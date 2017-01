Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske begrüßt Kollegen und Kolleginnen in Potsdam vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (30. Januar) Foto: dpa/Bernd Settnik

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden um Verbesserungen im für sie geltenden Tarifvertrag der Länder (­TV-L) kämpfen müssen. Das wurde am Dienstag klar, nachdem Gespräche mit den Ländervertretern in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen waren. Die verhandelnden Gewerkschaften unter Führung von ver.di kündigten Warnstreiks an. Bereits in den vergangenen Tagen war es zu Kampfmaßnahmen gekommen. Von den Ausständen werden unter anderem Schulen, Universitätskliniken und Justizverwaltungen sowie Straßenmeistereien betroffen sein, erklärten die Gewerkschaften.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ging erneut nicht auf die Forderungen der Beschäftigten ein. »Wir sind von einem Durchbruch weit entfernt. Jetzt müssen wir mit Warnstreiks für Bewegung in den Verhandlungen sorgen«, erklärte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske gestern in einer Mitteilung.

Die Gewerkschaften verlangen ein Gehaltsplus von insgesamt sechs Prozent. In dieser Gesamtforderung stecken zahlreiche Einzelpunkte wie Verbesserungen für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung, für Lehrer oder für Sozial- und Erziehungsdienste. Auch müsse die gerade im öffentlichen Dienst angewandte Praxis, Arbeitsverträge zu befristen, beendet werden. Die Ausbildungsvergütung für Azubis soll um 90 Euro erhöht werden.

Es geht bei den Tarifverhandlungen um die Bezahlung der rund eine Million Angestellten der Länder und um das Geld für 2,2 Millionen Beamte von Ländern und Kommunen sowie Pensionäre – auf sie alle soll das Ergebnis übertragen werden.

Die Länder erklärten, dass sie die Umsetzung der Forderungen für zu teuer halten. TdL-Verhandlungsführer Peter-Jürgen Schneider, Finanzminister Niedersachsens und Sozialdemokrat, sagte zudem, dass er es für »problematisch« halte, wenn die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst höhere Forderungen stellen, als es die Industriegewerkschaften tun würden. Eine dritte Verhandlungsrunde wird am 16. Februar beginnen. Eine Einigung sei dann wahrscheinlich, ließen am Dienstag verschiedene Presseagenturen verlauten. Johannes Supe (mit Material von dpa)