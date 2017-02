Narziss und Echo

Wenn Trump tatsächlich vier Jahre Präsident sein sollte und sich während seiner Amtszeit keine Katastrophe ereignet, werden wir das als Gottesbeweis nehmen können (Trump am 25. Januar mit Vizepräsident Michael ­Pence (links) und dem Heimatschutzminister John Kelly in Washington D. C.) Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Donald Trump twittert rund um die Uhr. Im Wahlkampf gab es Tage, an denen er bis zu 70 Tweets absetzte. Er scheint das Land vom Smartphone aus mittels 140-Zeichen-Botschaften regieren zu wollen. Er umgeht dabei das, was man Öffentlichkeit nannte und was in Demokratien für die Vermittlung zwischen staatlichen Institutionen und Bürgern sorgte.

Der Idee nach war Öffentlichkeit die Sphäre, in der mündige Bürger sich versammeln, ihre unterschiedlichen Interessen diskutierten und schließlich zu einem Konsens finden. In den neuzeitlichen Massendemokratien spielten die Medien, zunächst vor allem die Presse, eine wichtige Rolle in diesem Prozess der Meinungs- und Urteilsbildung. Sie lösten die Religion als wesentliche Quelle der Orientierung ab. Die Zeitungslektüre, sagte Hegel, sei das Morgengebet des Bürgers. Trump jedenfalls hängt dieser Zivilreligion nicht an, sein Morgengebet ist das Twittern. Ob die zeitgenössischen Medien ihre aufklärerische Aufgabe noch erfüllen und zur kritischen Urteilsbildung und Orientierung beitragen, ist eine Frage, aber Twitter erfüllt sie ganz sicher nicht. Schon die 140-Zeichen-Begrenzung steht jeder wahrhaften Aufklärung entgegen.

Die Ablehnung der Mühen und Gepflogenheiten der parlamentarischen Demokratie und die Verachtung ihrer Repräsentanten bringt eine pervertierte Form direkter Demokratie hervor. Trump sieht sich selbst als Führer und Sprachrohr einer »Bewegung«, mit deren Mitgliedern er per Twitter kommuniziert und mit denen er sich im Hass auf das Establishment und die sogenannten Eliten verbunden weiß. Wir sind Zeugen der Herausbildung einer nachdemokratischen, autokratischen Herrschaftsmethode, nicht nur in den USA. Man bedient sich demokratischer Methoden zur schrittweisen Abschaffung und Aushöhlung der Demokratie. Auch in den noch liberal verfassten Gesellschaften liebäugeln viele mit diesen Modellen.

König Donald

In einer Dokumentation, die der Sender Arte ausstrahlte, kam ein Mann zu Wort, der eine Trump-Biographie verfasst hat. Er sagte, Trump träume tatsächlich davon, König der Amerikaner zu sein. Ein von ihm in Auftrag gegebenes Foto seiner Familie zeigt ihn denn auch auf einer Art von vergoldetem Thron sitzend. Seitlich hinter ihm steht seine junge, im landläufigen Sinne hübsche Frau in einem Kleid, das ein wenig an ein Negligé erinnert. Rechts im Bild sitzt sein Sohn auf einem Stofflöwen und übt sich der Rolle des Prinzregenten. Zu seinen Füßen sieht man Modelle von Stretchlimousinen und eines von einem Oldtimer-Rennwagen, die Ikonen seiner zukünftigen Macht und seines Reichtums. Georg Seeßlen hat dieses Bild in seinem Buch »Trump! Populismus als Politik« einer gründlichen Interpretation unterzogen.

