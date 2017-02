Klagen, Schulden, Räumungen

Zwangsräumungen sind direkte Folge von Hartz IV, denn die Betroffenen bekommen nicht genug Geld für ihre Miete Foto: Christian-ditsch.de

Wo es mit der Jobvermittlung nicht läuft, bleibt das Kleinrechnen von Grundsicherungsleistungen das Hauptgeschäft klammer Kommunen. Denn sie müssen für die Wohn- und Heizkosten Betroffener aufkommen. Dafür legen sie Mietobergrenzen fest, die meist so niedrig angesetzt sind, dass kaum Quartiere zu finden sind, die die Kriterien erfüllten. Bei den insgesamt 648.000 Widersprüchen und 115.000 Klagen gegen Bescheide der Jobcenter im vergangenen Jahr waren die sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) erneut der häufigste Grund, wie Bild am Montag unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete.

Seit Inkrafttreten von Hartz IV bekommt gut ein Drittel derer recht, die Widerspruch gegen Berechnungen der Behörden einlegen. Und Klagen sind in mehr als 40 Prozent der Fälle erfolgreich. Vor Jahren verlangte das Bundessozialgericht von Kommunen ein »schlüssiges Konzept«, worin sie die Angemessenheitsgrenzen nachvollziehbar definieren sollen.

Um die Ausgaben für den Posten KdU niedrig zu halten, lassen Städte und Gemeinden andererseits oft von Fremdfirmen teure Konzepte erarbeiten. Dies ist nur ein Punkt von vielen, die vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) für eine Studie befragte Experten kritisierten. Auftraggeber des Ende Januar veröffentlichten Forschungsberichts ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Danach hapert es fast überall an passenden Unterkünften. Die meisten kommunalen Konzepte vernachlässigten die rasante Preisentwicklung und den zunehmenden Wohnraummangel. Leistungsbezieher würden in Randgebiete verdrängt, was soziale Probleme auslöse und Mietsteigerungen in besseren Lagen beschleunige. Bei den Betroffenen häuften sich durch Leistungskürzungen schnell Mietschulden an, Räumungsklagen seien die Folge. Außerdem führten die Kürzungen bei den KdU zu einer Flut von juristischen Auseinandersetzungen. Ferner seien bisher fast alle Konzepte, gegen die geklagt wurde, von höheren Gerichtsinstanzen verworfen worden.

Zugleich blühe inzwischen auch auf dem Wohnungsmarkt das Geschäft mit der Armut, heißt es weiter. Vermieter teilten etwa »Schrottimmobilien« kleinteilig auf. Unsanierte Miniwohnungen böten sie zu Konditionen an, die das Jobcenter gerade noch übernimmt. Die Forscher plädieren für konkretere Vorgaben auf Bundesebene. Die Obergrenzen seien dabei so festzulegen, »dass eine sozialräumliche Durchmischung erhalten bleibt«.

Die Studie legt dar, wie die Behörden vorgehen. Bekommt ein Bezieher von Hartz IV bzw. von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung eine Mieterhöhung über die Obergrenze hinaus, schickt das Amt eine Aufforderung zur Kostensenkung. Dem Betroffenen wird mitgeteilt, er könne seine Heiz- und Wasserkosten reduzieren, untervermieten oder umziehen. Meist bleibt nur letzteres. Die Frist dafür beträgt längstens ein halbes Jahr, dann wird gekürzt. Manche Kommunen hielten dafür eine Angebotsdatei parat. Andere informierten Betroffene lediglich über eine freie Wohnung. Überall verpflichteten die Ämter ihre »Klienten«, ihre Suche samt Ergebnissen zu belegen.

Laut Bundessozialgericht sollen Kommunen, deren Konzept gerichtlich verworfen wurde, die Obergrenzen analog zu den für die Ermittlung der Wohngeldberechtigung zuzüglich zehn Prozent ansetzen. Tatsächlich haben viele Städte und Landkreise weit niedrigere Maximalbeträge für die Miete festgelegt, als sie für den Bezug von Wohngeld zulässig wären. So zum Beispiel im Bördekreis in Sachsen-Anhalt: Dort sind die Höchstgrenzen einerseits seit 2013 um keinen Cent gestiegen. Andererseits liegen sie bereits für einen Einpersonenhaushalt um bis zu 89 Euro unter der laut Wohngeldgesetz zulässigen Bruttokaltmiete. Bei einem Fünfpersonenhaushalt beträgt die Differenz sogar rund 200 Euro. Auch in Leipzig werden Grundsicherungsbeziehern Maximalbeträge zugestanden, die um 67 bis 167 Euro unter der Obergrenze für Wohngeldberechtigte liegen. Ein Alleinstehender soll in der Großstadt eine Wohnung mit höchstens 330 Euro Warmmiete haben bzw. finden.

Das BMAS unter Ministerin Andrea Nahles (SPD) will nun auf Basis der Studie nachbessern. Eine Unterarbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerkonferenz soll Vorschläge für eine gesetzliche Neuregelung erarbeiten, teilt das Ministerium auf seiner Internetseite mit.