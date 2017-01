Über »sozial-ökologischen Umbau«

Am Wochenende hielt die Linksfraktion im Deutschen Bundestag unter dem Titel »Genug für alle« eine Konferenz zum sozial-ökologischen Umbau ab. Etwa 300 Menschen diskutierten nach ihren Angaben in der »Zeche Zollverein« in Essen. Der Bundestagsabgeordnete Niema Movassat begrüßte die Teilnehmer mit folgenden Worten:

(…) Bis zu 600.000 Menschen arbeiteten in den Hochzeiten in Zechen des Ruhrgebiets. Der Kohlebergbau war über Jahrzehnte Arbeitgeber für Millionen Menschen und Ernährer von Familien. Die Zechen waren auch Ausgangspunkt der Arbeiterbewegung. (…) Die Zeche Zollverein symbolisiert jedoch auch Negatives. Eine unglaubliche Dreckschleuder. Arbeitsbedingungen, die Leib und Leben der Minenarbeiter gefährdeten. (…)

Die Fragen: »Wie weiter? Wie werden wir in Zukunft leben; wie werden wir arbeiten?« – stellen sich in dieser, meiner Heimatregion mit besonderer Dringlichkeit. (…) Dennoch ist es schwieriger geworden, diese wichtigen Diskussionen zu führen. Denn das politische Umfeld, in dem wir uns bewegen, hat sich in letzter Zeit verschlechtert. Seit einer Woche ist Donald Trump Präsident der USA. Kurz darauf verschwand auf der Homepage des Weißen Hauses jeglicher Hinweis auf den Klimawandel. Trump meint, der Klimawandel sei Fake News, von China erfunden; der Kampf gegen den Klimawandel ein Kampf gegen die Arbeitsplätze in den USA.

Und in NRW? Die AfD ist auch hier im Umfragehoch. Ein wichtiger Nährboden für die AfD sind soziale Probleme, wie die hohen Arbeitslosenzahlen im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen belegt mit 15 Prozent Arbeitslosen bundesweit den traurigen Spitzenplatz, in meinem Wahlkreis Oberhausen sieht es mit 13 Prozent Arbeitslosen nicht viel besser aus. Im Ruhrgebiet haben wir mit einer Arbeitslosenquote von 11 Prozent zu kämpfen. Keine Jobs für Jugendliche, Perspektivlosigkeit von Menschen im besten Arbeitsalter, Altersarmut – all das gibt es hier zu Hauf. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat das Ruhrgebiet vor ein paar Jahren zur Problemzone Nummer eins in Deutschland erklärt. Immer mehr Menschen hier fühlen sich von der Gesellschaft ausgeschlossen, sehen keine Perspektiven und haben jegliches Vertrauen in die Politik, ihnen zu helfen, verloren. (…) Die Lücke, die die Sozialdemokraten im Leben der aktiven oder ehemaligen Arbeiterklasse hinterlassen haben, da sie sich von deren Alltagsleben und Problemen entfernt haben und ihr keine glaubhaften Perspektiven und Visionen mehr vermitteln können, versuchen nun Rechtspopulisten zu füllen. (…) Wie kann eine Alternative dazu aussehen? Ich glaube, die Formulierung eines sozial-ökologischen Transformationsprojekts kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten – weil es versucht, eine positive gesellschaftliche Zukunftsvision zu entwerfen. Dabei müssen wir allerdings gegen Vorurteile ankämpfen: Umweltverschmutzung und Klimawandel seien Luxusprobleme, deren Bearbeitung wir uns angesichts der drängenden sozialen Probleme derzeit nicht leisten können. (…) Würden alle Menschen auf der Welt so leben wie wir, dann bräuchte es drei Erden!

Es gibt schlichtweg zu wenig Ressourcen – von sauberer Luft über Wasser bis hin zu Öl oder seltenen Erden. (...) Hunderte Millionen Menschen weltweit leiden unter der ökologischen Ausbeutung und dem Ressourcenfraß des globalen Kapitalismus. Seien es Minenarbeiter, die im Kongo unter Lebensgefahr Coltan für unser neues I-Phone ausbuddeln; seien es die Bewohner des Nigerdeltas, für die die Erdölverschmutzung zur täglichen Katastrophe geworden ist; seien es Klimaflüchtlinge am Horn von Afrika. Unsere kapitalistische Gesellschaft ist auf der gnadenlosen Ausbeutung von Rohstoffen aufgebaut, an deren Folgen vor allem die Armen in den Entwicklungsländern als auch hierzulande leiden. Wenn die soziale Frage immer auch eine ökologische ist, dann muss linke Politik immer beide Fragen gemeinsam stellen. Sie muss Antworten finden, die auch diejenigen, die am meisten unter sozialer Schieflage und Umweltverschmutzung leiden, ansprechen. (…)