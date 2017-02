Nach deutschem Maß

Zufrieden: Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher und sein Kabinettskollege, Finanzminister Theodor Waigel unterzeichnen am 7. Februar 1992 in Maastricht den »Vertrag über die Europäische Union« Foto: dpa - Bildfunk

Maastricht, 7. Februar 1992. Theo Waigel, Bundesfinanzminister, setzt sich neben Hans-Dietrich Genscher, seinen Ministerkollegen aus dem Auswärtigen Amt, an den Tisch. Zufrieden blickt er auf das dicke Konvolut, das vor ihm liegt, schraubt den Stift auf, der ihm da gerade gereicht worden ist, lässt sich zeigen, wo genau sie hin muss, seine Unterschrift, dann signiert er schwungvoll das Dokument. Er lächelt, steht auf und tritt zur Seite. Genscher ist schon fertig. Nach ihnen sind die nächsten beiden Minister an der Reihe. Ein klein wenig dauert es, bis Regierungsvertreter aller zwölf Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) den »Vertrag über die Europäische Union«, der ihnen vorgelegt wird, unterschrieben haben. Dann geht die feierliche Unterzeichnungszeremonie in der niederländischen Stadt ihrem Ende entgegen. Der »Vertrag von Maastricht«, wie er seitdem gewöhnlich genannt wird, hat die vorletzte Hürde genommen. Nun steht nur noch die förmliche Ratifizierung durch die Mitgliedsstaaten aus.

Den Vertrag von Maastricht, der vor genau 25 Jahren unterschrieben wurde, kann man mit Fug und Recht als ein historisches Dokument bezeichnen. Auf dem langen Weg der sogenannten europäischen Integration, die mit der Verkündung des Schuman-Plans am 9. Mai 1950 begann, mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 – vor fast 60 Jahren – einen ersten Höhepunkt erlebte, dann stets vorwärts schritt und erst mit dem britischen Referendum zum Austritt aus der EU am 23. Juni 2016 aus der anhaltenden Ära stetiger Expansion in eine Phase des Rückbaus trat, ist er ein bedeutender Markstein gewesen. Maastricht war der entscheidende Schritt von einer sich rein ökonomisch gebenden Integration, der EWG, hin zu einem Zusammenschluss mit klar politischem Anspruch, zur ­Europäischen Union. Um das gegenüber der Bevölkerung wenigstens symbolisch zu vermitteln – eine Demokratisierung, wie sie einem politischen Gebilde angemessen wäre, blieb aus –, hat der Vertrag in Artikel 8 eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Seitdem sind alle Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedsstaats gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger der EU. Der Nutzen, den man daraus ziehen kann, hält sich freilich in Grenzen. Man hat EU-weit bei Kommunal- und bei Europawahlen das aktive und das passive Wahlrecht an seinem Wohnort, man darf Petitionen an das Europaparlament richten, das eigens einen entsprechenden Ausschuss eingerichtet hat, und man darf sich bei einem Bürgerbeauftragten über die Zustände in der EU beschweren. Das soll wohl helfen, ein europäisches Gemeinschaftsgefühl zu produzieren.

Um eine Union mit politischem Anspruch zu schaffen, legte der Vertrag von Maastricht die Einrichtung von Teilbereichen, die sogenannten drei Säulen, fest, auf denen die EU bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 ruhte: die erste Säule der neu so benannten Europäischen Gemeinschaft (EG), die zweite der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die dritte der beginnenden Koordination in der Innen- und Justizpolitik. Zu den EG zählten vor allem die großen, traditionell ökonomischen Politikfelder der EU: die Zollunion und der Binnenmarkt, die Wirtschafts- und Währungsunion, die Handels- und die Agrarpolitik. Mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sollte erstmals ein geschlossenes Auftreten der Union in der Weltpolitik gewährleistet werden, während Brüssel mit der Zusammenarbeit bei Justiz und Innerem Zugriff auf Bereiche erhielt, die zuvor strikt nationaler Kontrolle unterstanden hatten – etwa Grenzkontrollen, Einwanderung und Asyl sowie die Kriminalitäts-, Drogen- und Terrorismusbekämpfung. Mit dem Ausbau der Innen- und Justizkooperation zeichnete sich eine Verschmelzung der Nationalstaaten in der EU ab.

