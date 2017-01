Fehlkonstruktion Euro-Zone

IWF-Direktorin Christine Lagarde beim Weltwirtschaftsforum in Davos (18. Januar) Foto: REUTERS/Ruben Sprich

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat den Ländern der Euro-Zone ein schlechtes Zeugnis für die vergangenen 20 Jahre ausgestellt. Die Regierungen verhielten sich aus politischen Überlegungen zu oft prozyklisch, und die Investitionsquote der Staatshaushalte sei zu gering. Gleichzeitig sei die Überwachung durch die Institutionen mangelhaft gewesen, heißt es in einem am Montag abend veröffentlichten Arbeitspapier des IWF. Die durchschnittliche Staatsverschuldung in der Euro-Zone sei auf mehr als 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen. Der »Stabilitäts- und Wachstumspakt« erlaubt 60 Prozent.

Langfristig müsse die Währungsunion zu einer Kombination aus marktbezogener Disziplin und schärferen finanzpolitischen Regeln übergehen. Der IWF fordert die wirtschaftlich starken Länder, insbesondere Deutschland, seit Jahren zu mehr Investitionen in die Infrastruktur auf. Die Bundesregierung hat diese Forderung stets zurückgewiesen.

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, erklärte am Dienstag gegenüber jW: »Obwohl die Wirtschaft im Geld schwimmt, wird in Deutschland und der Euro-Zone kaum investiert.« In den letzten 20 Jahren sei die deutsche Nettoinvestitionsquote von 6,4 Prozent des BIP auf 1,6 Prozent des BIP gefallen. »Insbesondere Bund, Länder und Kommunen stellen viel zu wenig Geld für den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur bereit.« Das Ergebnis in Form von maroden Verkehrswegen und Schulen sowie wachsender Wohnungsnot lasse sich hierzulande überall besichtigen. »Trotzdem kann sich der IWF seine heuchlerische Kritik an den Hut stecken. Denn er hat eine Mitschuld daran, dass in Europa Hunderte Steuermilliarden für die Rettung maroder Banken verpulvert und anschließend Schuldenbremsen durchgesetzt wurden, die nur darauf abzielen, die Infrastruktur und die öffentlichen Dienstleistungen kaputtzusparen«, sagte Wagenknecht. Während der IWF auf eine »Schuldenbremse« durch Sozialabbau setze, sei eine Millionärssteuer das richtige Mittel, um öffentlichen Haushaltsdefiziten zu begegnen. Der IWF wolle die hiesige »Infrastruktur Finanzhaien zum Fraß vorwerfen«. Nötig seien statt dessen »öffentliche Investitionen, die der Allgemeinheit zugute kommen«.