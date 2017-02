»Spiel mit dem Feuer«

Wandzeichnungen gegen Washington an den Mauern der ehemaligen US-Botschaft in Teheran (26. April 2008) Foto: REUTERS/Morteza Nikoubazl

Dem Iran stehen neue US-Sanktionen bevor. Mit einer entsprechenden Anordnung von Präsident Donald Trump wurde bereits am Freitag gerechnet. Trump hatte schon während des Wahlkampfs immer wieder angekündigt, dass er das im Juli 2015 in Wien geschlossene Atomabkommen ablehne und nach seiner Wahl auf Konfronta­tionskurs gegen den Iran gehen werde. Das Thema steht nun früher als allgemein erwartet auf der Tagesordnung, nachdem die iranischen Streitkräfte am vergangenen Sonntag eine Rakete testeten. In einem eskalierenden Feuerwerk von Twitter-Botschaften warf Trump den Iranern am Freitag morgen (Ortszeit) schließlich vor, sie würden »mit dem Feuer spielen«. Sie wüssten nicht zu schätzen, wie »freundlich« sein Vorgänger Barack Obama zu ihnen gewesen sei. Er werde anders mit ihnen umgehen.

Trump und seine Republikanische Partei stellen sich auf den Standpunkt, dass Teheran die Entwicklung von Mittel- und Langstreckenraketen durch die UN-Resolution 2231 grundsätzlich verboten sei. Mit dieser Entschließung hatte der Sicherheitsrat am 20. Juli 2015 einen Schlussstrich unter den jahrelangen internationalen Streit um das iranische Atomprogramm gezogen. Alle Beschränkungen, die der Sicherheitsrat in diesem Zusammenhang verhängt hatte, wurden aufgehoben. Gleichzeitig wurden aber einige der Strafmaßnahmen in teilweise veränderter und zeitlich befristeter Form in die Resolution 2231 aufgenommen. Zum Beispiel sind Waffenlieferungen an den Iran nicht mehr generell verboten, alerdings nur mit Zustimmung eines vom Sicherheitsrat gebildeten Ausschusses erlaubt.

Hinsichtlich der Raketen heißt es in der Entschließung, Iran werde dazu »aufgerufen«, »Aktivitäten in Zusammenhang mit ballistischen Raketen« zu unterlassen, sofern diese »so konstruiert sind, dass sie Atomwaffen transportieren können«. Iran stellt sich auf den Standpunkt, dass das auf die von seinen Streitkräften getesteten Raketen nicht zutrifft. Diese Ansicht wird offen und ausdrücklich von Russland und mindestens stillschweigend auch von China geteilt. Die ständigen europäischen Mitglieder im Sicherheitsrat – Frankreich und Großbritannien – pflegen zwar routinemäßig gegen Irans Raketentests zu protestieren, aber lassen keine Absicht erkennen, deswegen aktiv zu werden. Die Obama-Administration verfuhr ähnlich. Offenbar war man sich im Sicherheitsrat bisher einig, dass Resolution 2231 keine Handhabe bietet, Strafmaßnahmen gegen Iran wegen der Tests zu verhängen. Einen Verstoß gegen internationale Abkommen stellen diese ohnehin nicht dar.

Folglich verlief am Dienstag eine von den USA veranlasste Sondersitzung des Sicherheitsrats ergebnislos. Am Mittwoch verbreitete das Weiße Haus eine Presseerklärung des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Der jüngste Raketentest wird dort mit anderen »Aktionen« in Zusammenhang gebracht, durch die »unterstrichen« werde, »was der internationalen Gemeinschaft schon längst über Irans destabilisierendes Verhalten im gesamten Nahen Osten hätte klar sein sollen«. Konkret genannt wurde lediglich ein Selbstmord­angriff jemenitischer Schiiten auf ein saudiarabisches Kriegsschiff, der am Montag stattgefunden hatte. Iran fahre fort, »die Freunde und Verbündeten der USA in der Region zu bedrohen«. Die Vereinbarungen der Obama-Administration und der UNO mit der Islamischen Republik hätten sich als «schwach und unwirksam« erwiesen. Statt den USA dafür dankbar zu sein, fühlten sich die Iraner ermutigt.

Am Donnerstag teilte Trump auf die Frage nach möglichen Militärschlägen gegen Iran mit, dass »alle Optionen immer noch auf dem Tisch« seien. Diese Formulierung geht auf den ehemaligen Präsidenten George W. Bush zurück und war von der Obama-Administration übernommen worden.

Trump kann jederzeit, ohne gegen das Wiener Abkommen zu verstoßen, Sanktionen gegen Teheran in beliebigem Umfang anordnen, sofern er diese nicht mit dem iranischen Atomprogramm begründet. Er wird diese voraussichtlich in den größeren Zusammenhang der unterstellten »destabilisierenden Aktivitäten Irans in der Region« einordnen.