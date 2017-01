Mehr Macht für alle Fälle

Der deutsche Sicherheitsapparat ist es gewohnt, für »Versagen« belohnt zu werden: Gibt es mehr Terroropfer, bekommt er mehr Macht. Das gilt nach dem islamistischen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember wie nach dem späten Bekanntwerden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) als Urheber einer jahrelangen Mordserie 2011 – Stichwort Verfassungsschutzreform. Auch wenn bestehende Gesetze und Erkenntnisse ausgereicht hätten, um die Attentäter zu stoppen: Ist mal wieder Blut geflossen, spielt das Kabinett mit Polizei und Geheimdiensten »Wünsch dir was«. Das Töten besorgen Neonazis und Islamisten, aber wenn der Verfassungsschutz gestärkt aus einem Skandal hervorgeht und verschärfte Gesetze tatsächlich angewendet werden, müssen sich vor allem Linke warm anziehen. Die geplanten Maßnahmen gegen sogenannte »Gefährder« – zum Beispiel die elektronische Fußfessel auf Verdacht – wurden der Öffentlichkeit Anfang der Woche von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schmackhaft gemacht. Der Zeitpunkt ist günstig: Wenn klerikalfaschistoide Jungmänner »Ungläubige« töten wollen, kostet es im ersten Moment fast Überwindung, den Aktionismus der Sicherheitsbehörden zu kritisieren. Doch der Begriff »Gefährder« ist dehnbar und rechtlich unbestimmt. Anwendung findet er in alle Spektren, die der Verfassungsschutz als »extremistisch« ansieht. Als »Gefährder« gilt hier, wem die Behörden einen Anschlag zutrauen; wer als möglicher Terrorhelfer eingeschätzt wird, gilt als »relevant«. Und: Laut Bundeskriminalamt (BKA) werden momentan mehr Linke einer dieser Kategorien zugeordnet als Neonazis. Im Bereich »Politisch Motivierte Kriminalität (PMK)-links« werden fünf Menschen als »Gefährder« und 125 als »relevant« geführt. Die Zahl der rechten »Gefährder« ist demnach mit 22 deutlich höher, als »relevant« sind hier aber nur 104 Personen eingestuft. Linke liegen also mit insgesamt 130 Betroffenen dieser Verdachtslogik vorn, bei den Rechten sind es 126. Mehr als eine so vage Einschätzung soll aber bundesweit gegen 454 Personen aus dem Bereich »PMK-rechts« vorliegen – sie werden mit Haftbefehl gesucht; 108 der Untergetauchten gelten als gewalttätig. Dies ergaben Anfragen der Linksfraktion im Bundestag.

Derweil beharrt der hessische Verfassungsschutz darauf, die pensionierte Lehrerin Silvia Gingold, Tochter jüdischer Kommunisten und Widerstandskämpfer, wegen ihrer Aktivität in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) zu beobachten. Und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat schon im März 2015 nach den »Blockupy«-Protesten gegen die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main erklärt, wo aus seiner Sicht linke Gewalt anfängt: »Schon der Name Blockupy verheißt nichts Friedliches. Das ist eine Kombination von Blockieren und Besetzen. Ich finde, das hat mit friedlicher Demonstration ziemlich wenig zu tun.« Soweit alles klar.