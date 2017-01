Daten in Bürgerhand

Datenstaubsauger: Facebook darf alle Daten und Metadaten seiner 1,79 Milliarden Nutzer auf der eigenen und anderen Plattformen einsammeln, speichern und für kommerzielle Zwecke verwenden Foto: Dado Ruvic/Reuters

In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag von Thomas Wagner die Streitschrift »Das Netz in unsere Hand! Vom digitalen Kapitalismus zur Datendemokratie«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor die um die Fußnoten gekürzte Einleitung. (jW)

»Der Schlaf der Vernunft wird bis zu dem Tag anhalten, an dem eine Mehrheit der Einwohner unseres Landes am eigenen Leib erfährt, was ihnen widerfahren ist. Vielleicht werden sie sich dann die Augen reiben und fragen, warum sie die Zeit, zu der Gegenwehr noch möglich gewesen wäre, verschlafen haben.« (Hans Magnus Enzensberger, FAZ vom 28.2.2014)

»Wir bräuchten ein gebührenfinanziertes öffentlich-rechtliches Facebook, Whats-App oder was auch immer.« Die deutsche Bundeskanzlerin schien kaum glauben zu können, was die Medienwissenschaftlerin Petra Grimm gerade vorschlug. Und hakte nach: »Aber es soll doch nicht so wie beim Fernsehen sein, dass man da so eine Art Zwangsmitgliedschaft hat, oder? Das würde man heute schwerlich rechtfertigen können«, wies Angela Merkel die Leiterin des Stuttgarter »Instituts für Digitale Ethik« sogleich in die Schranken.

Wir schreiben den 5. Juni 2015. Stuttgart beherbergt den 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Die Kanzlerin war angereist, um 9.000 Besuchern in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und ungezählten Fernsehzuschauern der vom ZDF übertragenen Podiumsdiskussion »Digital und klug?« ihre Sicht auf die rasant voranschreitende Umwälzung der Gesellschaft zu erläutern. Obwohl es dabei nicht zuletzt um die wichtige Frage ging, wie die privaten Daten der Bundesbürger vor dem Zugriff US-amerikanischer Geheimdienste geschützt werden können, war die Veranstaltung bis zum besagten Moment intellektuell und politisch wenig anregend gewesen. Der aus verschiedenen Fernsehformaten bekannte Physiker Harald Lesch hatte vor allem Allgemeinplätze geäußert und die Moderatorin nur wenig nachgebohrt. Es blieb der Medienwissenschaftlerin Grimm überlassen, den immer noch weit verbreiteten Irrtum zu korrigieren, dass die von privaten Unternehmen angebotenen Dienste im Internet kostenlos seien. Die Nutzer zahlten mit ihren Daten und machten sich damit mittelbar zum Gegenstand der Überwachung durch Behörden und interessierte Firmen. Aber gibt es dazu eine Alternative?

Neue Qualität der Überwachung

Die neue Qualität der Überwachung hat »damit zu tun, dass wir unsere Kommunikationsinfrastruktur privaten Unternehmen überlassen haben, die daran interessiert sind, alles zu speichern«, erklärte Evgeny Morozov im Gespräch mit der Zeitschrift Technology Review (2/2014). Der aus Belarus stammende und heute in den USA lebende Politikwissenschaftler gehört zu den prominentesten Kritikern des digitalen Kapitalismus und seiner Ideologen aus dem Silicon Valley. »Die Post hätte kein Interesse daran, jeden Ihrer Briefe für immer zu speichern, damit sie besser Anzeigen in die Briefe einfügen kann. Google tut genau das mit Ihren E-Mails«, fährt Morozov fort. Für ihn ist die heutige Form der Überwachung »eine Folge unserer Kapitulation gegenüber der Logik der Privatisierung und des Neoliberalismus«. Und diese droht, wenn diesbezüglich kein Sinneswandel erfolgt, dramatische Auswirkungen auf die Lebensführung der meisten Bürger zu haben.

