It’s Stamokap, stupid!

Kein Klassentreffen. Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland (m.) bei der Unterzeichnung des CETA-Abkommens (Brüssel, 30. Oktober) Foto: EPA/Virginia Mayo/Pool AP/dpa-Bildfunk

Wie setzt sich die Herrschaft der Bourgeoisie zusammen? Dieser Frage geht der Eliteforscher Michael Hartmann in seinem Buch »Die globale Wirtschaftselite. Eine Legende« auf den Grund. In einer umfassenden empirischen Analyse widerlegt er die Behauptung, das Bürgertum organisiere sich in einer grenzübergreifenden Klasse der Superreichen. Diese These sei weit verbreitet, sie werde von Managern, Wissenschaftlern, Journalisten, aber auch von antikapitalistischen Bewegungen vertreten.

Der Soziologe Ulrich Beck hat es in einem Aufsatz 2008 so formuliert: Die reichen Eliten praktizierten eine »Polygamie des Ortes«, weil sie über das erforderliche ökonomische und das kulturelle Kapital verfügten, »um den optimalen Kontext für deren Verwertung selbst zu wählen«. Chrystia Freeland, die kanadische Handelsministerin, die das CETA-Handelsabkommen mit der EU ausgehandelt hat, hatte in ihrer Zeit als stellvertretende Herausgeberin der Financial Times 2012 ein Buch mit dem Titel »Die Superreichen« veröffentlicht. Laut Freeland teilten diese Menschen »die gleichen oder zumindest ähnliche Interessen, Konsumgewohnheiten und Lebensstile, sie gehen auf die gleichen Ausbildungsinstitutionen, und sie betrachten sich in erster Linie als Weltbürger«.

Sich als Marxisten verstehende Wissenschaftler, wie Kees Van der Pijl (Universität Sussex, England), Jerry Harris (Chicago, USA), William I. Robinson (Santa Barbara, USA), Clifford Staples (Steubenville, USA) oder Leslie Sklair (London, England) hätten in ihren Veröffentlichungen immer wieder eine »transnationale Kapitalistenklasse« beschworen. Weil die über Nationalgrenzen hinwegreichenden wirtschaftlichen Verflechtungen auf allen Ebenen zugenommen hätten, schlössen sie daraus »meist recht unmittelbar« auf die Existenz einer transnationalen Elite oder Klasse. Diese werde anhand zahlreicher Beispiele von Einzelpersonen (Multimilliardären, Managern, Investmentbankern) oder Organisationen (European Roundtable of Industrialists, Weltwirtschaftsforum in Davos) illustriert.

Auch Vertreter der Bewegung »Occupy Wall Street« sprächen von einer »globalen Plutokratie« oder »Finanz­elite«, die sich als »Global economic governance« in informellen Zusammenkünften mit Zentralbankern und Finanzministern träfen und diese auch nach deren Ausscheiden aus dem Amt mit lukrativen Posten in der Finanzwirtschaft versorgten.

Hartmanns Anspruch ist es hingegen, »an die Stelle von einzelnen Beispielen und Eindrücken eine systematische Analyse der weltweit einflussreichsten Topmanager und Milliardäre zu setzen«. Hierfür hat er die Vorstandsvorsitzenden der 1.000 größten Unternehmen der Welt unter die Lupe genommen und in einem zeitlichen Vergleich von 20 Jahren den Konzernchefs und Aufsichtsräten der 100 größten Unternehmen der sechs führenden Wirtschaftsmächte gegenübergestellt. Auch die tausend reichsten Menschen der Welt hat Hartmann studiert, »ihre Wohnsitze, ihre Steuervermeidungsstrategien und ihre geschäftlichen Aktivitäten«. Der Blick wird auf die Elitehochschulen wie Harvard oder Oxford gerichtet und geprüft, ob diese »die Brutstätten einer globalen Wirtschaftselite darstellen«. Zuletzt untersucht Hartmann, ob die »Führungspersönlichkeiten« bei einer der großen Beratungsunternehmen wie McKinsey oder Boston Consulting tätig waren und ob familiäre Bindungen durch grenzüberschreitende Heiraten vorliegen.

Auch wenn es prominente Fälle transnationaler Verflechtung in den Vorstands­etagen der Weltwirtschaft gibt – der Vorsitzende der Deutschen Bank, John Cryan, ist Schotte – verneint Hartmann die Existenz einer sich als globale Klasse konstituierenden Elite. Zu gering sei die grenzüberschreitende Mobilität, die die entscheidende Voraussetzung für die Aufhebung traditioneller Schranken darstelle. Schon Karl Marx hatte in seiner Schrift »Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte« auf entscheidende Merkmale hingewiesen. Den Bauern sei es, anders als der Bourgeoisie und dem Proletariat, im Zuge der Französischen Revolution nicht gelungen, sich als Klasse zu vereinen, weil ihre »Interessen keine Gemeinsamkeit, keine nationale Verbindung, keine politische Organisation unter ihnen erzeugt« hätten.

Generell gelte: Je stärker der Staat, desto weniger Ausländer übernehmen Führungspositionen in den Großkonzernen. Nicht nur in der Partnerwahl zeigt sich die »globale Wirtschaftselite« dann doch eher heimatverbunden. Der Internationalisierungsgrad in den Vorständen liege durchschnittlich bei vier Prozent .

Hartmann gelingt es die Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus (Stamokap) empirisch zu unterfüttern und leicht verständlich darzustellen. Er skizziert Konsequenzen: »Wenn es eine globale Wirtschaftselite (…) unter Einschluss der einflussreichsten Politiker nicht gibt (…), eröffnet das auch politische Handlungsspielräume«. Der gerade bei Politikern beliebte Hinweis auf die ungeheure Macht der globalen Wirtschaftselite und die eigene Ohnmacht ihr gegenüber verschleiere solche Möglichkeiten.