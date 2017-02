Liberaler Populismus

»Die Menschen zuerst«: Die Technikunternehmen des Silicon Valley inszenieren sich gern als Wohltäter (Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 30. April 2014 in San Francisco) Foto: Robert Galbraith/Reuters

Das Silicon Valley probt den Aufstand. Mit seinem Einwanderungsverbot für Menschen aus sieben muslimischen Ländern, das nach wenigen Tagen von einem Bundesrichter für ungültig erklärt wurde, hat US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche einen wahren Proteststurm ausgelöst. Über gute Beziehungen zur Digitalbranche verfügte er nie. Demonstrativ unterstützt wurde er im Wahlkampf nur von einem aus dem Kreis der Internetmilliardäre: dem libertären Risikokapitalgeber Peter Thiel, einem der Gründer des Onlinebezahldienstes Paypal. Dennoch hatte es einen Augenblick lang so ausgesehen, als ob man aufeinander zugehen würde. Im Dezember trafen sich führende Vertreter von Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet/Google und Facebook mit dem designierten Präsidenten in New York.

Die Grundlage für die Annäherung war Trumps Absichtserklärung, den Steuersatz für im Ausland erwirtschaftete und in die USA zurückgebrachte Gewinne deutlich zu senken. Da die Hightechbranche davon profitieren würde, schien die Basis für eine Verständigung gegeben zu sein. Elon Musk, der Boss von Tesla Motors und SpaceX, sowie Travis Kalanick, der Chef des Fahrdienstvermittlers Uber, traten dem strategischen Forum bei, das die Trump-Administration in wirtschaftspolitischen Fragen berät. Doch dann tat Trump etwas, was den Internetmilliardären gar nicht passte: Er dekretierte am 24. Februar per »Executive order«, dass Menschen aus den muslimisch geprägten Staaten Irak, Iran, Syrien, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen die Einreise in die USA bis auf weiteres verwehrt wird.

Instrumentalisierte Moral

Prompt hagelte es Proteste aus dem Silicon Valley. Elon Musk gab sich noch diplomatisch. Das Dekret sei nicht der beste Weg, um den Herausforderungen zu begegnen, denen sich die USA derzeit stellen müssten. Einige Unternehmen teilten ihren Belegschaften mit, wie viele Kollegen aus den genannten Ländern stammten: 187 Mitarbeiter im Fall von Alphabet/Google, mindestens 49 bei Amazon. Google-Mitarbeiter machten ihrem Unmut bei einer Demonstration in der Konzernzentrale im kalifornischen Mountain View Luft, die von Unternehmensmitgründer Sergey Brin und dem Vorstandsvorsitzenden Sundar Pichai durch eigene Redebeiträge unterstützt wurde.

Brin erklärte, als Kind von sechs Jahren selbst mit seinen Eltern aus der Sowjetunion in die USA eingewandert zu sein. Reed Hastings, der Vorstandschef von Netflix, nannte Trumps Vorgehen »unamerikanisch«. Travis Kalanick klagte, das Verbot werde »viele unschuldige Menschen treffen«.

Das klingt sympathisch, entspringt jedoch keineswegs einer menschenfreundlichen Haltung. Die Unternehmer bringen die Moral in Anschlag, um ihre Position im Klassenkampf zu stärken. Tatsächlich geht es ihnen darum, möglichst niedrige Löhne für hochqualifizierte Arbeit durchzusetzen. Indem sie ausländische IT-Spitzenkräfte anwerben, erhöhen sie den Konkurrenzdruck für die einheimische Arbeiteraristokratie. Schon als Trump im Wahlkampf angekündigte, die Arbeitsvisa für die USA deutlich restriktiver bewilligen zu wollen, hatte sich die Internetbranche empört gezeigt. Doch dabei ging es »ausschließlich um die Interessen des Kapitals, das einen Lohnkampf führt, indem es den Arbeitsmarkt globalisiert«, schreibt der Dramaturg Bernd Stegemann in seinem gerade erschienenen Essay »Das Gespenst des Populismus«.

