»Sie unterstellten uns Betrug«

Bei den Preisen strengt sich »Matratzen Concord« sehr an, beim guten Umgang mit dem Betriebsrat nicht Foto: © Beter Bed Holding 2017

Erst seit gut einem halben Jahr existiert der Betriebsrat bei »Matratzen Concord« in der Region Braunschweig – in dieser kurzen Zeit hat er aber schon mehr Konflikte und gerichtliche Auseinandersetzungen durchlebt als andere Beschäftigtenvertretungen in Jahren. Tatsächlich ist ein Betriebsrat für den europaweit größten Matratzenfilialisten ein Novum. Doch das Unternehmen, das zur niederländischen »Beter Bed Group« gehört, greift auf Methoden des »Union Bustings« zurück, um dem Betriebsrat die Arbeit zu erschweren.

»Bei vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Filialbezirk A 15 war das Interesse groß, einen Betriebsrat zu wählen«, sagte Karsten Knoke, Bezirksleiter und Initiator des Betriebsrats, zu jW. »Es gab und gibt Probleme mit den Arbeitszeiten, mit dem Entgelt, mit Befristungen.« Klassische Aufgaben für Beschäftigtenvertretungen also.

Ende Juni 2016 stand die Betriebsversammlung zur Bestimmung des Wahlvorstandes an, über die Knoke ordnungsgemäß die in Köln ansässige Geschäftsleitung informiert hatte. »Daraufhin wurde ich prompt zum Vier-Augen-Gespräch mit Geschäftsführer Rainer Brockmöller zitiert.« Der unterstellte dem Bezirksleiter aus Braunschweig, den Betriebsrat aus Eigennutz wählen zu lassen, um eine Kündigung zu verhindern. Knoke wies das umgehend zurück. Er schilderte die Missstände im Bezirk, die sich nach Einsetzung eines neuen Verkaufsleiters noch verschlimmert hätten. Da sich der Betriebsratsinitiator auch durch ein Geldangebot nicht locken ließ, degradierte ihn der Geschäftsführer schließlich vom Bezirksleiter zum Verkäufer. »Schon am folgenden Tag musste ich in einer Filiale in Salzgitter antreten, wo ich von Anfang an unter besonderer Beobachtung stand.«

Am 5. Juli wurde Karsten Knoke – trotz Einflussversuchen der Geschäftsleitung auch auf andere Beschäftigte – zum Betriebsratsvorsitzenden im Bezirk A 15 gewählt. Seitdem hatte das dreiköpfige Gremium so gut wie keinen Tag Ruhe. »Druck auf mich und Kollegen und Kolleginnen wechselte mit einem weiteren Geldangebot gegen Niederlegung des Amtes. Doch wir ließen und lassen uns nicht beirren.«

Erfolge vorm Arbeitsgericht

Ohne Unterstützung des zuständigen ver.di-Sekretärs Eberhard Buschbom-Helmke und einer Anwaltskanzlei wäre der Betriebsrat, das weiß Knoke, dennoch nicht sehr weit gekommen. Mit dem erfahrenen Gewerkschafter aus dem ver.di-Bezirk »Süd-Ost-Nieder­sachsen« und einer Rechtsanwältin an seiner Seite konnte der Betriebsrat eine Reihe arbeitsgerichtlicher Erfolge verbuchen. »Die Versetzung von Karsten Knoke in den Verkauf war unrechtmäßig und musste rückgängig gemacht werden«, sagte Buschbom-Helmke zu junge Welt. »Auch gegen die Einflussnahme auf die BR-Wahl sind wir rechtlich vorgegangen. Und per gerichtlicher Verfügung wurde ›Matratzen Concord‹ angewiesen, dem Betriebsrat ein Büro mit der notwendigen Ausstattung zur Verfügung zu stellen.«

Die Konflikte gingen weiter. Beschäftigte, die den Betriebsrat von Anfang an unterstützt hatten, bekamen Druck von oben. Einige kündigten daraufhin. »Wir nutzten allerdings auch unsere Möglichkeiten«, informierte Karsten Knoke. »So lehnten wir etwa alle Überstunden ab, was fast zu Filialschließungen führte.« Da aber lenkte die Geschäftsführung ein und suchte Ende September 2016 das Gespräch mit den Beschäftigtenvertretern. Lange hielt der scheinbare Frieden nicht.

Ende vergangenen Jahres bereitete das Unternehmen eine Umstrukturierung des Bezirks A 15 vor, um den Betriebsrat zumindest zu verkleinern. »Soweit wir das mitbekommen haben, sollte es maximal acht Filialen mit weniger Beschäftigten im Bezirk geben«, erklärte Knoke. »Die Geschäftsführung hoffte wohl, damit den BR auf nur noch ein Mitglied zu drücken.« Die Betriebsräte teilten dem Unternehmer mit, dass die Umstrukturierung und Zuordnung von Filialen zu anderen Bezirken ganz in ihrem Sinn wäre, da das Gremium dann auch in diesen Bezirken vertreten sein würde. Schließlich würden die entsprechenden Filialen auch bei einer Neuordnung immer noch durch den Betriebsrat vertreten. »Kurzfristig hat die Geschäftsleitung dann die Pläne zur Umstrukturierung fallengelassen.«

Mehr Betriebsräte nötig

Die jetzige Strategie des Unternehmens ist es nach Kenntnis des Betriebsrates, neue Filialen in der Nähe der alten zu eröffnen, sie einem anderen Bezirk zuzuordnen und schließlich die angestammten Läden zu schließen. Eine weitere aktuelle juristische Auseinandersetzung des Betriebsrats dreht sich um den Zugang zum firmeneigenen Intranet, der eigentlich gewährt werden müsste. Doch vom Unternehmen wird er mit fadenscheinigen Begründungen verwehrt. »Im Prozessverlauf wurden uns Urkundenfälschung, Falschaussage und Betrug unterstellt – unglaublich, zu welchen Mitteln das Unternehmen greift!« so der Betriebsratsvorsitzende. Gleichzeitig verstoße die Geschäftsleitung gegen die Mitbestimmungsregelungen, stelle etwa Dienstpläne auf und versetze Beschäftigte, ohne den Betriebsrat einzubeziehen. »Anfragen werden nicht oder verzögert beantwortet, und dann in der Regel von einer Rechtsanwaltskanzlei.«

Hilfreich wäre für die Beschäftigtenvertretung die Wahl von Betriebsratsgremien in anderen Bezirken des Unternehmens. Dann könnte ein Gesamtbetriebsrat gegründet werden, wodurch sich die Einflussmöglichkeiten der Angestellten deutlich erhöhen würden. Diese »Gefahr« scheint auch der Geschäftsleitung bewusst zu sein. Denn nachdem ein Mitarbeiter aus einem benachbarten Bezirk Anfang Januar zu einem ver.di-Infotag gegangen war, suchten ihn Vorgesetzte zu Hause auf und kündigten ihm die Versetzung in den Bezirk A 15 an, erfuhr jW.

Selbstverständlich sei »Matratzen Concord« längst kein Einzelfall, erläuterte Buschbom-Helmke. »Union Busting ist bedauerlicherweise eine verbreitete Arbeitgeberstrategie, gerade im Einzelhandel, wo immer nur wenige Beschäftigte in einer Filiale arbeiten, die ein Arbeitgeber oft gut unter Druck setzen kann, wenn sie sich organisieren wollen.« Umso wichtiger wäre es, in solchen Unternehmen, die mitbestimmungsfeindlich agieren, Betriebsräte zu wählen.