Gemeinsame Währung

Das vielleicht bedeutendste Element des Vertrags von Maastricht ist die Einigung auf den Weg zu einer gemeinsamen Währung gewesen. Der Gedanke, die europäischen Nationalökonomien durch deren Einführung noch enger zusammenzuschweißen, war nicht neu. Er war immer wieder einmal diskutiert worden, zugleich aber stets, wie Der Spiegel es einmal rückblickend formulierte, an dem »Interessengegensatz zwischen den Inflationsländern des Südens und dem sogenannten Hartwährungsgürtel um Deutschland und die Niederlande« (39/2010) gescheitert. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre starteten Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl die Debatte erneut. Und im Juni 1988 setzte der Europäische Rat eine Expertengruppe ein, die unter der Leitung von EG-Kommissionspräsident Jacques Delors konkrete Wege zu einer gemeinsamen Währung ausloten sollte. Ihr »Bericht zur Schaffung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion« wurde im Juni 1989 vom Europäischen Rat als Grundlage für die künftige Befassung mit dem Thema angenommen. Freilich gab es weiterhin Differenzen: Bonn sträubte sich immer noch, die harte D-Mark aufzugeben, während Paris darauf drang, die erwünschte Einheitswährung politisch zu kontrollieren und – wegen des allzu starken ökonomischen Gefälles innerhalb der EG – ihre Einführung mit einer starken einheitlichen Wirtschaftspolitik zu begleiten. Eine Einigung zwischen den beiden Staaten dies- und jenseits des Rheins schien nicht in greifbare Nähe zu rücken.

Da brachte um die Jahreswende 1989/90 die sich anbahnende Übernahme der Deutschen Demokratischen Republik durch die Bundesrepublik den entscheidenden Schub. Mitterrand war sich – ganz wie die britische Premierministerin Margaret Thatcher – völlig im klaren darüber, dass das vergrößerte Deutschland in einem nach Osten wieder offenen Europa sich eines massiven Machtzuwachses erfreuen und bald den Kontinent dominieren werde. Vorausahnend, dass er seinen Widerstand gegen die »Wiedervereinigung« kaum werde durchhalten können, setzte er darauf, die Bundesrepublik wenigstens so fest wie möglich in die EG einzubinden, um einen erneuten deutschen Alleingang zu verhindern. »Mitterrand wollte keine Wiedervereinigung ohne einen Fortschritt bei der europäischen Integration«, ließ sich der damalige Präsidentenberater und spätere französische Außenminister Hubert Védrine vor einigen Jahren im Spiegel zitieren (39/2010). Kohl wiederum habe genau gewusst, »dass er, um die Wiedervereinigung akzeptabel zu machen, Europa voranbringen musste« – »und das einzige Terrain, das vorbereitet war, war die Währung«. Also ließ Bonn sich auf die Währungsunion ein. Früher oder später wäre sie natürlich »auch ohne deutsche Einheit gekommen«, bekräftigte später der langjährige Kohl-Berater Joachim Bitterlich. Dennoch hat die faktische Verknüpfung der Einheitswährung mit der Übernahme der DDR zu dem Mythos geführt, Kohl habe die »Wiedervereinigung« mit der angeblich von Frankreich erzwungenen Preisgabe der D-Mark erkauft.

Dabei kann davon keine Rede sein, denn die Einführung des Euro, wie sie im Vertrag von Maastricht schließlich festgelegt und beschlossen wurde, lag durchaus im bundesdeutschen Interesse. Einen der Gründe dafür hat ausgerechnet der DGB in einem Thesenpapier aus dem Jahr 1997 benannt. »Schwankende Wechselkurse und DM-Aufwertungen haben der deutschen Exportwirtschaft geschadet und zu Wachstums- und Beschäftigungsverlusten geführt«, hieß es darin; »die Wirtschafts- und Währungsunion« hingegen vermeide dies und führe »zu Wohlstandsgewinnen« (zitiert nach: Andreas Wehr: Die Europäische Union. Köln 2012. S. 61). Einen zweiten Grund konnte man auf der Website des Auswärtigen Amts nachlesen, als am 1. Januar 2002 der Euro als Bargeld in Umlauf ging. »Mit dem Euro« sei die EU »eine globale Finanzmacht ersten Ranges geworden«, hieß es da. Und weiter: »Die Finanzmärkte haben zum ersten Mal eine glaubwürdige Alternative zum Dollar«. Es stimmt ja, so gewaltig die Wirtschaftsmacht der Bundesrepublik auch ist – erst die Währung eines Kontinentalblocks wie der EU bietet ihr die Chance, wirklich auf Augenhöhe mit einer Weltmacht wie den Vereinigten Staaten zu gelangen. Und dies ist das Ziel.