Momentan könne man sich noch nicht vorstellen, dass die Datenpreisgabe uns künftig daran hindern könnte, »einen guten Job zu bekommen, eine gute Prämie bei der Versicherung, einen Kredit«, warnte Petra Grimm im besagten Gespräch mit der Bundeskanzlerin. »In fünf, zehn Jahren werden wir uns das sehr wohl vorstellen können.« Und die Wissenschaftlerin deutete an, wie diese gefährliche Entwicklung gestoppt werden könnte. Sie schlug vor, neue »soziale Me­dien« auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Gedankens zu schaffen. Ein von ihr »Webook« getaufter Dienst würde garantieren, »dass wir alles das machen können, was wir bei Facebook machen können und was wir bei Whats-App machen können, also teilhaben, uns miteinander austauschen, auch unsere sehr privaten Gedanken«. Das Angebot »müsste so attraktiv sein, dass es eine Wanderung raus aus den heutigen hochriskanten sozialen Medien gibt. Das hieße aber, und das wäre eine weitere Forderung, dass der Datenhandel mit Dritten nicht mehr möglich ist.«

Angesichts der Brisanz ihres Vorschlags erstaunt das geringe Echo, das Grimm mit ihm auslöste. Und dort, wo er kommentiert wurde, bekam die Wissenschaftlerin vor allem Gegenwind. So tat die taz, das ehemalige Flaggschiff der deutschen Alternativszene, Grimms Überlegungen in seltener Allianz mit dem rechten Wochenblatt Junge Freiheit als »blödsinniges Zeug« ab. Die jeweiligen Journalisten betreiben das Geschäft von Monopolkonzernen, deren Tun sie, wenn sie ihren Beruf ernst nähmen, kritisch beobachten müssten.

Pseudogemeinwesen

Mittlerweile glauben viele von uns, ohne Inanspruchnahme von privaten Internetdiensten wie Google, Twitter, Whats-App oder Facebook kein normales Leben mehr führen zu können. Innerhalb weniger Jahre haben Unternehmer wie Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg und Co. »soziale Medien« und Internetplattformen zu »Grundversorgungsunternehmen« (so der US-Datenschutzexperte John Callas) gemacht. »Es ist nahezu unmöglich, sich soziale Teilhabe ohne Internetzugang und Knowhow vorzustellen, obwohl diese einstmals blühenden Netzräume inzwischen einem neuen und sogar noch ausbeuterischeren kapitalistischen Regime unterworfen sind. Alles geschah sehr schnell und ohne unser Verständnis, unsere Zustimmung. Denn die schlimmsten Nachteile lassen sich nur schwer erkennen und theoretisch erfassen – wegen ihrer extremen Geschwindigkeit, aber auch wegen ihrer Verschleierung durch teure, nicht zu entschlüsselnde Rechenoperationen, geheime betriebliche Praktiken, rhetorisch meisterhafte Irreführung und bewusste kulturelle Veruntreuung«, schrieb die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff in der FAZ vom 3.3.2016.

Dienste wie Facebook tun so, als ob sie ein Gemeinwesen wären oder Funktionen einer öffentlichen Einrichtung erfüllten. In Wirklichkeit handelt es sich um digitale Parallelgesellschaften in privater Hand, die vor allem einen Zweck erfüllen, die Mehrung des Profits und des gesellschaftlichen Einflusses ihrer Eigentümer. »Netzwerke wie Facebook nennen sich ›sozial‹, obwohl sie ihren Ehrgeiz daransetzen, ihre Kundschaft so asozial wie möglich zu behandeln«, meinte daher der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in einem FAZ-Beitrag vom 28. Februar 2014.