Es handele sich um die Doppelmoral eines liberalen Populismus, lautet seine Diagnose. Die Konzerne wollten aus dem globalen Pool der Arbeitskräfte die Besten rekrutieren und außerdem ihre Produkte in alle Länder verkaufen. Wenn sie »Nationalismus oder gar Rassismus anklagen, sollte die linke Öffentlichkeit nicht darauf hereinfallen, denn in der Logik der Globalisierung bedeuten diese Vorwürfe immer: Die Gewinne des grenzenlosen Kapitals sind in Gefahr.« Stegemann hat recht. Eine Linke, die das nicht begreift, macht sich zum Kollaborateur der Superreichen.

Das Schicksal illegalisierter Einwanderer, die sich als Niedriglöhner im Dienstleistungsgewerbe verdingen müssen und sich die Wohnungsmieten im Silicon Valley schon lange nicht mehr leisten können, lässt die Internetmilliar­däre völlig kalt. Reinigungs- und einfache Fertigungsarbeiten haben sie aus Kostengründen längst outgesourct. Der in London lehrende Medienwissenschaftler Christian Fuchs hat die Auswirkungen des digitalen Plattformkapitalismus auf die Arbeitsverhältnisse in Büchern wie »Digital Labour and Karl Marx« (2014) und »Culture and Economy of Social Media« (2015) untersucht.

Wenn Facebook seinen queeren Nutzern überall auf der Welt anbietet, aus einer Vielzahl von Geschlechtsidentitäten auszuwählen, geht es nicht um Emanzipation. Statt dessen werden neue Möglichkeiten erprobt, intime Verhaltensdaten abzuschöpfen. Die ausgestellte Political Correctness verbirgt also eine neue Form der Ausbeutung. Beifall von links verdienen die Superreichen für diesen liberalen Populismus nicht.

Eine Machtprobe

Nichtsdestotrotz könnten sie Trump gehörig an den Karren fahren: Amazon, Microsoft und das Reiseportal Expedia haben eine Klage des Bundesstaates Washington unterstützt, die das Dekret vorläufig gestoppt hat. Google und Netflix wollten ihre Anwälte als parteiische Sachverständige mittels sogenannter Amicus-Briefe auf die Gerichte Einfluss nehmen lassen, die über den Einreisestopp zu befinden haben. Amazon-Chef Jeff Bezos hat die Lobbyisten seines Konzerns in der Hauptstadt Washington damit beauftragt, Gesetzesinitiativen gegen die Einreisebestimmungen auf den Weg zu bringen und Trumps Gegner im Kongress auf seiten sowohl der Demokraten als auch der Republikaner zu unterstützen. Bezos, mit einem Vermögen von 72 Milliarden Dollar nach einer Forbes-Liste der drittreichste Mann der Welt, ist Besitzer der im liberalen Milieu einflussreichen Tageszeitung Washington Post, die Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs Paroli bot.

Trumps Regieren nach Gutsherrenmanier sind verfassungsmäßige Grenzen gesetzt. Zwar kann er Mitglieder der Regierung feuern, wenn sie Kritik an seiner Politik äußern. Doch kann er sich dauerhaft nicht gegen den Kongress stellen. Wenn es dem Silicon Valley gelänge, Gesetze zu initiieren, die Trumps Dekrete außer Kraft setzen, hätte es die Machtprobe mit dem Präsidenten gewonnen.

Schon werden Gerüchte laut, Facebook-Chef Mark Zuckerberg wolle Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ein politisch unverbrauchter Kandidat aus dem Silicon Valley hätte womöglich bessere Chancen gegen Trump als die allseits unbeliebte Hillary Clinton. Ein emanzipatorisches Politikangebot stünde dabei jedoch nicht zur Wahl. Mit dem sozialen Ausgleich zwischen den Klassen hat ein Zuckerberg noch weniger im Sinn als Donald Trump. Hinzu käme die Gefahr eines »digitalen Totalitarismus« (Frank Schirrmacher). Zuckerberg gebietet schon jetzt über eine weltumspannende Informationsinfrastruktur. Wer sozialen Fortschritt will, muss den Einflüsterungen des liberalen Populismus widerstehen und für eine glaubhafte linke Alternative eintreten. Das gilt für Europa genauso wie für die USA.