NSU lässt grüßen

Rettungskräfte am 27. Juli 2000 beim Abtransport von Verletzten vor dem S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn Foto: Christian Ohlig/dpa

Mehr als 16 Jahre nach dem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn mit überwiegend jüdischen Verletzten hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, auf den antifaschistische Gruppen schon einen Tag nach der Tat am 27. Juli 2000 aufmerksam gemacht hatten. Der vorbestrafte Neonazi Ralf S. hatte in unmittelbarer Nähe des Tatorts ein »Survival Security & Outdoor«-Geschäft betrieben. Den Hinweisgebern zufolge diente es Szeneangehörigen auch als Beschaffungsquelle für Waffen und Sprengstoff. An diese Pressemitteilung des Koordinierungskreises antifaschistischer Gruppen aus Düsseldorf und dem Umland (Antifa-KOK) erinnert sich unter anderem der Düsseldorfer Ratsherr Frank Laubenburg (Die Linke). »Erst fünf Tage nach dieser Veröffentlichung reagierte die Polizei mit einer Hausdurchsuchung«, betonte Laubenburg am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Bei der Razzia am 2. August 2000 sei bei S. kein belastendes Material gefunden worden. Das hätten allerdings Möbelpacker fünf Monate später in dessen Keller entdeckt – unter anderem eine Handgranate und neofaschistisches Propagandamaterial. Trotz einschlägiger Verurteilungen habe die Staatsanwaltschaft im Sommer 2000 behauptet, Ralf S. sei »nicht der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen«. Parallelen zu diesem Sachverhalt zog Laubenburg dann schon wenige Tage nach Bekanntwerden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) im November 2011.

Der heute 50jährige Ralf S. sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei am Dienstag festgenommen worden. Dafür musste der mutmaßliche Bombenleger und ehemalige Zeitsoldat offenbar erst mit der Tat prahlen: Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, hatte S. 2014 während einer Ersatzfreiheitsstrafe in Castrop-Rauxel einem Mitgefangenen den Anschlag gestanden. Seine Sprengmittelausbildung soll er bei der Bundeswehr erhalten haben.

Die Opfer des Anschlags – zehn Menschen, die als »Kontingentflüchtlinge« aus der ehemaligen Sowjetunion in die BRD gekommen waren – hatten regelmäßig einen Deutschkurs in einer Sprachschule in der Nähe des S-Bahnhofs Wehrhahn besucht. Sechs von ihnen waren jüdischen Glaubens. Die am schwersten verletzte Frau verlor ein ungeborenes Kind, als am 27. Juli 2000 um 15.04 Uhr der Sprengsatz explodierte und ein Splitter in ihren Bauch drang. Ein fast vollständig abgetrenntes Bein musste ihr wieder angenäht werden.

Nach damaligen Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) war das Attentat mit einer nachgerüsteten Handgranate verübt worden, die im einschlägigen Handel ohne Sprengstoffüllung legal verkauft wurde. Sie war in einer Plastiktüte an einem Geländer des Bahnhofs deponiert worden. Sie stamme aus englischer Fabrikation und sei während des Ersten und Zweiten Weltkrieges produziert worden. In späteren Medienberichten war von einer selbst gefertigten Bombe die Rede, für die verunreinigtes TNT aus einem ehemaligen Ostblockstaat benutzt worden sei.

Im Januar 2001 fanden Möbelpacker bei der Zwangsräumung der Räume von Ralf S. neben Plakaten der neofaschistischen DVU eine militärische Übungshandgranate – und alarmierten die Polizei. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte seinerzeit der Jüdischen Allgemeinen, ein Zusammenhang zum Wehrhahner Anschlag sei nicht feststellbar. Ralf S. wurde aber zu diesem Zeitpunkt als Beschuldigter geführt. Die Ermittlungen verliefen im Sande und wurden 2002 zunächst eingestellt.