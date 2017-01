Hexenjagd in Spanien

Wer einen Witz auf Twitter macht, findet sich in Spanien schnell vor Gericht wieder Foto: REUTERS/Andrea Comas

In Spanien hat das Oberste Gericht (Tribunal Supremo) in der vergangenen Woche den Sänger der Rap-Rock-Gruppe Def Con Dos, César Strawberry, wegen »Befürwortung des Terrorismus« zu einem Jahr Haft verurteilt. Er hatte 2013 und 2014 auf Twitter ironische und kritische Kommentare über die Monarchie und führende Politiker verbreitet und dabei auch auf Anschläge der Untergrundorganisationen ETA und GRAPO angespielt. Die Audiencia Nacional, das nicht gerade für milde Urteile bekannte Sondergericht für Terrorismus, hatte Strawberry im vergangenen Sommer von dieser Anklage freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen jedoch Rechtsmittel ein. Der Sänger hat angekündigt, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Verurteilung vorzugehen.

In den vergangenen Monaten häuften sich vor spanischen Gerichten die Anklagen und Urteile wegen im Internet geäußerter Kritik und mehr oder weniger geschmackvollen Witzen. Der Rapper Pablo Hasel wurde im vergangenen Jahr von der Audiencia Nacional wegen mehrerer Lieder zu zwei Jahren Haft verurteilt. Da er nicht vorbestraft war, wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Am heutigen Montag muss er sich jedoch erneut wegen eines Songs verantworten, in dem er zum Sturz der Monarchie aufruft: »Wenn die Revolution den Palast erstürmt, gibt es keine Königsgarde, die verhindern könnte, dass wir Republikaner Felipe den Prozess machen.«

Sogar 30 Monate Gefängnis drohen einer 21jährigen, die unter dem Namen Casandra auf Twitter Witze über Luis Carrero Blanco gerissen hatte. Der Ministerpräsident der faschistischen Franco-Diktatur war 1973 von einem Kommando der ETA mit seinem Auto in die Luft gesprengt worden. Selbst die Enkelin von Carrero Blanco kritisierte die Strafforderung der Staatsanwaltschaft in einem Brief, den die Tageszeitung El País am 19. Januar veröffentlichte, als »Unsinn«. Es sei zwar »traurig«, dass jemand derartige Witze mache, zweieinhalb Jahre Gefängnis dafür seinen aber »übertrieben«.

In Madrid vor Gericht verantworten müssen sich auch Chema Ruiz und Raúl, von dem nur sein Vorname öffentlich bekannt ist. Sie hatten zusammen mit rund 100 weiteren Menschen 2011 die Zwangsräumung der Wohnung von Raúls Familie verhindern wollen. Dafür fordert die Staatsanwaltschaft nun ein Jahr Gefängnis. Francisco Molero wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er bei einer Demonstration Steine auf Polizisten geworfen haben soll. Obwohl er die Vorwürfe bestreitet, über einen längeren Zeitraum des Verfahrens keinen anwaltlichen Beistand hatte und sich die Aussagen der Beamten während des Prozesses widersprachen, wurde er verurteilt. Andere, die ähnlicher Delikte beschuldigt wurden, wurden dagegen freigesprochen.

Die Situation in Spanien hat inzwischen auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International alarmiert. Sie warnte erst vor wenigen Tagen in einem Bericht unter dem Titel »Gefährlich unverhältnismäßig«, dass in Spanien immer mehr Rechte eingeschränkt würden. Die Anwendung der Antiterrorgesetze sei seit 2011, als die ETA das endgültige Ende ihrer Anschläge ankündigte, sogar noch ausgeweitet worden.