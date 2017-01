Grüße an die Baumafia

Wie wächst die Grasnarbe? Greenkeeper bei der Arbeit in Libreville Foto: AP Photo/Sunday Alamba

Die Fußball-Afrikameisterschaft (engl. Africa Cup of Nations) erfreut sich unter Vereinsoffiziellen in Europa nicht gerade großer Beliebtheit. Das Turnier, das derzeit in Gabun veranstaltet wird, passt ihnen einfach nicht in den Kalender. Zum Rückrundenbeginn kommen den Klubs so ihre afrikanischen Stars abhanden. Ein Unding, schließlich geht es ums Geld. Das wird durch Siege in den mit Dauerwerbung finanzierte Ligen der nördlichen Hemisphäre verdient und nicht beim kontinentalen Kräftemessen am Äquator. »Ich freue mich für dich, aber gleichzeitig könnte ich dich auch in den unteren Rücken treten«, teilte daher Jürgen Klopp, deutscher Chefcholeriker in Diensten des englischen Spitzenteams Liverpool FC, seinem Stürmer Sadio Mané mit. Dessen Vergehen: Er hatte für die Mannschaft Senegals in zwei Spielen zweimal getroffen und seiner Equipe damit vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Mané wird Klopp also noch länger fehlen.

Eine ähnliche Situation bleibt dem ehemaligen Verein des gewohnheitsmäßig zähnefletschenden Übungsleiters erspart. Besagter Pierre-Emerick Aubameyang, Stürmer in Diensten von Borussia Dortmund, hatte in den ersten beiden Partien für Gastgeber Gabun ebenfalls zwei Treffer erzielt. Die hatten allerdings nur zu zwei Unentschieden gereicht. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Kamerun musste am Sonntag in der Hauptstadt Libreville daher unbedingt ein Sieg her – und den hatte Aubameyang schon nach vier Minuten auf dem Fuß. Freistehend schoss er aus vier Metern am leeren Tor vorbei. Gabun schied aus, das Publikum buhte sich die Seele aus dem Leib, und Aubameyang flog zurück nach Dortmund. Dort ist er nun immerhin vor Tritten seines Trainers sicher.

Im Stade d’Angondjé zu Libreville hatte der tragische Hoffnungsträger Gabuns übrigens vor fünf Jahren schon einmal spielentscheidend nicht getroffen. Damals war Aubameyang im Elfmeterschießen des Viertelfinales an Malis Torhüter Soumbeyla Diakité gescheitert. Seinerzeit feierten die Fans die Mannschaft trotzdem, da sie als Underdog ins Turnier gestartet war. Die Zeiten haben sich geändert: Aubameyang ist heute ein Weltstar, die Erwartungshaltung eine andere.

Doch das ist nicht die Ursache, weshalb der Africa Cup in Gabun bei manchen ebenso wenig beliebt ist wie in den Führungsriegen europäischer Spitzenklubs. Denn im Gastgeberland sind nicht alle froh darüber, dass der Wettbewerb dort schon wieder ausgetragen wird. Das liegt daran, dass es auf dem Kontinent kaum noch Länder gibt, die sich die Ausrichtung des Turniers leisten können und wollen. Das wegen des niedrigen Ölpreises ruinierte Gabun zählte eigentlich nicht dazu. Präsident Ali Bongo, der erst im August mit einem hauchdünnen Wahlsieg begleitet von Betrugsvorwürfen im Amt bestätigt worden war, fand jedoch alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Der Sohn und Nachfolger des früheren Dauerpräsidenten Omar Bongo (er regierte von 1967 bis 2009), dessen Familie bald auf stattliche 50 Jahre an der Staatsspitze zurückschauen kann, strich im Oktober kurzerhand das Gesundheits- und Bildungsbudget zusammen. So konnten die Stadien auf den letzten Drücker doch noch fertiggestellt werden. Lediglich die Grasnarbe ist nicht überall optimal mit dem Boden verwachsen, wie der einstige Oberstudienrat, Freiburger Langzeitherrscher und kamerunische Nationaltrainer Volker Finke am Dienstag auf Kicker online kritisierte. »Werden hier in diesem Land vier große Stadien gebraucht?« fragte Finke zudem. Die Antwort kann bei einer Bevölkerung von 1,7 Millionen Menschen und in Abwesenheit einer attraktiven Liga nur heißen: Natürlich, die Baumafia freut sich immer und überall.

Für weitere Turniere werden die Arenen aber wohl kaum noch benötigt. Kicker-Afrikaexperte Hardy Hasselbruch prognostizierte derweil für Gabun: »Jetzt wird das wirtschaftlich geschwächte Land in Agonie verfallen. Oder in Opposition.« Gegner des regierenden Bongo-Klans hatten ihre Unzufriedenheit mit der politischen Situation schon Ende August zum Ausdruck gebracht, indem sie das Parlament in Brand setzten. Das Regime reagierte gelassen mit Massenverhaftungen, 1.100 Menschen wanderten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge innerhalb eines Tages hinter Gitter. Mit dieser bewährten Methode hielt Bongos Regierung auch Proteste während des Turniers im Zaum. Die Opposition hatte gar zum Boykott des Wettbewerbs aufgerufen, was nur bedingt funktionierte. Gerade Spiele Gabuns waren spätestens zur zweiten Halbzeit gut besucht.

Ein Spektakel unter Beteiligung namhafter Prominenz ist nun jedoch nicht mehr zu erwarten, dem Afrika Cup fehlen die großen Teams und Stars. Nigeria und Südafrika hatten sich gar nicht erst qualifiziert. Am Dienstag schied auch noch das Team von Titelverteidiger Côte d’Ivoire durch ein 0:1 gegen Marokko aus. Die Berliner Hertha erhält damit ihren Stürmer Salomon Kalou zurück. Zweitligaschlusslicht St. Pauli muss dagegen weiter auf seinen Goalgetter Aziz Bouhaddouz warten, der mit den Nordafrikanern ins Viertelfinale einzog. Der Wahlhamburger musste allerdings schon in der ersten Halbzeit angeschlagen vom Platz – obwohl ihm sein Vereinstrainer nachweislich nicht in den »unteren Rücken« getreten hatte.