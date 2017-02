Peripherer Kapitalismus

Eskalierter Protest: Demonstranten griffen am Mittwoch in Bukarest Polizisten an, die den Regierungssitz bewachten Foto: dpa/Vadim Ghirda

Es ist die größte Protestbewegung seit dem Ende des Sozialismus in Rumänien. Allein in Bukarest sollen am Mittwoch über 100.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert haben, landesweit seien es über 300.000 gewesen. Zuvor hatte das Kabinett im Schnellverfahren mehrere Dekrete erlassen: Kriminelle sollen amnestiert und die Hürden für die Verfolgung bei Korruptionsfällen erhöht werden. Davon würde auch der Parteichef der regierenden Sozialdemokraten profitieren, dem damit der Weg an die Macht geebnet wird. Für viele Rumänen ist der Bogen überspannt. Die Wut über die eigene miserable Lage und die gleichzeitig offen zur Schau gestellte Arroganz der Herrschenden bringt sie auf die Straße.

»Gegen Korruption« und »für europäische Werte«, lauten die Parolen der Demonstranten und der westlichen Kommentatoren. So, als ob das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Korruption ist keine Ausnahme, sondern ein fester Bestandteil des von Brüssel durchgesetzten peripheren Kapitalismus in Südosteuropa. Eine neoliberale »Schocktherapie« entsorgte die Reste des Realsozialismus: Bildung und Gesundheit wurden ebenso wie staatliche Betriebe privatisiert, Arbeitsrechte geschleift. Nutznießer davon sind eine Clique einheimischer Oligarchen sowie westliche Konzerne, die das Land als Beute untereinander aufgeteilt haben. Rumänien dient als verlängerte Werkbank mit billigen Arbeitskräften. Sie werden nicht zuletzt auch in Deutschland ausgebeutet.

Das, was als Korruption bezeichnet wird, ist nichts anderes als das Vordringen des von der EU-Kommission in Fortschrittsberichten immer wieder als Allheilmittel gepriesenen Markts in alle Bereiche der Gesellschaft. Mit entsprechenden Zahlungen lassen sich private oder staatliche Dienstleistungen problemlos besorgen. Gleichzeitig ist Unbestechlichkeit zur Ideologie geworden: Für viele Rumänen gilt »der Westen« als unerreichbares Vorbild für ein »normales Leben«; selbst sei man indes in einer verbrecherischen Kultur gefangen. Solch ein Denken garantiert eine demütige Haltung. Ebenso dienen Korruptionsvorwürfe in Washington und Brüssel als Druckmittel gegen das lokale politische Personal und als Vorwand für dessen Auswechslung, wenn den Anweisungen nicht mehr Folge geleistet wird.

Die Demonstrationen haben erste Erfolge erzielt: Die seit wenigen Wochen amtierende Regierung in Bukarest bröckelt nach dem Rücktritt des Handelsministers sowie einem Misstrauensantrag. Doch die Proteste drohen die Opposition an die Macht zu bringen, die in den Startlöchern steht, um die Ausplünderung des Landes zu ihrer Sache zu machen. Diese Krise ist das Resultat von über 25 Jahren neoliberaler Zerstörung – inklusive antikommunistischer Hetze. Bisher hat diese Entwicklung keine Kraft hervorgebracht, die dem Elend des Bestehenden eine humane Alternative entgegensetzen könnte.