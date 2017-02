Watschn für Demokratie

Alle Jahre wieder: Proteste gegen den rechten »Akademikerball« in Wien am 30. Januar 2015 Foto: EPA/HERBERT P.OCZERET

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt: Einen Tag vor der antifaschistischen Demonstration gegen den rechtsextremen »Akademikerball« in Wien lässt Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka von der konservativen Volkspartei (ÖVP) mit Plänen zur Einschränkung des Versammlungsrechts aufhorchen. Wie die Tageszeitung Die Presse am Donnerstag berichtete, sollen Demonstrationen künftig verboten werden können, wenn Geschäfte dadurch ihren Profit gefährdet sehen. Des weiteren sollen »Versammlungsleiter« für Sachbeschädigungen durch Demonstranten zivilrechtlich haften.

Die Vorwände dafür muten skurril an. Im Juli demonstrierten nationalistische Türken in Wien gegen den Militärputsch in ihrem Land. Daraufhin ordnete das österreichische Innenministerium eine Prüfung des Versammlungsrechts an. Selbsternannte »Retter der Demokratie«, die nun offen die geplante Präsidialdiktatur des türkischen Regierungschefs Erdogan unterstützen, gaben also den Anstoß für die aktuelle antidemokratische Entwicklung in Österreich. Hinzu kommt das vorgeschobene Problem sogenannter »Spaßdemos«, die Sobotka untersagen lassen will.

Die Reaktionen darauf folgten aufs Wort. Die rechtspopulistische FPÖ ließ in einer Aussendung verlauten, sie seien bezüglich der Vorschläge »gesprächsbereit«. Mit der persönlichen Haftung des Veranstalters würde der »Demonstrationstourismus durch linksextreme Chaoten relativ schnell aufhören«, ereiferte sich FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl.

Doch nicht nur Rechtsaußen jubelt über Sobotkas Ideen. Das Demonstrationsrecht dürfe nicht dazu führen, »dass die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Geschäftstreibenden der Inneren Stadt ununterbrochen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt werden«, zeigt sich der Bezirksvorsteher im 1. Bezirk Wiens, Markus Figl, über die Pläne seines Parteikollegen erfreut. Für Juxdemos wie etwa den »Udo-Jürgens-Bademantel-Umzug« von 2014 hätten die »Innenstädter« kein Verständnis. Die Wirtschaftskammer als gesetzliche Interessenvertretung der Händler nutzte die Gelegenheit, ihre Forderung nach »vordefinierten, fixen Demozonen« zu erneuern. Wo sich diese befinden sollen, verrät sie in ihrer Pressemitteilung allerdings nicht. .

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB), die Grünen und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen reagierten empört auf die Pläne Sobotkas. Die Gruppe SOS Mitmensch sammelte bis jW-Redaktionsschluss mehr als 6.800 Protestunterschriften. Aus gewerkschaftlicher Sicht sei die Versammlungsfreiheit nicht verhandelbar, verlautbart der ÖGB. »Alle Maßnahmen, die darauf abzielen, diese Rechte einzuschränken, indem man Menschen, die demonstrieren wollen, mit der Androhung von Repressalien und Haftungen einschüchtert, sind inakzeptabel und mit den Grundrechten unvereinbar«, betont ÖGB-Präsident Erich Foglar. Die Reaktion der regierenden Sozialdemokraten war indes verhalten: »Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, mit dem sollte man nicht spielen«, meinte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.

Dass die Vorschläge des österreichischen Innenministers in der Öffentlichkeit durchaus auf offene Ohren stoßen, liegt nicht zuletzt an den jahrelangen Kampagnen der Boulevardmedien. Bei jedem noch so kleinen Aufmarsch im Herzen Wiens titelte zum Beispiel das Revolverblatt Österreich: »Demo legt Wien lahm«. Dass derartige »Fake News« weiterhin im großen Stil durch öffentliche Zuschüsse und Werbeaufträge gefördert werden, ist einer der Gründe, warum es in Österreich immer einfacher wird, demokratische Grundrechte auszuhebeln.