Der Medienwissenschaftler Christian Fuchs sagte 2016 in einem Gespräch mit dem österreichischen Magazin Falter: »Registriert man sich etwa auf Facebook, so schließt man automatisch einen Pseudovertrag ab, dessen Bedingungen man nicht ändern kann. Darin steht, dass Facebook alle Daten und Metadaten über Nutzer auf der eigenen und anderen Plattformen einsammeln, speichern und für kommerzielle Zwecke verwenden darf. Diese Kraken der digitalen Ökonomie sammeln, analysieren und verwerten Daten. Sie speichern und verarbeiten sie auf Hunderttausenden Servern und löschen sie nie mehr. Das ist der entscheidende Aspekt des Internetkapitalismus.«

Wenn Servicefirmen für den Gebrauch ihrer Internetplattformen eigene Regeln erlassen, die sie in ihren Programmen codieren und in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen festlegen, bestimmen sie damit »wesentliche Regeln für unser Zusammenleben in der Gemeinschaft«, führte der Datenschutzexperte Jon Callas in der Nummer 40/2011 der Zeit aus. So kann Google dafür sorgen, dass Internetseiten, die gegen seine Nutzungsbedingungen verstoßen, in den Trefferlisten seiner Suchmaschine einfach nicht mehr auftauchen. Dieses Vorgehen muss aus Sicht des Konzerns nicht weiter begründet werden. »Es ist Teil unserer Firmenpolitik, die Gründe, warum wir eine Seite entfernen, nicht öffentlich zu machen, ebensowenig wie den Zeitpunkt, zu dem dies geschieht«, erklärten Firmensprecher im Jahr 2002. Da Politiker es gern hätten, wenn sie selbst es wären, die die Gesetze schrieben und »nicht irgendwelche Programmierer in fernen Konzernzentralen«, sagte Callas 2011 voraus, dass diese Konzerne in absehbarer Zeit »unter staatliche Aufsicht gestellt oder gar vom Staat betrieben werden« würden. Es sollte anders kommen. Mittlerweile sind die Unternehmen so mächtig, dass Repräsentanten demokratisch gewählter Regierungen sie wie souveräne Staaten behandeln. Als Facebook-Chef Mark Zuc kerberg mit seiner Frau Priscilla im Februar 2016 Deutschland besuchte, wurde der angereiste Multimilliardär von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) beinahe wie ein Staatsgast empfangen. Manche Beobachter erinnerte der Besuch des Unternehmerehepaars an Auftritte gekrönter Häupter oder von Hollywoodstars.

Das ist die symbolische Seite. Schwerer wiegt der Sachverhalt, dass hochrangige politische Repräsentanten der Auffassung sind, mit Facebook und Co. über die Einhaltung nationalen Rechts verhandeln zu müssen. So teilte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am 14. Dezember 2015 mit, eine von ihm ins Leben gerufene Task Force zum Umgang mit Hassbotschaften, an der Firmen wie Google, Facebook und Twitter beteiligt seien, habe beschlossen, dass rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden aus dem Netz entfernt würden. »Schon dieses Verfahren«, kommentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 16. Dezember 2015, »zeigt die wahren Machtverhältnisse: Mit transnationalen Großkonzernen verhandelt die demokratisch legitimierte Regierung über die Durchsetzung des nationalen Rechts. Dabei sollte doch auch für die weltumspannenden Such- und Kontaktmaschinen mit NSA-Anschluss gelten: Hierzulande gilt deutsches Recht, und wer strafbare Inhalte verbreitet, der muss dafür geradestehen.«

Wie Bittsteller

Das sollte man meinen. Doch die Realität sieht anders aus. Gegenüber den Internetkonzernen verhalten sich die führenden deutschen Politiker wie Bittsteller, die an den guten Willen der Unternehmen appellieren. Das kann nicht gut gehen. In dem erwähnten FAZ-Beitrag vom 3.3. 2016 schrieb Shoshana Zuboff: »Von Überwachungskapitalisten zu verlangen, sie sollten die Privatsphäre achten oder der kommerziellen Überwachung im Internet ein Ende setzen, wäre so, als hätte man Henry Ford dazu aufgefordert, jedes T-Modell von Hand zu fertigen. Solche Forderungen sind existentielle Bedrohungen, die das Überleben der betreffenden Entität in Frage stellen.«

