»Wir wollen den Kohleausstieg bis 2035«

Ein Blick in den Braunkohletagebau Jänschwalde der Lausitz Energie Bergbau AG (6. Januar) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/dpa-Bildfunk

Ende Januar organisiert Die Linkspartei in Essen eine bundesweite Konferenz zum sozialen und ökologischen Umbau. Worum geht es?

Wir wollen mit Referenten aus der Umwelt- und Klimabewegung, aus der Wissenschaft und aus den Gewerkschaften diskutieren, wie die erforderliche gesellschaftliche Transformation vorangetrieben werden kann. Ganz konkret geht es darum, die harten Brocken des sozialökologischen Umbaus zu diskutieren. Zum Beispiel die gerechte Gestaltung des Kohleausstiegs, das Wachstumsdilemma und herrschende Konsumweisen. Wir wollen auch über die Verkehrspolitik sprechen oder darüber, wie genau der Umbau in den Kernindustrieregionen in Nordrhein-Westfalen aussehen muss, in denen besonders viele betroffene Menschen leben und arbeiten.

Der Abbau der Braunkohle – sie wird vor allem im Rheinland, aber auch in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz aus der Erde geholt – ist eine der großen Klimasünden Deutschlands. Wie steht Ihre Partei dazu?

Wir wollen einen geordneten Kohleausstieg bis zum Jahre 2035. Dafür bräuchte es einen gesetzlich fixierten Abschaltplan für die einzelnen Kraftwerksblöcke. Nach unserem Konzept müssten bis 2025 alle Kraftwerke vom Netz gehen, die älter als 40 Jahre sind. Danach kämen schrittweise die Jüngeren, bis 2035 der letzte Block stillgelegt wird. Dazu gehört auch, dass ab sofort keine Kohlekraftwerke mehr gebaut und keine neuen Tagebaue mehr aufgeschlossen werden. Wir fordern einen mit mindestens 250 Millionen Euro ausgestatteten Fonds für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Und natürlich müssen wir uns um die Beschäftigten kümmern, die sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Dieses Konzept steht bei uns in Nordrhein-Westfalen im Landtagswahlprogramm, und es basiert im wesentlichen auf einer entsprechenden Position unserer Bundestagsfraktion.

In Brandenburg tun sich Ihre Parteifreunde deutlich schwerer mit dem Ausstieg aus der Braunkohle. Vor allem haben sie als Regierungspartei Schwierigkeiten, sich mit den Protesten gegen die Braunkohle zu solidarisieren.

Ich habe mich letztes Jahr gemeinsam mit brandenburgischen ­Genossinnen und Genossen auch aus der dortigen Landtagsfraktion an den Protesten in der Lausitz beteiligt und ein sehr differenziertes Bild gewonnen. Die Linke hatte zur Beteiligung an der Demonstration aufgerufen. Aber es stimmt, wir haben unterschiedliche Positionen, doch die tragen wir solidarisch aus und stellen das Gemeinsame in den Vordergrund. Wir hatten vor einigen Monaten eine größere Tagung zu dem Thema, auf der es unter anderem darum ging, wer den Kohleausstieg bezahlt. Auf der waren wir uns einig, dass die großen Konzerne nicht aus der Verantwortung für die Ewigkeitslasten entlassen werden dürfen. Wir brauchen einen Braunkohlefonds, in den die Konzerne einzahlen, nachdem sie jahrelang Gewinne gemacht haben. Es darf also nicht passieren, wie kürzlich in der Atomindustrie, dass die Unternehmen sich billig aus dem Staub machen können.

Es fragt sich ohnehin, wie lange die Ausbeutung der Braunkohle noch ökonomisch sinnvoll ist.

Die Initiative Agora Energiewende hat kürzlich eine Studie vorgelegt, in der die Autoren zu dem Schluss kommen, dass die Braunkohlenutzung spätestens 2038 auslaufen wird. Doch das wäre ein ungeordneter Ausstieg. Wir fordern hingegen ein geordnetes Verfahren. Es wird Strukturbrüche und wirtschaftliche Schwierigkeiten in den betroffenen Regionen geben. Bei den letzten Tarifverhandlungen bei RWE stand zum Beispiel die Drohung im Raum, den Kolleginnen und Kollegen 25 Prozent der Gehälter zu kürzen. Wir stehen in dieser Frage auf der Seite der Beschäftigten. Die Konzerne müssen für den Strukturwandel aufkommen, aber das darf nicht auf dem Rücken der Arbeiter und Angestellten und nicht auf Kosten des Klimaschutzes geschehen.

Die Spitzenkandidaten werden nicht auf der Konferenz erwartet. Heißt das, dass ökologisch-sozialer Umbau nicht so wichtig für die Linkspartei ist?

Das würde ich nicht überinterpretieren. Die beiden Bundesvorsitzenden werden da sein, darüber hinaus auch eine ganze Reihe von Bundestagsabgeordneten.