Dass sich Trumps Twitterbotschaften durchaus zu einer Bedrohung auswachsen können, zeigte sich, nachdem Mitte Dezember ein chinesisches Kriegsschiff eine amerikanische Forschungsdrohne beschlagnahmt hatte. Das Pentagon protestierte, und es folgten Verhandlungen über die Rückgabe der Unterwasserdrohne. Zwei Tage nach dem Vorfall setzte der gewählte Präsident folgenden Tweet ab: »China stiehlt in internationalen Gewässern eine Forschungsdrohne der US-Navy, reißt sie aus dem Wasser und nimmt sie in einem präzedenzlosen Akt mit nach China.« Statt »unprecedented« hatte Trump zunächst »unpresidented« geschrieben, und diesen Verschreiber finde ich eigentlich interessanter als den Sachverhalt selbst. Wie wir von Sigmund Freud wissen, ermöglichen uns Versprecher, Verschreiber und andere sprachliche Fehlleistungen Einblicke in die unbewussten Antriebskräfte eines Menschen. Statt »beispiellos«, »unerhört«, »noch nie dagewesen« schreibt Trump »unpresidented«, also im Klartext: ohne mich zu fragen. Der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika reagiert wie ein gekränkter kleiner Junge, dem der Nachbarsbengel das Spielzeug weggenommen hat.

Diese glücklicherweise harmlos verlaufene Krise zeigt uns, wohin das Regieren mit dem Smartphone in der Hand und per Tweet führen kann. Aus einer Farce kann durch einen twitternden Präsidenten, der offenbar distanzlos seinen spontanen Impulsen und Gefühlsregungen ausgeliefert ist, schnell eine veritable und bedrohliche Krise werden. Trump ist eine Katastrophe, weil er sich – Beispiele gibt es zuhauf – als pathologischer Narzisst erweist. Solche Menschen besitzen in der Regel ein schwaches Selbstwertgefühl. Das, was als Narzissmus nach außen in Erscheinung tritt, ist das Bemühen, die Selbstwertschwäche durch großspuriges Verhalten und geckenhaftes Auftreten zu kompensieren. Der Narzisst versucht, sich durch Größenphantasien vor dem Gewahrwerden der eigenen Zwergenhaftigkeit (oder doch mindestens Durchschnittlichkeit) zu schützen. Die Folge der Selbstwertschwäche ist eine enorm hohe Kränkbarkeit. Auf Kränkungen wird in der Regel mit Zorn und Wut reagiert – keine Verhaltensweisen, die einen Menschen zum Präsidenten einer Supermacht qualifizieren. Wenn Trump tatsächlich vier Jahre Präsident sein sollte und sich während seiner Amtszeit keine Katastrophe ereignet, werden wir das als Gottesbeweis nehmen können.

Anfang 2012 hatte der damalige Bundespräsident Christian Wulff (CDU) eine Nachricht an den Chefredakteur der Bild auf dessen Mailbox gesprochen und sich ihm damit auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Unterstellt, so kommentierte die Süddeutsche Zeitung damals, »eine hochrangige Persönlichkeit wird für einen Moment vom Zorn übermannt, ruft beim Chefredakteur einer befreundeten Zeitung an und spricht, weil dieser nicht rangeht, finstere Drohungen auf den Audiorekorder. Kaum aber hat der Mann seinem Ärger Luft gemacht, meldet sich der Verstand zurück, und zwar mit der niederschmetternden Botschaft: Das war eine Dummheit. Aber diese Riesendummheit ist auf der Mailbox, und kein Machtwort holt sie wieder zurück.« Früher diktierte oder schrieb man einen Brief, eine Kulturtechnik, die zwischen den wütenden Impuls und dessen Freisetzung eine Phase der Besinnung schiebt. Wie hilfreich der Brief als Mittel der Deeskalation ist, kann man bei Karl Valentin nachlesen. In einem seiner Dialoge diktiert er schwer beleidigt ein Schreiben an einen Freund, der unter anderem als »hundsgemeiner Sauhund« beschimpft wird. Nachdem er sechs Briefbögen wegen inhaltlicher und juristischer Bedenken zerrissen hat, findet er endlich die richtigen, in ihrer Schlichtheit und Kürze vorbildlichen Worte: »Geehrter Herr! Ich beschließe nun mein Schreiben und erachte die ganze Angelegenheit für entwichen.« Zu dieser eleganten Formulierung wäre Valentin nie gelangt, wenn er seinen »hundsgemeinen Sauhund« direkt in die Mailbox gebrüllt, als SMS oder gar als Tweet an alle Welt verschickt hätte.

