicht nicht hilfreich« sein. Im übrigen aber, so Spicer, habe sein Chef »zu den Siedlungen keine offizielle Haltung«.

Zur Erläuterung: Aufgrund einer stillschweigenden Vereinbarung mit den USA errichtet Israel schon seit Jahren, angeblich seit 1991, keine neuen Siedlungen mehr. Gebaut wird nur in den schon vorhandenen, deren Grenzen man damals allerdings so weiträumig festgelegt hat, dass noch sehr viel Platz vorhanden ist. Angeblich für bis zu einer halben Million zusätzlicher Bewohner. Gegenwärtig leben, ohne die »Blöcke« im arabischen Teil Jerusalems, etwa 400.000 Juden in den besetzten Gebieten.

Ginge es nach der israelischen Rechten, würde bald auch die Anlage neuer Siedlungen genehmigt. Für sie ist die Inbesitznahme von »ganz Israel« nicht nur Recht, sondern sogar Verpflichtung. Vermutlich kurz bevor steht zudem die Annexion der weit ins Westjordanland hineinragenden Vororte Jerusalems. Ein entsprechender Beschluss der Knesset stand schon im Januar kurz vor der Abstimmung. Netanjahu setzte sich jedoch in seiner eigenen Partei und gegenüber deren noch radikaleren Konkurrenten mit der taktischen Position durch, zunächst seinen Antrittsbesuch bei Trump am 15. Februar abzuwarten. Dessen im Grunde schwaches, leicht verletzbares und schnell zu gehässigen Twitter-Kommentaren erregbares Ego ist mittlerweile weltbekannt.