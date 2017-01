Rückkehr des Krieges

Ein Soldat der »Volksre­publik Donezk« am 7. Januar vor einem beschädigten Gebäude in Sajzewe Foto: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa

Seit dem letzten Wochenende haben sich die Kampfhandlungen im Donbass erheblich intensiviert. Vor allem um die Industriestadt Awdejewka nördlich von Donezk gab es schwere Artillerieduelle und offenbar auch Infanteriegefechte. Der wichtigste Industriebetrieb der Stadt, eine Kokerei, wurde durch Beschuss so stark beschädigt, dass das von seiner Prozesswärme betriebene Fernheizwerk für die Stadt ausgefallen ist. Im Moment sind die Einwohner nach ukrainischer Darstellung bei Temperaturen um minus 20 Grad ohne Strom, Wasser und Heizung. Die ukrainischen Behörden riefen den Ausnahmezustand aus und kündigten an, die Hälfte der noch verbliebenen Bevölkerung der Stadt zu evakuieren. Vor dem Krieg lebten in Awdejewka etwa 35.000 Einwohner, aktuell sind es nach Kiewer Angaben noch 16.000. Die international nicht anerkannte »Volksrepublik Donezk« schlug einen sofortigen Waffenstillstand aus humanitären Gründen vor. Zuvor hatte ukrainischer Artilleriebeschuss ein zentrales Wasserwerk beschädigt, das rund zwei Millionen Bewohner auf beiden Seiten der Front versorgt.

Wie im Donbass-Konflikt üblich, beschuldigten sich beide Seiten gegenseitig, mit dem Beschuss angefangen zu haben. Das Militär der »Volksrepublik Donezk« warf der Ukraine vor, sie habe versucht, einen vorgeschobenen Stützpunkt der Volksmiliz zu erobern. Dabei erlitt die Volksmiliz offenbar einige Verluste. Ein Militärsprecher führte dies darauf zurück, dass der Stützpunkt »schlecht befestigt« sei. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine Position handelt, die die Volksmiliz erst kürzlich nach einem der Vorstöße ins Niemandsland aufgebaut hat, die ihr die ukrainische Seite vorwirft. Beide Seiten haben militärische Motive, die am Stadtrand von Awdejewka verlaufende Front zu verschieben. Denn knapp außerhalb der Stadtgrenze verläuft die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Donezk und Gorlowka. Behauptungen Kiews, diese Straße zu kontrollieren – die indirekt auf ukrainische Angriffe hindeuten –, sind in den letzten Tagen von der »Volksrepublik« zurückgewiesen worden.

Was die aktuellen Gefechte über die unterdessen zur Routine gewordenen Geplänkel hinaushebt, ist einerseits der Einsatz schwerer Artillerie, andererseits sind es die offenbar schweren Verluste. Jede der Kriegsparteien warf der anderen vor, neben Kanonen aller Kaliber auch Mehrfachraketenwerfer der Typen »Grad« und »Uragan« einzusetzen. Diese Waffen sollten eigentlich auf Grundlage des Minsker Abkommens von der Frontlinie zurückgezogen werden. Zu den Verlusten liegen wie üblich keine verlässlichen und unabhängig zu verifizierenden Angaben vor. Die russische Zeitung Iswestija berichtete über einen abgefangenen Funkspruch der ukrainischen Seite, in dem von fast 80 Toten und 70 Verletzten allein auf ukrainischer Seite innerhalb von nur zwei Tagen die Rede gewesen sei. Meldungen aus Donezk über ukrainische Verluste lagen noch höher. Aus diesem Grund habe der ukrainische Präsident Petro Poroschenko seinen Berlin-Besuch (jW berichtete) abgekürzt und sei am Montag vorzeitig nach Kiew zurückgekehrt.

Russland schien am Dienstag bemüht, die Situation herunterzuspielen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, nach Erkenntnissen der russischen Aufklärung würden die Angriffe von seiten »irregulären Formationen« vorgetragen, allerdings mit Artillerieunterstützung durch die Kiewer Armee.