Ein Streik und seine Ursachen

Beschäftigte des öffentlichen Diensts traten am Mittwoch in den Ausstand, hier in Düsseldorf Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Die Konsequenzen folgten sofort. Am Dienstag hatte die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen der Landesbeschäftigten platzen lassen; am Mittwoch traten die ersten Angestellten in den Ausstand. In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen streikten hauptsächlich Lehrer und Sozialpädagogen. In den kommenden Tagen sollen weitere Arbeitsniederlegungen folgen, an denen sich voraussichtlich die Belegschaften von Unikliniken, Justizverwaltungen und Straßenmeistereien beteiligen werden. Die Gewerkschaft ver.di rief für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik an Hamburgs Schulen auf.

In NRW nahmen nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) etwa 2.000 Beschäftigte am Ausstand teil. In Niedersachsen hätten bis zu 500 angestellte Lehrer und Schulbedienstete die Arbeit niedergelegt, in Mecklenburg-Vorpommern seien es etwa 1.000 gewesen.

Mehrere Gewerkschaften unter Führung von ver.di verhandeln derzeit den Tarifvertrag der Länder. Sie haben verschiedene Einzelforderungen aufgestellt, die – alle zusammen genommen – zu einer Lohnerhöhung im Umfang von sechs Prozent führen sollen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hatte wiederholt erklärt, dass sie die Umsetzung der Forderungen für zu teuer hält.

Bis zu diesem Punkt scheint die Auseinandersetzung verständlich, im Detail ist der Sachverhalt hingegen deutlich komplexer. Der Tarifvertrag regelt die Arbeitsbedingungen der Angestellten, die etwa eine Million Beschäftigte ausmachen. Für die Beamten der Länder – etwa 2,2 Millionen – soll das ausgehandelte Lohnplus übernommen werden.

Setzten sich die Gewerkschaften mit ihrem Forderungspaket durch, dann kämen auf die Länder etwa sieben Milliarden Euro im Jahr an weiteren Personalausgaben (unter Einbeziehung der Beamten) zu. Das hat die Tarifgemeinschaft der Länder bereits am 14. Dezember auf ihrer Website erklärt. Die Gewerkschaft ver.di bestätigte die Zahl am Mittwoch gegenüber jW. Doch den Ländern fehle es nicht an Mitteln, sagte ein Sprecher. Ein deutlicher Hinweis darauf seien die im vergangenen Jahr erzielten Überschüsse.

Tatsächlich hatte das Bundesfinanzministerium am Dienstag bekanntgegeben, dass die Länder 2016 ein Plus von 8,8 Milliarden Euro verbuchen konnten. Ließe sich aus solchen Überschüssen nicht die Lohnerhöhung für die Beschäftigten finanzieren? So einfach sei die Sache nicht, sagte Kai Bernhardt, Pressesprecher des Niedersächsischen Finanzministeriums, am Mittwoch zu junge Welt. Zunächst handele es sich nur um ein vorläufiges Ergebnis, wieviel den Länder tatsächlich bleibe, ließe sich erst in einigen Monaten sagen.

Zwar sei die Konjunktur derzeit gut, es gebe entsprechend Mehreinnahmen. Ob dies aber so bleibe, könne niemand mit Sicherheit sagen. »Die Lohnerhöhungen nach den Tarifabschlüssen sind aber für die Ewigkeit«, so Bernhardt. Solche Einwände will ver.di nicht gelten lassen. Auch für dieses Jahr würden Prognosen ein Plus bei den Steuereinnahmen voraussagen. Die Länder gerieten schlicht »in Argumentationsnöte«, hieß es gegenüber jW.

Kompliziert wird die Auseinandersetzung auch dadurch, dass sich viele der Einzelforderungen der Gewerkschaften noch nicht genau beziffern lassen. So will die GEW Verbesserungen für die angestellten Lehrer erreichen, die rund 200.000 der eine Million Länderbeschäftigten ausmachen. Diese sind zwar oft den höheren Entgeltgruppen des Tarifvertrags der Länder zugeordnet. Doch mit wachsender Berufserfahrung können sie in ihrer jeweiligen Entgeltgruppe nur fünf, nicht – wie in den unteren Gehaltsgruppen – sechs Mal aufsteigen.

Sechs statt fünf solcher »Entwicklungsstufen« bei den oberen Entgeltgruppen, das verlangt die GEW. Wieviel die Umsetzung kosten würde, ist derzeit noch ungewiss. »Es wäre sicher nicht der kleinste Posten«, so Ulf Rödde, Pressesprecher der GEW, am Mittwoch zu junge Welt. Wie hoch wäre aber der Abstand einer »Entwicklungsstufe sechs« gegenüber einer »Entwicklungsstufe fünf«? Über solche Details sei noch gar nicht gesprochen worden, so Rödde. Ähnlich sehe es bei vielen anderen Einzelforderungen der Gewerkschaften aus. Man müsse bei den Verhandlungen also praktisch eine »Gleichung mit vielen Unbekannten« lösen, sagte der Gewerkschafter.

Ohnehin ist der Tarifvertrag der Länder schlechter als der sogenannte TVöD. Dieser regelt Arbeitsbedingungen und Entlohnung der Angestellten des Bunds sowie der Kommunen – und sieht für ihre Arbeit höhere Entgelte vor, als es der Tarifvertrag der Länder für vergleichbare Tätigkeiten tut. Andererseits bestehen auch im Landesdienst Unterschiede: So sind jene Lehrer, die einen Beamtenstatus haben, deutlich besser gestellt als ihre angestellten Kollegen.