Braune Brigade

Polizei macht den Weg für Neonazis frei: Fackelaufmarsch durch Magdeburg im Januar 2015 Foto: ANDREAS DOMMA

Zum 72. Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs durch die Alliierten will die rechte Szene erneut in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt aufmarschieren. Seit Mittwoch mobilisiert die neofaschistische Gruppe »Brigade Magdeburg« für den Abend des 16. Januar in die Innenstadt. Deren Fackelmarsch sei bereits angemeldet, bestätigte Polizeisprecher Mike von Hoff am Donnerstag gegenüber junge Welt.

Zudem seien bisher drei Anmeldungen für Gegenproteste eingegangen. Das bürgerliche »Bündnis gegen Rechts« will nahe dem Aufzug auf dem Alten Markt eine Mahnwache abhalten. Der Jugendverband »Die Falken« und der Studentenrat planten außerdem Kundgebungen auf dem Domplatz und dem Gelände der Universität Magdeburg. Zudem will die Stadtverwaltung einen Kranz auf dem Westfriedhof niederlegen, wie der Polizeisprecher ergänzte.

Die Gruppe »Block MD« kündigte auf ihrer Webseite »alle möglichen Gegenaktivitäten« an. Das Bündnis »Magdeburg nazifrei« hatte sich bereits im Sommer 2016 aufgelöst. Man habe zu wenige Menschen für Blockadevorbereitungen gewinnen können, begründete es diesen Schritt damals. Ehemalige Mitstreiter sehen dennoch einen Erfolg ihres Wirkens. »Wir haben es geschafft: Ein Januaraufmarsch von überregionaler Bedeutung ist Geschichte!«, verkündeten sie im Netzwerk Facebook.

Seit den späten 1990er Jahren nutzen Neofaschisten die Zeit um den 16. Januar, ihre revisionistische Propaganda durch Magdeburg zu tragen. In den vergangenen Jahren gab es etliche Blockadeversuche. Mehrfach hatte die Polizei den rechten Aufmarsch jedoch mittels repressiver Maßnahmen unter Mithilfe der Deutschen Bahn durchgesetzt. Zeitweilig mobilisierte eine »Initiative gegen das Vergessen« bundesweit für das braune »Event«. Diese hatte sich 2015 aufgelöst. Im Januar 2016 übernahmen die NPD, Die Rechte und freie Neonazikameradschaften ihre Rolle. Mit gut 200 Marschierern wurde die einstige Teilnehmerzahl von bis zu 1.200 jedoch bei weitem verfehlt.

Ein brauner Massenaufzug ist auch in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten. »Die Organisatoren haben 100 Teilnehmer angekündigt«, sagte von Hoff. Über die »Brigade Magdeburg« lägen der Polizei keinerlei Erkenntnisse vor, beteuerte er. Im Süden Sachsen-Anhalts treibt jedoch seit etwa drei Jahren deren Pendant, die »Brigade Halle«, ihr Unwesen. Seit Mittwoch ruft diese ebenfalls zum Aufmarsch auf.

Seit Ende 2014 zog die »Brigade Halle« immer wieder mit bis zu 80 Anhängern und teils rabiater Gewalt gegen Migranten, vor allem Roma, im Halleschen Plattenbauviertel Silberhöhe zu Felde. Im Frühsommer 2015 hatte der Verfassungsschutz (VS) Sachsen-Anhalt in seinem Jahresbericht verkündet, dass er die Gruppe beobachte. Sie sei »wie eine klassische neonazistische Kameradschaft organisiert«, hieß es. Für die »Brigade Halle« wirbt unter anderem die rechtsextreme Kleinpartei »Der III. Weg«.

Am Mittwoch beklagte außerdem der Verfassungsschutzchef des Landes, Jochen Hollmann, gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, dass sein Geheimdienst es immer schwerer habe, die rechte Szene in Sachsen-Anhalt zu beobachten. So werde diese »vielfältiger und kleinteiliger«. »Es gibt immer neue Erscheinungsformen, wie etwa die ›Identitäre Bewegung‹«, so Hollmann. Seine Behörde gehe von 1.400 gewaltbereiten Neonazis in Sachsen-Anhalt aus. Die Zahl rechter Straftaten sei 2015 gegenüber dem Vorjahr um knapp 500 auf rund 1.750 gestiegen. Die Zahl der Gewalttaten habe sich auf 109 verdoppelt.