Alle seine Töchter. Zum Tod von Wolfgang Hübner

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Fernsehregisseur Wolfgang Hübner am 29. Januar in Eichwalde, Brandenburg, gestorben – einen Monat nach seinem 85. Geburtstag.

In den 50er Jahren hatte er am Berliner Maxim-Gorki-Theater als Schauspieler angefangen, wie sein bewunderter, zwei Jahre älterer Bruder Achim (1929–2014 )und trat nebenher in Filmen auf. Achim schlug früh die Regielaufbahn beim Fernsehen ein, und Wolfgang spielte 1965 u. a. in seinem Mehrteiler »Dr. Schlüter« mit. Im Kinderfernsehen war Wolfgang Hübner ein Liebling, denn er trat mit einer Handpuppe für viele Jahre in der Reihe »Rolf und Reni« auf. Nach einem Zusatzstu­dium wurde auch Wolfgang zu Beginn der siebziger Jahre Fernsehregisseur und profilierte sich mit anspruchsvollen Kinder- und Märchenfilmen: »Trampen nach Norden« (1977), »Der Meisterdieb« (1978) und sein unbestrittenes Meisterwerk »Gevatter Tod« (1980), in dem Hübner auf leicht fassliche Art dem kindlichen Publikum die Unbestechlichkeit des Todes nahebrachte.

Seit den achtziger Jahren arbeitete Hübner, der 1977 mit einem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet worden war, auch für ein erwachsenes Publikum, und ein umfangreiches Projekt, die sechsteilige Adaption von Hans Webers »Einzug ins Paradies«, führte ihn als Koregisseur wieder mit seinem Bruder Achim zusammen. Das für den 35. Jahrestag der DDR vorgesehene Projekt fiel allerdings wegen seiner leisen Kritik am Wohnungsbau der DDR in Ungnade. Nach drei Jahren wurde es 1987 doch gesendet, und die Übernahme durch die ARD brachte schließlich auch Devisen ein.

Die heimliche Liebe blieb für Wolfgang Hübner das Theater. Jahrzehntelang, bis zur Abwicklung 1990, inszenierte er in Berlin im Theater im 12. Stock die Programme der »Lachberater«, des Berliner Lehrerkabaretts, und errang die eine oder andere Medaille. Doch da war das Hauptwirkungsfeld des Schauspielers und Regisseurs bereits das Fernsehen. In den Neunzigern drehte er Fernsehserien. Am erfolgreichsten war »Alle meine Töchter« mit Jutta Speidel, die von 1995–2001 im ZDF lief.