»Alternative Fakten«

Bei seinem Antrittsbesuch bei den Geheimdiensten verkündete Trump, er befinde sich im Krieg mit den Medien – und er macht keine Anstalten, an diesem Zustand etwas zu ändern. Er beklagte sich, dass die Medien Lügen über ihn verbreiteten und zum Beispiel behaupteten, die Zahl der Teilnehmer an seiner Amtseinführung sei niedriger als bei denen seiner Vorgänger gewesen. Das indes ist genau so wahr wie der Umstand, dass die Zahl derer, die gegen die Amtseinführung Trumps protestierten, die Zahl seiner anwesenden Anhänger bei weitem überstieg. Trump behauptete: Noch nie sei die Inauguration eines Präsidenten vor den Augen so vieler Menschen über die Bühne gegangen. Es sei die größte aller Zeiten gewesen. Später ließ er diese Version durch seinen Sprecher verkünden.

Der bizarre Streit über die Besucherzahlen ging aber noch weiter. Eine Beraterin des US-Präsidenten, die von der »feindlichen« Presse gefragt wurde, warum Trump gleich an seinem ersten Amtstag seinen Sprecher bewusst Lügen verbreiten lasse, erklärte, man habe nicht gelogen, sondern »alternative Fakten« präsentiert. »Wenn die Tatsachen nicht mit der Theorie übereinstimmen« – so soll der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel geäußert haben – »umso schlimmer für die Tatsachen!« Gleich in den ersten Tagen seiner Amtszeit schuf Trump so einen neuen Begriff für das Orwellsche Neusprechlexikon: Lügen heißen ab sofort »alternative Fakten«. Jeder kann behaupten, was er will, es soll keine objektiven Kriterien mehr dafür geben, ob etwas wahr ist oder nicht. Was wahr ist, bestimmt König Trump; wahr ist, was er per Twitter verkündet.

Die Rede, die Trump bei seiner Inauguration gehalten hat, war eine Fortsetzung des Wahlkampfes und eine neuerliche Kampfansage an das, was er Establishment nennt. Dazu passte die kämpferisch hochgereckte Faust. Erstaunt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass nicht alles, was er da verkündete, kapitalkonform ist und im Interesse der herrschenden Klasse liegt. Ganze Passagen seiner Rede könnten auch aus dem Mund eines Revolutionärs stammen: »Die heutige Zeremonie hat eine ganz besondere Bedeutung. Denn heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere oder von einer Partei an die andere, sondern wir nehmen die Macht von Washington D. C. und geben sie an euch, das Volk, zurück. Zu lange hat eine kleine Gruppe in der Hauptstadt unseres Landes von der Regierung profitiert, und das Volk hat die Kosten getragen. (…) Politikern ging es gut, aber die Arbeitsplätze wanderten ab, und die Fabriken schlossen. Das Establishment schützte sich selbst, aber nicht die Bürger unseres Landes. (…) Worauf es wirklich ankommt, ist nicht, welche Partei unsere Regierung führt, sondern ob unsere Regierung vom Volk geführt wird. Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in der Erinnerung bleiben, an dem das Volk wieder zum Herrscher dieser Nation wurde. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht mehr vergessen sein.«

Wir werden das Wesen des rechten Populismus nicht verstehen können, wenn wir dessen rebellische Seite nicht zur Kenntnis nehmen. Was Trump da macht, ist das, was Ernst Bloch unter der Aneignung linker Energien von rechts verstanden hat. Trump geht mit unseren Symbolen (der hochgereckten, geballten Faust der Arbeiterbewegung) und unseren Begriffen (Alle Macht dem Volk!) hausieren. Kritik am »Establishment«, an der bürgerlichen Presse und der parlamentarischen Demokratie als jene der Plusmacherei günstigsten Staatsform – das war doch alles einmal linkes Stammland, das jetzt von den Rechten eingenommen und besetzt worden ist. Dieser Coup konnte nur gelingen, weil sich die Linken aus diesen Gebieten zurückgezogen haben.

