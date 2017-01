Lonmin soll zahlen

Polizeitruppen und deren Opfer am 16. August nahe der Marikana-Platinmine von Lonmin Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

Dieser Anruf wird Johannes Seoka wohl nie aus dem Kopf gehen. Es war der 16. August 2012, der anglikanische Bischof von Südafrikas Hauptstadt Pretoria war gerade auf dem Rückweg von einem Gespräch mit streikenden Arbeitern des Bergbaukonzerns Lonmin, als sein Telefon klingelte. »Bischof, wo sind Sie? Die töten uns«, schrie der Mann am anderen Ende. Mehr konnte Seoka nicht verstehen, Schüsse übertönten die Stimme des Anrufers. Minuten später waren 34 Bergarbeiter tot, aus halbautomatischen Gewehren förmlich niedergemetzelt von der Polizei. Xolani Nzuza, der Streikführer, der Seoka angerufen hatte, überlebte das Massaker. Und er überlebte – im Gegensatz zu manch anderem Zeugen – auch die von Staatspräsident Jacob Zuma eingesetzte Untersuchungskommission. Deren Vorsitzender, ein pensionierter Richter, kam schließlich zu der Empfehlung, dass keiner der beteiligten Polizisten belangt werden sollte. Immerhin wurde Lonmin im Abschlussbericht eine Teilverantwortung an der Eskalation zugewiesen. Auch deshalb ist Bischof Seoka am morgigen Donnerstag in London.

In der britischen Hauptstadt treffen sich dann die Lonmin-Aktionäre, also diejenigen, die an der Ausbeutung der südafrikanischen Kumpel verdienen, zur Hauptversammlung. Gemeinsam mit Vertretern etlicher Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Hinterbliebenen von Marikana einsetzen, will Seoka ihnen ein Ultimatum setzen. Bis zum 16. August, dem fünften Jahrestag des Massakers, soll Lonmin Entschädigungen zahlen und für bessere Lebensbedingungen rund um seine Minen in Südafrika sorgen. Andernfalls würden die Anleger aufgefordert, ihre Investitionen aus dem Konzern abzuziehen. Mehr als vier Jahre, so erklärte Seoka in einer Pressemitteilung, hätten die Aktionäre Zeit gehabt, »sich darum zu kümmern, dass bei ihren Anlagen ethische Kriterien beachtet werden«. Passiert ist kaum etwas. Als Zeichen seines angeblich guten Willens hat Lonmin einige der Witwen als Reinigungskräfte bei den Minen angestellt. Doch die Arbeiter von Marikana, deren Streik 2012 vor allem ein Aufstand für ein besseres Leben war, verlangen mehr.

Das Unterstützerbündnis hat nun Proteste am Rande der Hauptversammlung angekündigt und fordert von den Lonmin-Investoren, eine entsprechende Resolution anzunehmen. Geschehe das nicht, so erklärte Seoka, werde man »zu internationaler Solidarität aufrufen«, um »Lonmin die Bergbau-Lizenz zu entziehen«. Im Detail greifen die Nichtregierungsorganisationen die Lohnforderung der Bergarbeiter auf, die noch immer ein Monatsgehalt von 12.500 Rand (865 Euro) verlangen. Lonmin hat dies frühestens für 2019 in Aussicht gestellt, trotz der kontinuierlichen Abwertung der südafrikanischen Währung in den vergangenen Jahren. Für getötete oder schwerverletzte Arbeiter fordert die Kampagne, die von der Marikana Miners Solidarity Group, dem Kampagnennetzwerk Plough Back the Fruits, dem London Mining Network, der südafrikanischen Bench Marks Foundation und vom Dachverband der Kritischen Aktionäre getragen wird, eine Entschädigung in Höhe von 20 Jahresgehältern. Zudem soll Lonmin adäquaten Wohnraum schaffen (siehe Interview). »Wir werden nicht ruhen, bis den Getöteten, den Verletzten, den Verhafteten sowie den Witwen und Waisen Gerechtigkeit widerfährt«, kündigte Bischof Seoka an.