Hinzu kommt: Bonn ist es mit dem Vertrag von Maastricht gelungen, den Euro nach deutschen Vorstellungen zu formen. Die Europäische Zentralbank (EZB) soll – das war der Wille der Bundesregierung – strikt nach monetären Prinzipien handeln. Artikel 107 des Vertrags von Maastricht untersagt es ihr kategorisch, »Weisungen von Organen oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Regierungen der Mitgliedsstaaten oder anderen Stellen ein[zu]holen oder entgegen[zu]nehmen«. Die EZB ist nicht nur dem Modell der Bundesbank nachgebildet, sie hat darüber hinaus ihren Sitz – demonstrativ weit weg von der großen Politik, besonders von der französischen und von derjenigen der EU, dafür in Nähe zur deutschen Finanzwelt – in Frankfurt am Main. Im Vertrag von Maastricht sind außerdem Obergrenzen für die Neuverschuldung und für die Gesamtschuld der Euro-Staaten eingeführt worden. Sie liegen ausweislich eines dem Vertrag beigefügten Protokolls bei drei respektive 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Man kann einwenden, dass die Obergrenzen kaum jemals eingehalten wurden. Das Ifo-Institut hat für die Zeit zwischen 1999, dem Jahr, in dem der Euro finanztechnisch eingeführt wurde, und 2015 insgesamt 165 Fälle gezählt, in denen die Neuverschuldung von EU-Staaten drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts überstieg. Lediglich 51 davon seien hinlänglich begründbar gewesen, etwa mit Bemühungen, einer Rezession zu entkommen. Auch die Bundesrepublik hat die Drei-Prozent-Hürde zwischen 1999 und 2015 insgesamt sieben Mal gerissen. Doch das Entscheidende ist: Bei Bedarf kann man die EU-Mitgliedsstaaten mit den Maastricht-Kriterien, auch wenn man sie selbst nicht immer einhält, disziplinieren. Entsprechend tönte der damalige Bundesfinanzminister Theo Waigel im Jahr 1998 voller Stolz auf den Vertrag von Maastricht: »Der Euro spricht Deutsch«.

Verhängnisvolle Folgen

Diese Festlegungen im Vertrag von Maastricht haben sich inzwischen als verhängnisvoll erwiesen. Die EU ist ökonomisch viel zu disparat, die wirtschaftlichen Differenzen zwischen dem industriell brummenden Wohlstandszentrum der Union und dem sich deindustrialisierenden, verarmenden Süden sind längst viel zu groß, als dass eine einheitliche, noch dazu von der Politik unabhängige Währung den Bedürfnissen sämtlicher Mitgliedsstaaten entsprechen könnte. Eine Wirtschaftsregierung, wie sie Frankreich immer wieder gefordert hat – in der Hoffnung, sie könne die Probleme zumindest einhegen –, fehlt. Die Einheitswährung nimmt den Staaten, die sie einführen, die Option, sich gegen Exportoffensiven anderer Mitgliedsländer per Abwertung zur Wehr zu setzen. Von dieser Möglichkeit war in der Vor-Maastricht-Ära immer wieder Gebrauch gemacht worden. Der Euro aber lieferte die ökonomisch schwächeren Euro-Staaten etwaigen Exportoffensiven anderer Länder des Währungsgebiets schutzlos aus. Das hatte fatale Folgen, als die stärkste Euro-Wirtschaftsmacht es ihrer Industrie mit der »Agenda 2010« ermöglichte, sich gegen die Konkurrenz im Ausland durchzusetzen und ihre Ausfuhr massiv zu steigern. Die südlichen Länder der Währungsgemeinschaft wurden durch die teils rapide steigenden deutschen Exporte immer weiter in die Verschuldung getrieben.