In der Europäischen Union ließ man die Konzerne lange Zeit beinahe völlig tatenlos gewähren. Dass EU-Parlament, EU-Kommission und Europäischer Rat vier Jahre brauchten, bis sie sich im Dezember 2015 auf eine Datenschutzgrundverordnung für die Mitgliedsstaaten einigten, hat auch mit dem enormen Druck zu tun, den die Lobbyisten in Brüssel auf die Politiker ausübten. »Was Google und Facebook an Anwälten und Lobbyisten aufbieten, das haben alle Öffentlich-Rechtlichen zusammen nicht«, klagte Alexander Wrabetz, der Generaldirektor des ORF, im Gespräch mit dem Falter (40/2016).

Besonders aktiv in dieser Hinsicht ist der kalifornische Suchmaschinenanbieter. »Google betreibt die verdeckte Förderung von Wissenschaft, von Studien und von Lobbygruppen. 65 ehemalige europäische Politiker stehen auf seiner Gehaltsliste. Das Unternehmen beschäftigt Hunderte von Anwälten, um die Wettbewerbsbehörde der EU mit Dokumenten zu spammen. Geld spielt dabei keine Rolle. Die eingereichte Menge ist so groß, dass 20 oder 30 Mitarbeiter einer Behörde sie nicht bewältigen können. Das hat Rechtsfolgen. Jedes nicht wahrgenommene Dokument kann hinterher vom Europäischen Gerichtshof als Formfehler gewertet, die getroffene Entscheidung auf dieser Grundlage annulliert werden«, erläuterte mir Axel-Springer-Vize-Chef Christoph Keese in einem Gespräch für wiederum den Falter (41/2016). Für ihn ist das Missbrauch von Markt- und Meinungsmacht. Manche Internetkonzerne aus dem Silicon Valley glaubten, auf der Seite des Fortschritts zu stehen. Sie sähen sich nicht als die brutalen Lobbyisten, die sie in Wahrheit seien, sondern meinten, dass sie der Gesellschaft zu ihrem Glück verhülfen, wenn sie geltendes Recht umgingen oder beugten. An dieser Stelle schlage legitimer Lobbyismus in totalitäres Denken um.

Die Datenschutz-Grundverordnung soll durch einheitliche Standards verhindern, dass auf dem europäischen Markt tätige Unternehmen wie Facebook ihren Firmensitz in den EU-Staat mit den laxesten Bestimmungen verlegen können. Ab 2018 soll EU-weit geltendes Recht werden, dass Internetdienst-Anbieter private Informationen auf Verlangen löschen und dass Firmen ausdrücklich und eindeutig die Zustimmung zur Nutzung bzw. Weiterverwendung der Daten einholen müssen, anstatt dies pauschal und schwer durchschaubar mittels der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu tun.

Keine politische Steuerung

Die von dem engagierten Grünen-Europaabgeordneten Jan Philipp Albrecht vorangetriebene Neuregelung ist zweifellos ein Fortschritt in Sachen Datenschutz. Das demokratische Grundproblem der ungeheuren Daten- und damit Machtakkumulation in privater Hand ist damit aber noch nicht gelöst. Denn würden die Nutzer den Dienstanbietern massenhaft und konsequent die Zustimmung zur Auswertung ihrer Daten entziehen, könnten sie deren attraktive E-Mail-Dienste, Suchmaschinen und »sozialen Netzwerke« nicht mehr nutzen. Und die sind für die meisten Nutzer längst zum unverzichtbaren Bestandteil ihres Alltagslebens geworden. Die Konzerne sitzen daher am längeren Hebel. Die Übertragung solcher Dienste von privater in die öffentliche Hand würde ihre Macht wirksam beschneiden und zugleich neue Möglichkeiten eröffnen, Big Data auf eine demokratisch kontrollierte Weise zur Förderung des Allgemeinwohls zu verwenden. Aus diesem Grund machte sich der US-amerikanische Kommunikationswissenschaftler Philip N. Howard 2012 in einem Artikel dafür stark, Facebook in öffentliches Eigentum zu überführen.

