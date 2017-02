Deal mit Bürgerkriegsland

Zerrütteter Failed State: Libysche Milizionäre in Benghasi (Januar 2017) Foto: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Die EU will mit einem Zehnpunkteplan verhindern, dass weitere Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa kommen. Die 28 Staats- und Regierungschefs beschlossen am Freitag in Malta, die Mittelmeerroute von Nordafrika in Richtung Europa zu blockieren. Der Plan sieht vor allem eine stärkere Zusammenarbeit mit Libyen vor. Kurzfristig aufgenommen wurde darin ein Verweis auf ein vorgestern abgeschlossenes Flüchtlingsabkommen zwischen Libyen und Italien. Das von einem jahrelangen Bürgerkrieg zerrüttete Libyen ist das wichtigste Transitland für Migranten, die von Afrika aus nach Europa wollen. Das Land wird trotz einer 2016 gebildeten, illegitimen »Einheitsregierung« in weiten Teilen von bewaffneten Milizen kontrolliert.

Italien hatte bereits am Donnerstag abend eine Vereinbarung mit der libyschen Regierung abgeschlossen. Libyen wurde dabei Geld, die beschleunigte Ausbildung der libyschen Küstenwache und Ausrüstung versprochen. Vereinbart wurden »vorübergehende Aufnahmelager in Libyen unter ausschließlicher Kontrolle des libyschen Innenministeriums«. In sie sollen Flüchtlinge zur Abschiebung in ihre Heimatländer oder bei einer Rückkehr gebracht werden. Finanziert werden sollen sie zunächst durch Italien und gegebenenfalls später auch durch EU-Gelder.

Allein im vergangenen Jahr kamen mehr als 180.000 Menschen über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa. Mehr als 5.000 ertranken. In diesem Jahr sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration bereits rund 250 Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gestorben oder werden vermisst. »Das Gebot der Stunde darf nicht lauten, Flüchtlinge in Libyen zu internieren, sondern vielmehr, ihnen so schnell und so sicher wie möglich dort herauszuhelfen«, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin von Die Linke, am Freitag. Während die Zahl der auf ihrer Flucht Ertrunkenen steige, denke die EU über die Verschärfung ihrer Abschottungspolitik nach. »Das ist an Zynismus kaum zu überbieten«, so Jelpke weiter. »Die EU stellt die Realität in Libyen falsch dar: Das Land ist kein sicherer Ort für Schutzsuchende«, teilte Arjan Hehenkamp, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, mit. »Menschen dorthin zurückzubringen oder dort festzuhalten ist eine unmenschliche Flüchtlingspolitik.« (dpa/AFP/jW)