Vor allem wegen des Euros, aber auch wegen der Übertragung von Souveränitätsrechten auf die EU ist der Vertrag von Maastricht bei – kleinen – Teilen des deutschen Establishments auf Ablehnung gestoßen. Es sei falsch, die harte D-Mark aufzugeben und dann auch noch immer mehr Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern, wo bekanntlich nicht in jedem Fall im deutschen Interesse entschieden werde, monierten vor allem nationalliberale und rechtskonservative Kreise. Ihr prominentester Kopf war der FDP-Politiker Manfred Brunner, der 1989 Kabinettschef von EG-Binnenmarktkommissar Martin Bangemann (FDP) geworden war, den Vertrag von Maastricht jedoch kategorisch ablehnte und deshalb im September 1992 seinen Posten in Brüssel aufgab, bevor er im Dezember 1992 beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen den Vertrag einreichte. Die hat Karlsruhe am 12. Oktober 1993 zurückgewiesen, in der Urteilsbegründung allerdings für den Fall der Fälle die Rechte der nationalen Parlamente, also auch des Bundestags, betont. Damit ist klargestellt, dass die Bundesrepublik sich die Kontrolle über Integrationsprozesse nach dem Vorbild des Vertrags von Maastricht jederzeit vorbehält.

Brunner ist das nicht genug gewesen, und so hat er Anfang 1994 den Schritt zurück in die Politik gewagt und die erste Anti-Euro-Partei gegründet, den Bund freier Bürger (BFB). Erklärtes Ziel war es, im Sinne deutscher Interessen zwar nicht gegen die EU, aber doch gegen den Vertrag von Maastricht und vor allem gegen die Einheitswährung zu mobilisieren. Der BFB ist zu Beginn oft als »Professorenpartei« belächelt worden, weil er sich in hohem Maß auf Personen aus dem deutschen Establishment zu stützen suchte, unter anderem auf Hochschullehrer wie den Erlanger Juristen Karl Albrecht Schachtschneider oder den Tübinger Ökonomen Joachim Starbatty. Der Versuch, mit einer neuen Partei gegen die immer weiter voranschreitende europäische Integration vorzugehen, dazu zwar im rechten Lager nach Wählerstimmen zu fischen, zugleich aber die Parteistrukturen von anrüchigen Gestalten der extremen Rechten freizuhalten, ist nicht so recht gelungen. Außer dem Einzug in die Kommunalvertretungen von Brunners Heimatstadt München und von Ingolstadt blieben die Wahlerfolge aus, weshalb der BFB schon bald in der Bedeutungslosigkeit versank. Das Konzept, auf dem er aufbaute, ist jedoch später wieder aufgegriffen worden, als in der Krise die Debatte um den Euro auch in – diesmal größeren – Teilen des deutschen Establishments wieder aufflammte. Die neue »Professorenpartei«, die – teilweise noch auf den alten BFB-Personalbestand zurückgreifend – für einen Teilrückbau der europäischen Integration plädierte und die ihr Wählerpotential rechtsaußen auszuschöpfen hoffte, ohne selbst allzu viele Ultrarechte in ihre eigenen Reihen aufzunehmen, war Bernd Luckes Alternative für Deutschland (AfD). Welche weitere Entwicklung die Sache nahm, ist bekannt.

Südosteuropa, nicht Afrika

Überaus folgenreich ist neben der Festlegung auf die Wirtschafts- und Währungspolitik vor allem der sogenannte Titel V des Vertrags von Maastricht geworden: die Einführung einer »Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik«. Bis dahin hatten die EG-Staaten sich lediglich um eine Koordinierung entsprechender Aktivitäten bemüht, jetzt hieß es: »Die Union und ihre Mitgliedstaaten erarbeiten und verwirklichen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (…), die sich auf alle Bereiche (…) erstreckt.« Die auf diesem Gebiet stattfindende Formierung der EU wurde systematisch in Angriff genommen: »Zu jeder außen- und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung« sollte von nun an im Europäischen Rat »eine gegenseitige Unterrichtung und Abstimmung zwischen den Mitgliedsstaaten« stattfinden, um »konvergierendes Handeln« sicherzustellen. Vorgesehen war die »stufenweise Durchführung gemeinsamer Aktionen«. Und weil klar war, dass es nicht leicht sein würde, die historisch doch recht widersprüchlichen außenpolitischen Interessen zumindest der großen und mächtigen EU-Länder auf einen Nenner zu zwingen, legte der Vertrag von Maastricht fest: »Die Mitgliedsstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im Geist der Loyalität und gegenseitigen Solidarität. (…) Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte.«

