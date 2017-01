DGB verlangt Reform von Minijobs

Arbeiter beim Reinigen des Roten Teppichs für den US-Präsidenten anlässlich dessen Besuch in Hannover im April 2016: Menschen mit kleinen Jobs unterschätzen oft ihren eigenen Wert. Sie sehen als Aushilfen und wagen oft nicht, ihre Rechte einzufordern Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat am Mittwoch Vorschläge für eine Neuregelung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse vorgestellt. Man müsse »aus der Sackgasse Minijob heraus«, sagte DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach in Berlin auf einer vom Dachverband veranstalteten Tagung. Das Konzept des Gewerkschaftsbunds zielt darauf ab, Minijobs zurückzudrängen. Künftig solle für sämtliche Beschäftigungsverhältnisse die Sozialversicherungspflicht gelten.

Derzeit seien 7,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik in sogenannten Minijobs – Beschäftigungen, die mit maximal 450 Euro im Monat vergütet werden – angestellt. Von ihnen hätten etliche den Wunsch nach einem regulären Arbeitsverhältnis, so Buntenbach. »Gerade die mangelnde soziale Absicherung ist ein Problem, viele machen sich Sorgen um ihre Renten.« Da der Verdienst in den Stellen sehr niedrig ist, entscheiden sich die Beschäftigten oft dafür, keine Sozialabgaben zu zahlen.

Mit ihren Sorgen wendeten sich die Minijobber häufig an die Gewerkschaften, so Buntenbach. So werde in den Betrieben bisweilen versucht, hier bei der Entlohnung zu tricksen. Auch der den Beschäftigten eigentlich zustehende Urlaub werde oft nicht gewährt (siehe auch das Interview auf Seite 2: »Minijobber nehmen sich als ›Aushilfen‹ wahr«). Buntenbach sagte, dass sich die unterschiedlichen Probleme aus derselben Ursache ergeben würden: »Es ist die Sonderbehandlung bei Sozialabgaben und Steuern. Viele Arbeitgeber glauben anscheinend, dass Minijobs nichts mit Arbeit zu tun haben.«

Mit einem Reformplan, der im wesentlichen drei Punkte umfasst, will der DGB dies künftig verhindern. Der bedeutendste unter dessen Vorschlägen ist die Einbeziehung der Minijobs in die Sozialversicherung ab dem ersten Euro. Der DGB strebt ein Modell an, bei dem die Unternehmer zunächst die Mehrheit der Belastungen tragen müssen. Erst bei Stellen, die mit 850 Euro im Monat vergütet werden, würde demnach eine Parität bei den Abgaben herrschen.

Ein Beispiel: Ein Beschäftigter ist in einem Minijob tätig, der mit nur 100 Euro entlohnt wird. In diesem Fall muss er selbst keine Sozialabgaben abführen. Das Unternehmen muss hingegen eine Last von 42 Prozent tragen. Wäre die Stelle mit 450 Euro vergütet, kämen auf den Beschäftigten zwölf Prozent Abgaben zu, auf das Unternehmen 30 Prozent. Ab einem Lohn von 850 Euro müssen jeweils 21 Prozent abgeführt werden.

Buntenbach betonte, dass sich die Gewerkschaften durch eine solche Regelung einen Rückgang der geringfügigen Beschäftigungen erhoffen. »Damit würden die 100-Euro-Jobs, mit denen heute zum Beispiel viele Verkäuferinnen im Einzelhandel durch die Gegend und an ihren Rechten vorbeigeschoben werden, für die Arbeitgeber so teuer und unattraktiv, dass sie Beschäftigungen im eigenen Interesse wieder stärker bündeln würden.«

Der zweite Punkt betrifft die Abschaffung der pauschalen Besteuerung der Minijobs. Künftig sollen die geringfügigen Beschäftigungen dem allgemeinen Besteuerungssystem unterliegen.

Zuletzt heißt es in der Informationsbroschüre zu diesem Thema: »Arbeitsrechtliche Ansprüche von Personen mit geringem Einkommen müssen tatsächlich durchgesetzt werden«. Neben einer »breit angelegten Aufklärungskampagne über die Rechte von Beschäftigten« seien dazu auch bessere Kontrollen und strengere Strafen nötig.

Für dieses Programm wird der Gewerkschaftsbund unter den Parteien werben. Man wolle diesbezüglich in den Wahlkampf 2017 eingreifen, hieß es auf der Tagung am Mittwoch.