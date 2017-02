Gipfel der Spaltung

Teilnehmer des Gipfels der Afrikanischen Union (AU) am Montag in Addis Ababa in Äthiopien Foto: AP Photo/Mulugeta Ayene

Am Ende waren sich alle noch mal einig. Per Konsens­entscheidung verabschiedeten die 54 Mitgliedsländer der Afrikanischen Union (AU) am letzten Tag ihres Gipfels am Dienstag in Addis Abeba eine Resolution, in der sie die Aufhebung der US-Blockade gegen Kuba fordern. Die Trump-Administration solle die positiven Ergebnisse der bilateralen Gespräche der vergangenen Jahre zwischen Washington und Havanna achten, hieß es in der Erklärung weiter. Bereits am Montag hatte die scheidende Vorsitzende der AU-Kommission, Nkosazana Dlamini-Zuma, deutliche Spitzen in Richtung Weißes Haus geschickt. »Wir steuern auf äußerst turbulente Zeiten zu«, warnte die Südafrikanerin. »Genau das Land, in das viele unserer Leute als Sklaven verschleppt wurden, hat nun entschieden, Flüchtlinge aus einigen unserer Länder abzuweisen.« Dlamini-Zuma bezeichnete das Vorgehen des neuen US-Regimes als »eine der größten Herausforderungen für unsere Einheit und Solidarität«. Doch der demonstrierte Zusammenhalt täuscht. Die AU ist tief gespalten, was auf dem Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt nicht zuletzt bei der Wahl von Dlamini-Zumas Nachfolger deutlich wurde.

Sieben Abstimmungsrunden benötigten die Staatschefs der Mitgliedsländer am Montag, um den tschadischen Außenminister Moussa Faki Mahamat an der Kommissionsspitze zu installieren. In der letzten Runde konnte der 56jährige sich gegen die eigentliche Favoritin, seine kenianische Amtskollegin Amina Mohamed, durchsetzen. Mahamat diente Tschad bereits als Premierminister und bringt Erfahrung aus seiner Zeit als Vorsitzender des AU-Rats für Wirtschaft, Soziales und Kultur mit. Innerhalb der tschadischen Regierung spielte er eine Rolle im Kampf gegen die islamistische Miliz Boko Haram. Vor seiner Wahl hatte Mahamat in der vergangenen Woche in einem Interview mit dem französischen Radiosender RFI betont, die AU brauche jemanden, der »sich wieder aufs Wesentliche konzentriert«. Er verwies darauf, dass die Kommis­sion seit 2002 lediglich 15 Prozent der 1.800 verabschiedeten Resolutionen umgesetzt habe. Er träume von einem Afrika, in dem der Lärm der Gewehre von Liedern und ratternden Fabriken übertönt werde, so Mahamat. Nach der Abstimmung am Montag erklärte er, Sicherheit und Entwicklung stünden ganz oben auf seiner Agenda.

Doch für die Wahl waren weder Mahamats Qualifikationen noch dessen Ziele entscheidend. Er ist ein Kompromisskandidat, der ins Amt kommt, weil die AU-Mitgliedsstaaten in entscheidenden Punkten zerstritten sind. Das vorherrschende Thema auf dem Gipfel in Addis Abeba, der sich eigentlich der Jugendentwicklung auf dem Kontinent widmen sollte, war die Diskussion um die Wiederaufnahme Marokkos in den Staatenbund, die am Montag mit großer Mehrheit beschlossen wurde (jW berichtete). Zwölf Staaten, darunter die wirtschaftlichen Schwergewichte Südafrika und Nigeria, wollen nun jedoch wegen der anhaltenden Besatzung der Westsahara die Rechtmäßigkeit des Beitritts des nordafrikanischen Königreichs überprüfen lassen. Kenia und Mohamed hatten in der Frage einen Zickzackkurs verfolgt, dem senegalesischen Kandidaten Abdoulaye Bathily wiederum, vor der Wahl neben Mohamed der zweite Favorit der Politanalysten, half die einseitige promarokkanische Haltung seines Staatspräsidenten Macky Sall wenig.

Gespalten sind Afrikas Regierungen auch in ihrer Haltung zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag. Etliche Staaten, darunter Südafrika und allen voran Kenia, wollen aus dem Gremium, dem sie die einseitige Verfolgung von Afrikanern vorwerfen, austreten. Länder wie Nigeria und Botswana wollen IStGH-Mitglieder bleiben. Hinzu kommt die Sprachbarriere zwischen den frankophonen und den anglophonen Staaten. »Afrika ist durch Sprachgrenzen getrennt, obwohl diese Sprachen nicht einmal unsere sind«, erklärte Mohamed in der kenianischen Tageszeitung The Standard vom Mittwoch. Die AU sei »so gespalten wie nie zuvor«. Das liegt allerdings auch an regionalen Zerwürfnissen, schließlich hatten auch Nachbarländer wie Uganda und Tansania gegen die kenianische Kandidatin gestimmt. Dass die Konflikte mit der Wiederaufnahme Marokkos weniger werden, ist derweil kaum anzunehmen.