Ein linker Sportsmann

Legendäre Produktivität: Klaus Huhn, geboren am 24. Februar 1928 in Berlin, gestorben am 20. Januar 2017 ebendort Foto: Ulli Winkler/ND

Am vergangenen Freitag verstarb der Journalist und frühere Sportfunktionär Klaus Huhn im Alter von 88 Jahren in Berlin. Für diese Zeitung schrieb er seit den 90er Jahren zahlreiche Artikel. In Erinnerung an ihn veröffentlichen wir hier den Nachruf des Kollegen Christof Meueler sowie zwei Artikel von Klaus Huhn im Nachdruck, die am 20. März 2012 bzw. am 6. August 2016 in jW erschienen sind (deren erster in gekürzter Fassung). (jW)

Als die DDR 1961 die Berliner Mauer baute, stellte die BRD nicht etwa den innerdeutschen Handel ein, sondern den Sportverkehr. Gleichzeitig startete aber bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck und Tokio noch eine gesamtdeutsche Mannschaft. Klaus Huhn, der insgesamt 38 Jahre Sportchef des Neuen Deutschland war, kämpfte also an vorderster Front im Kalten Krieg.

Und zwar für die DDR, auch wenn sein Vater Willy Huhn als erster Notenbankpräsident der DDR wegen absurden politischen Vorwürfen 1950 abgesetzt worden war und Hugo Eberlein, der erste Mann seiner Mutter, als Mitbegründer der KPD 1941 in Moskau Stalins »großem Terror« zum Opfer gefallen war. Klaus Huhn erzählte gern von einer Begegnung mit dem mexikanischen Maler David Alfaro Siqueiros, der ihm Ende der 60er Jahre gesagt hatte, dass ein Kommunist verlieren können muss – um dann gründlich darüber nachzudenken, was er nach der Niederlage macht. Deshalb waren er und sein Bruder Werner Eberlein für den neuen sozialistischen Staat. Wenn Klaus Huhn heute auf Wikipedia »als linientreuester Sportjournalist der DDR« bezeichnet wird, ist das eher komisch, eben weil Klaus Huhn diese »Linien« entscheidend mitbestimmte. Als Journalist und Funktionär, Sportfunktionär wohlgemerkt. Und Klaus Huhn war sehr sportlich.

Er war ein großer starker Mann, der zum Beispiel die spätere Kaderleiterin des ND einfach mal auf den Schrank hob, damit sie aufhörte, Unsinn zu erzählen. Als ihm der ND-Chefredakteur Joachim Herrmann Gelder für die Friedensfahrt, bis 1989 das wichtigste Rennen für Radsportamateure in Europa, das Huhn miterfunden hatte, verweigern wollte, hob er den langen Tisch, an dem das gesamte Redaktionskollegium saß, an. Schon 1946 war Huhn ins Wasser gesprungen, um nach Hiddensee zu schwimmen, weil am Abend zuvor kein Schiff mehr fuhr und er die Beerdigung von Gerhart Hauptmann nicht verpassen wollte. Er schwamm einen halben Kilometer und kehrte dann um, es war unmöglich. Den Artikel hat er natürlich trotzdem geschrieben, weil er’s doch noch rechtzeitig schaffte, nachdem er die Bürgermeisterin von Neuendorf am Telefon überredet hatte, ihm ein Motorboot für die Überfahrt zu schicken. Huhn besorgte auch die Glückwünsche von Hans Albers für die erste Ausgabe des ND, obwohl der Schauspieler mit keinem Journalisten reden wollte. Da war er 18 und es war sein Debüt in der neuen Zeitung. Er verließ sie erst 1990, im Ärger darüber, dass die sich lieber eine nagelneue Telefonanlage im Westen kaufen wollte, statt die fast neue Anlage der Wahrheit zu übernehmen, das war die Tageszeitung der SEW, die Ende 1989, noch vor ihrer Partei, aufgegeben hatte.

Auch später ärgerte sich Huhn noch oft über das ND, so dass er lieber für die Sportseite dieser Zeitung schrieb. Ich lernte ihn Ende der 90er Jahre kennen, als er regelmäßig den damaligen Chefredakteur besuchte. Dabei trat er freundlich und bestimmt, aber ohne jede Arroganz auf und brachte öfter eine Flasche Cognac und ein Päckchen rote Dunhill mit. Mit ihm zusammen zu arbeiten war beeindruckend. Rief man ihn morgens um elf an, um einen Artikel zu besprechen, hatte man das Gefühl, er legt gleich auf und legt dann sofort los. Sein Abschiedsgruß am Telefon war ganz im Stil der alten Zeit, als man noch Artikel »durchkabelte«, nicht »Tschüs«, sondern ein lakonisches, langgezogenes »Ende«. Und dann hatte man den Text genau zwei Stunden später und exakt so lang wie besprochen.

Klaus Huhns Produktivität war legendär. Schon in der DDR schrieb er praktisch nebenbei auf der Reiseschreibmaschine Bücher, während er auf Flughäfen wartete. 1991 gründete er mit seiner Frau Erika den Spotless-Verlag, »um gegen die Lügen über die DDR ins Felde zu ziehen«, wie er 2011 in dem lesenswerten Buch »Auch dem Papst half ich mal aus der Klemme«, seiner dritten oder vierten Autobiographie, formulierte. Spotless funktionierte wie ein linker Buchclub, die Bücher bekam man monatlich im Abonnement, und bestimmt die Hälfte davon stammten von Klaus Huhn. Besonders kümmerte er sich dabei um die Dopingvorwürfe und auch Enthüllungen gegen ost- und dann auch westdeutsche Sportler. Er wusste: Für die westdeutschen Dopingjäger galt der alte Reim von F. W. Bernstein »Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche«. Bei ihm war das anders. Er blieb ein Linker, der trotz des ganzen kommerziellen Terrors stets daran glaubte, dass der sportliche Wettkampf dem Frieden und der Völkerverständigung dienen soll.