Dass sich Angela Merkel für ein »öffentlich-rechtliches Internet« nicht erwärmen kann, ist nicht überraschend. Schließlich steht die Bundeskanzlerin an der Spitze einer Partei, die während ihrer Amtszeit im Zweifel immer nach der Devise verfuhr, privat geht vor Staat. Der CDU-Bundesparteitag im Dezember 2015 erklärte, »den Datenschutz zugunsten der Digitalisierung zurückdrängen zu wollen«, um »auf dem Weg ins digitale Zeitalter« schnell aufzuholen. Der Ende 2015 vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) in sein Beraterteam berufene frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) weist die Kritik an Google und Co. sogar als Ausdruck einer »typisch deutschen Empörung« zurück, die mit einem florierenden »Antiamerikanismus« in Zusammenhang stehe (Handelsblatt, 25.11.2014). Der zunehmende politische Einfluss des Silicon Valley, die Verschiebung von »Government« zu »Googlement« sei »nicht zwangsläufig negativ«. Die Vermutung, bei der Intervention des in den USA heimisch gewordenen Gründers und Chairman von Spitzberg Partners LLC, einer Investment- und Advisory-Firma in New York, könne es sich um eine verdeckte Form von Lobbyismus handeln, wird nicht leicht zu entkräften sein.

Auch im linken Lager fehlt es noch an einer schlüssigen Strategie, um die Expansion der Netzkonzerne zu stoppen. In der SPD warnt der auf die Netzpolitik spezialisierte Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil vor »angstgetriebenen Datendebatten« (Handelsblatt, 24.11.2014) und Thorsten Schäfer-Gümbel weist Evgeny Morozovs Vorschlag, die von Internetdiensten gewonnenen Daten in öffentliches Eigentum zu überführen, unmissverständlich zurück. Wer wie der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende die Förderung von mehr digitaler Bildung und Start-ups für die beste Antwort auf die Herausforderungen des »digitalen Kapitalismus« (Peter Glotz) hält, tut den Konzernen nicht weh und lässt die abhängig Beschäftigten und die um ihre Freiheitsrechte besorgten Bürger im Stich.

Andrea Nahles (SPD), die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, zeigt sich in ihrem 2015 vorgestellten Grünbuch zum Thema »Arbeit 4.0« ganz unbesorgt hinsichtlich des »disruptiven«, das heißt ganze Märkte zerstörenden, »Innovationsmodells aus dem Silicon Valley«. Mit der Frage, ob »soziale Netzwerke« überhaupt in die Hand von international agierenden Privatkonzernen gehören, befasst sie sich ebensowenig wie die Bundestagsfraktion Die Linke in ihren am 20. Januar 2012 veröffentlichten netzpolitischen Eckpunkten. Darin wird dem »Netz« zugetraut, »die latent bestehenden sozialen Schranken in der Demokratie zu überwinden.« Wie das möglich sein soll, ohne die Macht der Internetkonzerne kritisch zu hinterfragen, bleibt das Geheimnis der Autoren.

