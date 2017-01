Partner oder Erfüllungsgehilfe?

Beste Beziehungen: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi (5. September 2016) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bestrebungen der EU, Ägypten enger in die »Migrationsabwehr« im Mittelmeerraum einzubinden, stoßen in Kairo auf offene Ohren. Während Staatspräsident Abdel Fattah Al-Sisi keine Gelegenheit auslässt, das Thema in Gesprächen mit europäischen Offiziellen zur Sprache zu bringen, hat Kairo bereits 2014 erste Schritte unternommen, sich auf eine intensivere migrationspolitische Kooperation mit der EU vorzubereiten. Neben dem Ausbau der militärischen und polizeilichen Zusammenarbeit setzen Ägypten und die EU seither auch verstärkt auf zivile Maßnahmen.

Neben einer Ausweitung entwicklungspolitischer Aktivitäten europäischer Staaten am Nil, bei der die bundeseigene Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) eine Schlüsselrolle spielt, fällt hier vor allem die Gründung des Nationalen Koordinierungskomitees zur Bekämpfung und Verhinderung von Illegaler Migration (NCCPIM) im März 2014 ins Gewicht. Das NCCPIM unter Leitung der früheren ägyptischen Botschafterin in der Schweiz, Naela Gabr, will dabei die Arbeit der mit Migrationsfragen befassten Ministerien und Regierungsbehörden besser koordinieren.

Wichtigstes Ziel des NCCPIM sei es, die Auswirkungen von illegaler Migra­tion zu verringern, sagt Gabr gegenüber jW. »Wir können illegale Migration nicht vollständig stoppen, denn es handelt sich um transnational organisierte Kriminalität, doch man kann den Schaden begrenzen«, zeigt sie sich überzeugt.

Die wesentlichen Aktivitäten des NCCPIM sind die Durchführung von Studien, das Erheben von Daten sowie die Vorbereitung einer großangelegten Medienkampagne, die vor allem Ägypter über die Gefahren illegaler Ausreisen aufklären soll. Denn seit 2016 fliehen vermehrt Menschen aus dem Land am Nil vor der anhaltenden Wirtschaftskrise über das Mittelmeer. Das NCCPIM will dieser beunruhigenden Entwicklung Einhalt gebieten, Alternativen aufzeigen und Anreize schaffen, zu bleiben. Die Zahl illegaler Ausreisen ägyptischer Bürger sei zwar vergleichsweise niedrig, doch die Botschaft entscheidend, so Gabr.

Insbesondere nach dem Bootsunglück vor der Hafenstadt Rashid östlich von Alexandria im Oktober habe das NCCPIM seine Bemühungen verstärkt, mediale Aufmerksamkeit für die Gefahren illegaler Migration zu erregen, doch die Hauptkampagne habe noch nicht begonnen. Gabr fordert die EU auf, dem Projekt mit Finanzmitteln unter die Arme zu greifen.

Dabei wurden bereits EU-Fördermittel für das NCCPIM freigegeben, doch ein unter dem Dach des EU-Treuhandfonds für Nordafrika finanziertes Programm steckt fest. Während ein kürzlich von der britischen Organisation Statewatch an die Öffentlichkeit gebrachtes EU-Dokument besagt, dass die Implementierung des besagten Programms wegen Verzögerungen auf ägyptischer Seite nicht beginnen konnte, macht Gabr die EU für die Verschleppung verantwortlich. »Es sieht so aus, als ob die EU nachträglich Veränderungen an dem Vorschlag gemacht hat, mit der Folge, dass ägyptische Behörden erst mal nein gesagt haben«, erklärt sie. Gabr hofft, dass das Problem bald gelöst sein wird, bezeichnet den zugesagten Betrag jedoch als »lächerlich gering«. »Wir sind ein Land mit 92 Millionen Einwohnern, und wir bekommen 11,5 Millionen Euro?«

Das Programm sieht vor, knapp 10 Millionen Euro in von der GIZ und der italienischen Agentur für Entwicklungskooperation geführte Entwicklungsprojekte zu investieren, um die Existenzgrundlage potentieller Migranten zu verbessern und Bleibeanreize zu schaffen. Mit den übrigen Geldern sollen Regierungsbehörden wie das NCCPIM und die staatliche ägyptische Statistikagentur CAPMAS bei ihrer Arbeit unterstützt werden.

Immer wieder verweist Gabr auf das neue Gesetz gegen Schleuser, das vom NCCPIM entworfen und im Herbst verabschiedet wurde. Das Regelwerk stehe im Einklang mit internationalen Standards und habe höhere Haft- und Geldstrafen für Schleuser eingeführt, heißt es auf der Internetseite des NCCPIM. Irreguläre Migranten würden zudem in dem Gesetz nicht kriminalisiert. Das Gesetz gelte für jeden Migranten, unabhängig von der Nationalität. Es biete Schutz, respektiere Menschenrechte und beinhalte ein Verbot von Abschiebungen. Letzteres hebt Gabr gesondert hervor. Es gebe keine Abschiebungen aus Ägypten, nur freiwillige Rückkehrer, versichert sie. »Seit das Gesetz in Kraft getreten ist, sind Abschiebung illegal.« Von Abschiebungen vor der Annahme des Gesetzes wisse sie nichts. Fragt man bei Hilfsorganisationen nach, entsteht dabei ein ganz anderes Bild von Ägyptens Umgang mit Abschiebungen und freiwilligen Rückkehrern (siehe Spalte).

Derweil führt das NCCPIM auch Trainingsprogramme für ägyptische Beamte durch, will zukünftig verstärkt mit anderen afrikanischen Staaten in Ausbildungsfragen kooperieren und präsentiert sich dabei als Einrichtung mit Expertise. Das NCCPIM will nicht nur ägyptische Staatsanwälte, Richter oder Diplomaten in Migrationsfragen ausbilden, sondern ein regionales Trainingszentrum werden. Im November organisierte das Komitee beispielsweise einen Workshop für Regierungsmitarbeiter aus acht afrikanischen Staaten wie Eritrea, Südsudan und Äthiopien zum Kampf gegen Schleuser und illegale Migration. Im Rahmen der Afrikanischen Union wolle das NCCPIM Trainings zu den Themen Grenzkontrolle und Grenzmanagment anbieten, so Gabr. »Wir zeigen Ägyptens Expertise dabei mit minimalen Kosten zu koordinieren, ein Gesetz zu entwerfen und Studien durchzuführen«, sagt Gabr. Es wäre wenig überraschend wenn dieses Angebot nicht auch bei der EU auf Interesse stoßen würde.