Besorgtes Kapital

Diese Rhetorik erschreckt nicht nur die etablierten Politiker und die Salonlinken, sondern auch die Finanzwelt. Besorgt nimmt man dort zur Kenntnis, dass Trump Freihandelsabkommen aufkündigen und die USA zu einer Festung des ökonomischen Protektionismus umbauen will. Es ist schon grotesk: Zur gleichen Zeit, da der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Schutz- und Strafzölle einführen will, hält der chinesische Staatspräsident auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein flammendes Plädoyer für den Freihandel. Vertreter des deutschen Industrie- und Finanzkapitals, von der Deutschen Bank bis Siemens, äußerten gegenüber ihrem Zentralorgan, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ihre Besorgnis über die Entwicklungen in den USA und mahnten zu einem besonnenen Umgang mit der neuen US-Regierung. Nach dem Motto: Nur nicht reizen, sondern auf Zeit spielen und darauf setzen, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht wird. Wolfgang Fink, einer der beiden Deutschland-Chefs der Investmentbank Goldman Sachs, beruhigte sich selbst im Interview mit der FAZ vom 1. Februar mit den Worten: »Auch ein Donald Trump wird über kurz oder lang die Realitäten akzeptieren müssen. Die ökonomischen Gesetze gelten weiterhin.«

Was aber, wenn sich Trump auch hier als »Realitätsverächter« erweist und der Wirtschaft seine Richtung aufzwingt? Als »Führer einer Bewegung« oder »König seines Volkes«, als der er sich versteht, wird er sich seiner Basis und den ihr gemachten Versprechen gegenüber ganz anders verpflichtet fühlen als ein gewöhnlicher bürgerlicher Politiker, der sich – wenn überhaupt – an seine Partei gebunden fühlt. Es wird gerade für die Linke spannend sein zu beobachten, wie dieser Konflikt ausgeht. Wenn es Trump gelingt, den Primat seiner rechten Politik gegen die Widerstände bestimmter Kapitalfraktionen und »der Märkte« durchzusetzen, entkräftet er – ohne es zu wollen – auch jene Vorbehalte, die man gegen linke Entwürfe seit Jahrzehnten vorbringt und die die Linke im Laufe der Zeit verinnerlicht und sich zu eigen gemacht hat. Es wäre der Nachweis erbracht, dass man sich den »ehernen Gesetzen« der Ökonomie und den sogenannten Sachzwängen nicht beugen muss.

Held und Racheengel

Die »kleinen Leute« empfanden die Angriffe der liberalen Eliten auf Trump als Attacken auf sich selbst und identifizierten sich umso mehr mit ihm. Seine Botschaft, die seine Ausfälle und Aggressionen transportierten, ist: »Ich bin einer von euch!« Wir alle möchten einmal unsere Feinde öffentlich demütigen, unserem Chef sagen, was wir von ihm halten und dass wir ihn einsperren werden, wie Trump es Hillary Clinton im Wahlkampf angekündigt hatte. Er übt stellvertretend Rache für all die Demütigungen, die der »kleine Mann« und »die kleine Frau« erlitten haben. Er übernimmt die Aufgabe eines »seelischen Schadenschnelldienstes«, wie die Publizistin Silvia Bovenschen es 2006 in ihrem Buch »Älter werden« ausgedrückt hat. Die Rachephantasie gehört zum Inventar der Kränkung. Früh nistet sich das Heldengespenst in uns ein. Es erwacht zum vollen Leben, erhält Kontur und Kraft mit der ersten Kränkung. Silvia Bovenschen schreibt: »Schon die erste Demütigung, die erste als Schmach erlebte Niederlage zeugt kompensatorische Phantasieaktionen. Sie schreit nach szenischen Imaginationen eigener stolzer Siege. Triumphe werden erträumt, Rachen werden phantastisch bebildert. Die Demütigung des Demütigers. Die Phantasien Gedemütigter sind immer furchtbar. Im Dreck soll der andere liegen, sein Dreirad soll mit ihm zerschellen; seine Sandburg wird geschleift. Das ist das mindeste. (…) Die Rache wird vollzogen, wenn es an Kraft, Mut und Möglichkeit mangelt, muss sie in die Phantasie. Immerhin geht es um Heilung, um die Wiederherstellung des kleinen Ichs, das wir uns gerade erst spiegelbildlich gebastelt haben. Da wird es dann in unserem Traum wieder ganz und etwas größer noch als zuvor; das Ich, von dem Freud (oder war es Lacan?) behauptete, dass es aus einer Wunde entstünde. Der innere Held ist ein seelischer Schadenschnelldienst. Wenn uns im Leben wenig mehr bleibt als solche Phantasien, wenn sie schließlich alles überwölben, uns ganz beherrschen, werden wir wirklich zu furchtbaren Leuten.«

