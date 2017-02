Kiew verstößt gegen Minsker Abkommen

Eskalation an der Front: Ukrainische Soldaten bestücken in Awdijiwka einen Panzer mit Granaten (2.2.2017) Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Die Ukrainische Armee hat in der Nacht zu Freitag mehrfach gegen das Minsker Abkommen verstoßen. Wie die deutsche Nachrichtenagentur dpa meldete, haben die Kiewer Truppen Stadtviertel von Donezk mit Raketenwerfern beschossen. Dabei seien mindestens zwei Zivilisten getötet und 14 verletzt worden. Die russische Außenamtssprecherin Marija Sacharowa bezeichnete laut dem russischen Nachrichtenportal Sputnik den ukrainischen Angriff als Verstoß gegen die Genfer Konvention. Auch in der Industriestadt Awdijiwka starben nach Angaben der »Volksrepublik Donezk« mindesten zwei Menschen durch Artilleriebeschuss. Gefechte wurden zudem aus der Hafenstadt Mariupol gemeldet.

Das Regime in Kiew machte unterdessen die Aufständischen in den beiden international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk für die Eskalation der Lage verantwortlich. Sechs ukrainische Soldaten seien nach Angaben des Pressestabs von Freitag ums Leben gekommen, 18 wurden verletzt.

Seit mehreren Tagen zählte die im Donbass stationierte Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) immer mehr ukrainische Panzer an der Front. Dies sei sowohl im Gebiet Donezk der Fall, allein in Awdijiwka seien vier Panzer gesichtet worden, als auch bei Lugansk. Dieses Vorgehen sei laut ARD ein Verstoß gegen das Minsker Abkommen, das den Rückzug von schwerem Kriegsgerät von der Front vorsieht. Zuletzt hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko dazu aufgerufen, an einer Verhandlungslösung im Rahmen des Minsker Abkommens festzuhalten.

»Alternative Fakten« präsentierte dagegen die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN), Nimrata Haley. Die schreckliche Lage in der Ostukraine sei derart, »dass sie eine klare und scharfe Verurteilung des Verhaltens Russlands erfordert«, sagte Haley am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag meldete.