Systematische Zerstörung

Verwundeter Parlamentarier: Ayman Odeh von der progessiven »Gemeinsamen Liste« am 18. Januar in Umm Al-Hiran Foto: REUTERS/Amir Cohen

Die Einwohner des Dorfes Umm Al-Hiran in der Negev-Wüste hatten bei ihrem Protest gegen den Abriss ihrer Häuser einen bekannten Unterstützer. Der arabisch-palästinensische Abgeordnete der Knesset, Ayman Odeh, versuchte gemeinsam mit rund 1.000 Menschen am Morgen des 18. Januar, das Abrisskommando davon abzuhalten, die rund 150 Häuser zu zerstören. Alle Demonstranten waren unbewaffnete Staatsbürger Israels, die Familien lebten seit den 1950er Jahren in Umm Al-Hiran. Damals waren sie aus ihren eigentlichen Dörfern vertrieben worden, weil Israel auf ihrem Land Kibbuze bauen wollte. 60 Jahre später sollen sie erneut vertrieben werden, weil dort, wo sie heute leben, die jüdische Siedlung »Hiran« entstehen soll. Das palästinensische Dorf sei illegal, heißt es; die Menschen hätten das Land besetzt und seien somit »Eindringlinge«.

Odeh ist Chef er Gemeinsamen Listen, der drittstärksten Fraktion in der Knesset. Er hatte sich dem Protest seiner Landsleute angeschlossen, wie die anderen Demonstranten auch wurde er von der israelischen Polizei angegriffen. Die Einsatzkräfte, deren Auftrag offenbar war, den Abrissteams den Weg freizuräumen, trafen Odeh zweimal mit Gummigeschossen. Eine Kugel traf ihn ins Gesicht, er fiel zu Boden.

Ein Foto zeigt Odeh blutüberströmt und im Schlamm liegend, wie er versucht, sich wieder aufzurichten. Eine Gruppe schwerbewaffneter Soldaten in Kampfausrüstung steht vor dem Parlamentarier und einem anderen Niedergeschossenen. Keiner der Soldaten macht Anstalten, dem Verletzten zu helfen. Sein Amt hat ihn nicht geschützt, obwohl er sich immer für Dialog und die Gleichheit von jüdischen und palästinensischen Bürgern in Israel einsetzt hatte. »Gewalt ist die Sprache des jüdischen Staates«, kommentierte der britische Journalist Jonathan Cook, der den Fall publik machte. Dem palästinensischen Abgeordneten sei sein »Platz« zugewiesen worden: »Kriechend im Schlamm, verletzt, blutend und gedemütigt.«

Die Erfahrung der Palästinenser in Umm Al-Hiran ist kein Einzelfall. Nach Einschätzung des Israelischen Komitees gegen Hauszerstörungen (ICAHD) wurden seit 1967 mindestens 48.488 Häuser, Wohnungen und Unterkünfte von Palästinensern in den besetzten Gebieten im Westjordanland und Ostjerusalem zerstört. Zehntausende Menschen wurden – viele zum wiederholten Mal – aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben. Auch Viehställe, Wasserquellen, Felder, Obstplantagen oder Olivenbäume werden dem Erdboden gleich gemacht, wie die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem immer wieder berichtet.

Und täglich kommen neue Zerstörungen hinzu. Am 15. Januar 2017 wurden beispielsweise 1.000 Olivenbäume, die zu den palästinensischen Dörfern Assun und Nabi Iljas im Bezirk Kalkilia gehörten, für den Bau einer Umgehungsstraße gerodet. Jüdische Autofahrer sollen nicht mehr wie bisher durch die palästinensischen Dörfer fahren müssen. Das diene dem »öffentlichen Interesse«, so die Behörde. 10,4 Hektar palästinensischen Eigentümern gehörenden Landes wurden enteignet.

Am 26. Januar wurden im nordöstlich von Jerusalem gelegenen Dorf Badu Al-Baba die Zelte von drei Familien zerstört. Auch die Ställe für das Vieh wurden niedergerissen. Den 17 obdachlos gewordenen Menschen wurde untersagt, ihr Hab und Gut aus den Zelten zu retten. Die israelischen Behörden begründen die Maßnahme damit, dass Badu Al-Baba im Gebiet »E1« liege. Dieses wird der illegalen zionistischen Siedlung Maale Adumim zugeschlagen und soll diese mit Jerusalem verbinden.