Trump ist der Held und Racheengel des »kleinen Mannes«. Dessen Geschichte ist eine der Übervorteilung und des Betrugs an ihm. An diesem Grundgefühl hat sich seit Hans Falladas Zeiten wenig geändert. In seinem Roman »Kleiner Mann – was nun?« aus dem Jahr 1932 sagt Pinneberg zu seiner Frau Emma: »Mit uns kleinen Leuten machen sie, was sie wollen …« Der kleine Mann zahlt immer die Zeche, er ist immer der Dumme, er hat stets die »Arschkarte« gezogen. Er fühlt sich gekränkt, und das ist mehr als eine bloße Empfindung: Er wird tatsächlich und höchst real herumgestoßen, enteignet und gekränkt. Er beschwert sich, klagt und murrt, aber er geht nicht zum Aufstand über. Er hat sein Leben lang »hart gearbeitet« und sich »am Riemen reißen« müssen. Er verachtet die Schwachen und Armen und ist davon überzeugt, dass sie selbst an ihrem Unglück schuld sind. Er hält nichts davon, sie zu unterstützen, was in seinen Augen nur ihre Faulheit begünstigt. Sie sollen die Lebensordnung erleiden, in die man sich selbst unter Zwang und ohne Liebe gefunden hat. Verbissen wird die introvertierte Gewalt an Schwachen und Außenseitern wiederholt, deren bloße Existenz ihn daran erinnert, dass auch er einmal schwach war und davon träumte, wie ein Mensch zu leben. Unter Schmerzen musste er diese Hoffnungen begraben und hasst nun alle, die ihn daran erinnern. Deswegen hat er nichts dagegen, wenn Trump »Obama-Care« zurücknimmt, ein Projekt, das den Armen den Zugang zur Krankenversicherung ermöglichen sollte. Und er ist einverstanden, wenn Trump in Richtung des »Islamischen Staats« und der Muslime sagt: »Ob ich für Waterboarding bin, das simulierte Ertrinken? Da könnt ihr euren Arsch drauf wetten. Glaubt mir, es wirkt! Selbst wenn es nicht wirkt: Sie verdienen es.«

Es muss in den USA unter einem dünnen Firnis angepassten Verhaltens eine Menge Wut und Rachephantasien geben. In Dennis Hoppers Film »Easy Rider« aus dem Jahr 1969 bin ich der konformistischen Bösartigkeit und dem dumpfen Hass der amerikanischen Provinz auf alles, was anders und fremd ist, zum ersten Mal begegnet. Warum artikuliert sich die Wut des »kleinen Mannes« heute wie ehedem rechts, statt sich nach links zu wenden? Im Unterschied zum rechten Populismus, der das dumpfe, ressentimentgeladene Grummeln einfach so aufgreifen kann, wie er es vorfindet, muss die Linke es einer komplizierten Aufbereitung unterziehen. Sie muss den Weg hinter die »Verbräunung« zurückgehen, bis dahin, wo der Hass gegen das Fremde und die Fremden sich als Selbsthass zu erkennen gibt. Das, womit wir in uns selbst nicht übereinstimmen, was unter dem Einfluss schmerzhafter Eingriffe ins Unbewusste abgesunken ist und sich dort als fremdartig und bedrohlich abgelagert hat, wird nach außen gestülpt und dort im Fremden gefürchtet und gehasst. Während der rechte Populismus die Ängste der Menschen schürt und sie geschickt bewirtschaftet, muss die Linke sie über sich selbst aufklären, damit sie mündig werden. Das ist vergleichsweise mühsam und schmerzhaft. Aber es geht nicht anders. Oskar Negt schreibt in seiner Autobiographie »Überlebensglück«: »Wo der Selbsthass im Eigenen aufgehoben wird, verliert sich der Hass gegen das Fremde, und es beginnt, wie Marx das in seinem kategorischen Imperativ formuliert hat, entschieden der Kampf, ›alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist‹«.

