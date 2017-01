Ausbeutung lohnt nicht mehr

Die Aktionäre wurden in London von Demonstranten empfangen, die Bilder der getöteten Arbeiter zeigten Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Nein, ein Festtag war es nicht für Lonmin: Pünktlich zur Hauptversammlung am Donnerstag stürzte die Aktie des Londoner Bergbaukonzerns um mehr als 20 Prozent ab. Ursächlich dafür waren vor allem die drastisch gesunkenen Produktionszahlen, die der Platinförderer seinen Aktionären servierte. Die Damen und Herren Anleger wurden zudem schon am Eingang von Demonstranten begrüßt, die auf Plakaten Fotos getöteter südafrikanischer Bergarbeiter zeigten. Die Kumpel waren im August 2012 während eines Streiks an der Lonmin-Mine in Marikana von der Polizei erschossen worden, 34 von ihnen innerhalb weniger Minuten aus halbautomatischen Gewehren. Unterstützer der Bergarbeiter forderten in London deshalb Entschädigungszahlungen und eine Verbesserung der Lebensbedingungen für die Hinterbliebenen. Andernfalls wollen sie sich dafür einsetzen, dass der südafrikanische Staat dem Konzern die Bergbaulizenz entzieht.

»Lonmin ist schuldig im Sinne der Anklage«, erklärte der anglikanische Bischof der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria, Johannes Seoka, am Donnerstag am Rande der Hauptversammlung in London gegenüber der Tageszeitung The Telegraph. Der Konzern sei es schließlich gewesen, der die Polizei gerufen habe, die sonst gar nicht auf dessen Gelände gekommen wäre, so Seoka. Zumindest eine Teilschuld war Lonmin auch im Abschlussbericht der von Südafrikas Präsident Jacob Zuma eingesetzten Untersuchungskommission zugewiesen worden, die ansonsten die Polizeikräfte freisprach und die streikenden Kumpel für den Tod ihrer Kollegen mitverantwortlich machte.

Dem Unternehmen wurde in dem erst 2015 vorgelegten Bericht vor allem vorgeworfen, sich nicht – wie bei der Vergabe der Bergbaulizenz vereinbart – für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter an den Minen eingesetzt und deren Forderungen während des Streiks 2012 ignoriert zu haben. Tatsächlich wies die Bench Marks Foundation, eine von Südafrikas Kirchen getragene Stiftung, die sich mit der Einhaltung sozialer Verpflichtungen von Bergbaukonzernen befasst, 2013 nach, dass Lonmin zwar ein ganzes Jahrzehnt lang den Bau von Sozialwohnungen in Hochglanzberichten angekündigt, diese Pläne aber nie umgesetzt hatte. Insbesondere habe der Konzern nichts für die Verbesserung der Lebensbedingungen getan, als er in Zeiten hoher Platinpreise bis 2008 ausreichend Mittel dafür hatte, kritisierte der Leiter der Bench Marks Foundation, John Capel, am Mittwoch im Interview mit jW. Die miserablen Lebensbedingungen in Blechhütten ohne Strom, Wasser und Kanalisation führten in Verbindung mit niedrigen Löhnen schließlich zum Aufstand. Da die mit dem Konzern zusammenarbeitende Bergarbeitergewerkschaft NUM, deren Gründungsgeneralsekretär Cyril Ramaphosa 2012 Aufsichtsratsmitglied und Großaktionär bei Lonmin war, den Streik nicht unterstützte, weigerte sich das Management zudem, mit den Arbeitern zu verhandeln und ließ die Situation so weiter eskalieren.

Seoka und das Protestbündnis verlangten von Lonmin daher nun im Rahmen der Hauptversammlung erneut, sich zu seiner Verantwortung zu bekennen, Reue zu zeigen und Entschädigungen zu zahlen. Zudem solle der Konzern endlich seiner Verpflichtung nachkommen, Häuser für die Bergarbeiter zu bauen, und den bereits 2012 geforderten Lohn von 12.500 Rand (865 Euro) zahlen. Die Unterstützer forderten die Aktionäre auf, eine Resolution zu verabschieden und den Konzern zum Handeln zu drängen, was jedoch nicht passierte. Für diesen Fall hatte Seoka bereits vorab angekündigt, internationalen Druck aufzubauen, um den Entzug der Bergbaulizenz für das Unternehmen in Südafrika zu erreichen.

Lonmins »Bedauern« sei »selbstverständlich«, erklärte nun Konzernvorstand Brian Beamish im Gespräch mit The Telegraph, schlechte Wohnbedingungen seien jedoch ein landesweites Problem in Südafrika. Und der Manager setzte noch eins drauf: »Wir sind transparent, und wir tun das Richtige«, behauptete Beamish, dessen Unternehmen die Verantwortung für den Hausbau derzeit an die Regierung zurückzuschieben versucht. Es sei aufgrund der angespannten Finanzlage schlicht »unvernünftig«, zu erwarten, dass der Konzern die Probleme allein lösen könne.

Davon abgesehen, dass der Rohstoffgigant auch nichts für seine Arbeiter getan hat, als er es konnte, scheint letzterer Einwand zumindest faktisch korrekt zu sein. Seit 2011 hat der Konzern keine Dividende mehr ausgeschüttet, und die Förderzahlen, die Lonmin am Donnerstag präsentierte, waren katastrophal. Im letzten Quartal ist die Produktion in Marikana demnach verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,8 Prozent zurückgegangen. Im größten Schacht K3 waren es laut Lonmin sogar »enttäuschende« 13,8 Prozent. Als Ursache dafür machte die Unternehmensführung aus, dass »insgesamt die Beziehung zwischen dem operativen Management und den Gewerkschaften in diesem Schacht nicht so effektiv funktioniert, wie wir es erwartet hatten«. Insbesondere bei den Fehlzeiten erreiche der Konzern keine Verbesserungen.

Deutlich gesagt: Lonmin fällt die miserable Behandlung seiner Arbeiter nun beim Produktionsergebnis auf die Füße. Verständnis bei den Aktionären ist damit natürlich noch nicht erreicht: Eine vom britischen Guardian am Donnerstag befragte Anlegerin wandte ernsthaft ein, wofür die Bergarbeiter denn soviel Geld bräuchten, wenn sie doch weder Strom noch Wasser hätten und dafür also auch nicht bezahlen müssten.