Der gemeinsame Nenner, auf den der Vertrag von Maastricht die Mitgliedstaaten zwang, war freilich alles andere als gemeinschaftlich-solidarisch: Sprach schon der Euro gemäß dem Diktum von Finanzminister Waigel Deutsch, so drückte die Bundesrepublik auch der EU-Außenpolitik den Stempel auf. Nur wenige Wochen, bevor er in der niederländischen Stadt neben Waigel am Tisch saß und den »Vertrag über die Europäische Union« unterzeichnete, hatte Außenminister Genscher die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens durchgesetzt – gegen Frankreich und Großbritannien, die sich nach Kräften gesträubt hatten, aber nicht standhalten konnten. Man ahnte, auf welche Loyalität das Dokument die EU-Mitgliedstaaten verpflichtete. Die folgenden Jahre haben es tatsächlich gezeigt: Die EU war außen- und sicherheitspolitisch vor allem in Südosteuropa aktiv, also im unmittelbaren Interessengebiet der Bundesrepublik, während etwa die Einflussinteressen Frankreichs in Afrika allenfalls nachrangig behandelt wurden. Dabei nahm der Vertrag von Maastricht schon die nächste Ausbaustufe in den Blick, die Militarisierung des Staatenbündnisses: »Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik«, hieß es in Artikel J.4 Absatz 1, »umfasst sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der Europäischen Union betreffen«. Dazu gehöre »auf längere Sicht auch die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik (…), die zu gegebener Zeit zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte«.

Widerspenstige Bevölkerungen

Die Ratifizierung des Vertrags von Maastricht, die der Unterzeichnung folgte, ließ erstmals Brüche erkennen, die schwer zu kitten waren und im Verlauf der weiteren Integration immer wieder neu zu Schwierigkeiten führten. Großbritannien war nicht bereit gewesen, das Pfund aufzugeben, und hatte sich schon während der Vertragsverhandlungen ein »Opt-out-Recht« aus der Währungsunion zusichern lassen. Dann mussten drei Mitgliedsstaaten Referenden durchführen, um den Vertrag zu ratifizieren. Schon das erste von ihnen ging schief: Am 2. Juni 1992 lehnte die Bevölkerung Dänemarks ihn mit 50,7 Prozent der Stimmen ab. Das folgende Referendum in Irland führte am 18. Juni zu einem sicheren 69,1-Prozent-Erfolg der Maastricht-Befürworter, während es in Frankreich am 20. September 1992 mit 51,0 Prozent »Ja«-Stimmen zu einer Zitterpartie kam. Und Dänemark? Die EG entschied, sich von der Bevölkerung nicht aufhalten zu lassen, sicherte Kopenhagen vier »Opt-Outs« zu und ließ einen zweiten Urnengang abhalten, der nach entsprechender PR am 18. Mai 1993 mit 56,7 Prozent »Ja«-Stimmen zum erwünschten Erfolg führte. Das Problem mit den nicht hinlänglich integrationswilligen Bevölkerungen hat die EU begleitet. Manchmal genügte es, gescheiterte Referenden einfach zu wiederholen wie in Irland 2001/02 und 2008/09, um das gewünschte »Ja« zu erreichen, manchmal musste man – wie im Fall der EU-Verfassung, die am 29. Mai und am 1. Juni 2005 in Referenden in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde – den Gegenstand der Abstimmung leicht modifizieren, umbenennen (»Vertrag von Lissabon«) und dann eben parlamentarisch ratifizieren, um den nächsten Integrationsschritt zu sichern. Das hat jahrelang gut funktioniert – allerdings nur bis zum 23. Juni 2016, an dem die britische Bevölkerung mit 51,9 Prozent der Stimmen den Austritt aus der EU beschloss. Vorsichtige Hinweise vom Kontinent, man werde wie zuvor schon Mittel und Wege finden, um das Resultat zu revidieren, verfangen bislang nur in liberalen und linksliberalen, nicht mehrheitsfähigen Teilen des britischen Establishments.

Apropos Großbritannien: Die Kräfte, die letztlich den Austritt aus der EU erkämpften, haben sich erstmals im Protest gegen den Vertrag von Maastricht und seine Ratifizierung formiert. Das gilt für die konservativen »Maastricht Rebels«, von denen manche noch in der Referendumskampagne des Jahres 2016 aktiv waren, aber auch für gewerkschaftsnahe Zusammenschlüsse wie die »Campaign Against Euro-Federalism« (CAEF) – und ganz besonders für die Anti-Federalist League, die der Londoner Historiker Alan Sked im Jahr 1991 gründete. Sie benannte sich am 3. September 1993 – kurz bevor der Vertrag über die Europäische Union, den sie erbittert befehdete, am 1. November 1993 in Kraft trat – in United Kingdom Independence Party, kurz: UKIP, um.