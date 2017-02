Der Front National entblößt sich

Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin des Front National, beim Auftakt der Wahlkampagne in Paris am Sonntag Foto: Robert Pratta/Reuters

Der Kampf um die Präsidentschaft in Frankreich geht in seine heiße Phase. Knapp drei Monate vor der entscheidenden Stichwahl am 7. Mai stellten sich am Sonntag in Lyon und Paris auch die Kandidaten des Parti Socialiste (PS) und des Front National (FN) offiziell vor. Das in den vergangenen Jahren von den französischen Medien regelmäßig als »entdiabolisiert« apostrophierte und angeblich von den meisten rassistischen Untertönen befreite politische Programm des FN, das seine Wortführerin Marine Le Pen in Lyon vortrug, hat sich in Wirklichkeit nur in einer Hinsicht geändert: Le Pen und ihre Anhänger verzichten inzwischen auf die bisher verlangte Wiedereinführung der Todesstrafe. Die wichtigsten Forderungen der Rechtsnationalisten, die sich unter dem Begriff »Frankreich den Franzosen« zusammenfassen lassen, bleiben bestehen.

Le Pen, die in allen aktuellen Wahlumfragen an der Spitze des Kandidatenfeldes liegt, erklärte am Sonntag erneut, was ihr – als gewählter Abgeordneter des Europäischen Parlaments – an Frankreichs Mitgliedschaft in der Europäischen Union liegt: nichts. Sollte sie die Wahl im Mai für sich und ihre Partei entscheiden, werde sie die Franzosen in einem Referendum über den Verbleib in der EU abstimmen lassen. Unverändert zeigt sich das FN-Programm in der allgemeinen Diskussion um die sogenannte nationale Identität. Für Le Pen und ihre Anhängerschaft definiert sie sich aus der strikten Ablehnung eines angeblich »fremden«, »importierten« Sprach- und Kulturgutes. Der »nationale Roman«, den Le Pen den Franzosen zu lesen geben will, ist nicht mehr als ein rassistisches Pamphlet gegen die Aufnahme von Kriegs- und Armutsflüchtlingen aus den schlimmsten Krisengebieten Afrikas und des Mittleren Ostens.

Den von ihr als »Illegale« bezeichneten Vertriebenen, die unter Lebensgefahr und ohne Visum ihrer zerstörten Heimat nach Frankreich entkamen, sollen einfachste Grundrechte vorenthalten bleiben: Schulunterricht, Gesundheitsversorgung, eventuelle Rentenansprüche aus schlecht bezahlter Arbeit. Der in Lyon vorgetragene Diskurs entblößte »Marine 2017«, wie es jetzt genannt wird, als rechtmäßige Erbin der Programme, mit denen schon ihr faschistischer Vater Jean-Marie Le Pen »erfolgreich« war.

Ihr stehen Kandidaten wie der Wortführer des Parti de Gauche (PdG, Die Linke), der Europaabgeordnete Jean-Luc Mélenchon, und der neue Champion des Parti Socialiste (PS), Benoît Hamon, gegenüber. Mélenchon, der seit der Kür des PS-Linken Hamon zum Präsidentschaftskandidaten in Umfragen von 15 auf zehn Prozent abgesackt ist, trat am Sonntag gleich doppelt auf: in Lyon als ein Mann aus Fleisch und Blut, in Paris als Hologramm, das die Techniker seiner Partei in die Hauptstadt transferiert hatten.

Auch Mélenchon singt im Chor jener, die der EU den Rücken kehren wollen, allerdings nur, »wenn sie sich nicht ändert. Beide Linkskandidaten, Mélenchon ebenso wie der sich dem »Humanismus eines Albert Camus« verpflichtet sehende Hamon, wissen um ihre Schwäche gegenüber einem ideologisch und zahlenmäßig gefestigten FN. Beide scheinen sich inzwischen insofern verständigt zu haben, als sie zumindest darüber sprechen wollen, ob einer von ihnen, vermutlich der schlechter plazierte, zugunsten des anderen seine Bewerbung zurückziehen soll. Nur dann habe die Linke eine wenn auch geringe Chance, am das Wahlfinale am 7. Mai zu erreichen.

Dem im Weg stehen vorerst noch der strauchelnde François Fillon und François Hollandes ehemaliger Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Der legte bisher zwar kein Programm vor und übte sich am Sonntag in Lyon in der Kunst, zwei Stunden zu reden, ohne etwas zu sagen, liegt aber in der Wählergunst trotzdem an zweiter Stelle: Hinter Marine Le Pen (25 Prozent), aber vor Fillon (19 Prozent), Hamon (18) und Mélenchon (zehn).