Aber wo ist die Linke, die in der Lage wäre, diese Aufklärungsprozesse in Gang zu setzen und die aufbereiteten Ängste und Nöte der »kleinen Leute« zu bündeln und streitbar gegen die herrschenden Zustände zu wenden? Der Philosoph Slavoj Zižek hat die Vermutung geäußert, dass die Demokraten mit einem Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidaten vielleicht eine Chance gehabt hätten, das »große Unbehagen« in einen Kampf um Gerechtigkeit zu transformieren. Die Botschaft des »Hillary-Konsenses« an die Linken habe hingegen gelautet: »Ihr könnt alles fordern, solange ihr das ungehinderte Funktionieren des globalen Kapitals nicht in Frage stellt. Ihr könnt euch für die Rechte von Frauen und Homosexuellen, für Multikulturalismus und gegen Rassismus einsetzen, aber lasst die Finger von der Eigentumsordnung.« Mit dieser Sperrklausel hatten die Demokraten ihre Chance vertan.

Die Sau rauslassen

Ein paar Tage nach der Wahl von Trump stieß ich beim Gang durch die Stadt vor einer Buchhandlung auf ein Gruppe junger Männer. Sie waren wohlgenährt und stiernackig, hatten Glatzen oder eine Marco-Reus-Frisur. Sie gehörten zu der Sorte Menschen, die nur ein Platzregen zum Betreten einer Buchhandlung bewegen kann, wie Loriot einmal bemerkte. Eine junge Frau ging an ihnen vorüber. Kaum waren sie ihrer ansichtig geworden, dröhnte es: »Echt geiles Gerät!«. Ein anderer brüllte ihr nach: »Bück dich mal, dass man deinen Arsch sehen kann!« So und noch derber ging das eine Weile, bis sie beschlossen, in einer nahegelegenen Kneipe einen trinken zu gehen.

Ich hatte mich jahrelang in dem Glauben gewiegt, dass derartig dumme, sexistische und beleidigende Sprüche ausgestorben seien. Aber wahrscheinlich hatten sie sich nur aus der Öffentlichkeit in die Schattenräume von Männerbünden, in Umkleidekabinen und Kneipen zurückgezogen. Eines der vielen ekelhaften Resultate der Wahl von Donald Trump könnte darin bestehen, dass solche Menschen es wieder wagen können, zu ihren frauenfeindlichen und rassistischen Impulsen zu stehen, sie öffentlich zu äußern und sich zu ihnen zu bekennen. Was ist das für ein Signal vor allem an die Menschen männlichen Geschlechts, wenn einer verkündet: »Als Star kannst du dir alles leisten, du kannst ihnen zwischen die Beine greifen«, und damit sogar Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird? Es ist das Signal an Männer, dass man nun endlich wieder hemmungslos »die Sau rauslassen« kann.

An die Adresse all derer gerichtet, die sich über die Vulgaritäten von Trump aufregen, hat Slavoj Zižek gesagt: »War das nicht zu erwarten? Natürlich. Um es geschmacklos zu formulieren, klingt das so, als lüde man Hitler zum Essen ein und zeigte sich dann überrascht, wenn dieser mit antisemitischen Sprüchen um sich wirft.«