Die Netzpolitiker der Parteien agieren in der Mehrzahl entweder konzernhörig oder naiv. Das zeigte sich schon in der Enquetekommission »Internet und digitale Gesellschaft«, die vom Deutschen Bundestag durch einen Beschluss vom 4. März 2010 eingesetzt worden war. In zwölf Projektgruppen hatten die Parlamentarier aller Bundestagsfraktionen nach drei Jahren zwar ein Verständnis davon gewonnen, »wie komplex und umfassend die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft sind«, hatten ausgiebig mit »Online-Beteiligungswerkzeugen« experimentiert und sich darauf geeinigt, dem Bundestag zu empfehlen, »einen ständigen Ausschuss für Internet und Gesellschaft einzurichten«. Passagen, die sich kritisch mit der wachsenden Monopolmacht von Plattformbetreibern und »sozialen Medien« befassen, müssen interessierte Leser allerdings mit der Lupe suchen.

Nach wie vor findet »keine politische Steuerung« statt, klagte der Philosoph Byung-Chul Han im Freitag vom 9.10.2014. Angesichts dieses Totalversagens ist der Ruf nach einer demokratischen Reformstrategie gegen die Macht der digitalen Quasistaaten dringlicher denn je. Die Parteien müssen aus ihrem netzpolitischen Dornröschenschlaf erwachen. »Dass der Kommunismus auf Grund gelaufen ist, kann nicht als Begründung herhalten, Denken und Phantasie einzustellen und das Konformgehen mit dem ›Lauf der Dinge‹ zur Staatsreligion auszurufen«, meinte schon 2013 der Literaturwissenschaftler und Digitalisierungskritiker Roland Reuß in seiner Schrift »Der Preis des Buches«. Die Tatsache, dass »in Europa der politische Wille zur Entwicklung der dringend notwendigen Alternative« zum Datenkapitalismus fehlt, darf uns nicht daran hindern, »grundlegende Gedanken über eine umfassende Informationsinfrastruktur« zu entwickeln, sagte wiederum Evgeny Morozov im Gespräch mit Lettre International im Frühjahr 2015.

Katja Kipping, Kovorsitzende der Partei Die Linke, hat die richtige Losung ausgegeben: »Wer wirksam Netzpolitik betreiben möchte, muss auch im Netz ran an die herrschenden Verhältnisse« (Freitag, 20.11.2014). In Zeiten der Postdemokratie, in der der Widerspruch zwischen der Idee der Demokratie und einer Politik, die nur noch angebliche Sachzwänge der Finanzmärkte exekutiert, offensichtlich werde, gelte es, über die Verteilung des Reichtums und die Gefährdung der Demokratie durch ökonomische Macht zu reden.

Und die Grundwertekommission der SPD befand in einem im September 2015 veröffentlichten Positionspapier: »Wer nicht will, dass, wie Peter Glotz schon 2000 weitsichtig formuliert hat, ›die wichtigste Branche des 21. Jahrhunderts einer Handvoll internationaler Großkonzerne‹ ausgeliefert wird, der muss über öffentliche Infrastruktur und öffentliche Güter reden.« Modelle der Sozialisierung der Daten seien hochinteressant, heißt es darin weiter unter Berufung auf den Politikwissenschaftler Evgeny Morozov. Sollen wir es wirklich zulassen, dass ein einziger Konzern alle Informationen der Welt organisiert? Morozov fragt: »Ist das nicht genauso sinnvoll, wie wenn wir zuließen, dass Halliburton das gesamte Erdöl der Welt organisiert?« (FAZ, 10.11.2013)

Im Mittelpunkt dieser Streitschrift (das neu erscheinende Buch von Thomas Wagner; Anm. d. Red.) steht daher die Frage, wie die drohende Monopolherrschaft der Internetkonzerne politisch verhindert werden kann. Eine demokratische Neuausrichtung der technologischen Entwicklung ist notwendig, damit die gerade erst begonnene Digitalisierung unserer Gesellschaft ihr Befreiungspotential entfalten kann, statt in der Sackgasse einer ökonomischen wie politischen Datenknechtschaft zu enden. Aus dem Internet der Konzerne muss ein demokratisches Bürgernetz werden: Die Daten gehören in unsere Hand.