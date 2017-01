Mit der Macht

Wichtiger Verbündeter: Mário Soares (li.) – hier mit US-Präsident Jimmy ­Carter – sorgte unter anderem dafür, dass Portugal Mitglied der NATO blieb (Washington, 21.4.1977) Foto: Charles Bennett/AP-Photo

Am Grab schweigen, das geht im Falle des am Samstag gestorbenen Mário Soares nicht. Er war einer der bedeutendsten Politiker des 20. Jahrhunderts in Portugal. Soares, 1924 geboren, wurde durch den elf Jahre älteren Álvaro Cunhal als KP-Mitglied gewonnen. 1949 erlaubte der Diktator António de Oliveira Salazar dem General Norton de Matos, für die Opposition bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Soares beteiligte sich als Vertreter der kommunistischen Jugend an dessen Kampagne. Bald wurde Cunhal inhaftiert und Soares brach mit der KP.

In den folgenden Jahren machte sich Soares als Rechtsanwalt der politischen Gefangenen einen Namen. Außerdem beteiligte er sich 1958 an der Wahlkampagne für Humberto Delgado, sieben Jahre später kandidierte er selbst als Abgeordneter für die oppositionelle Comissão Democrática Eleitoral (CDE). 1968 wurde Soares auf die afrikanische Insel São Tomé verbannt.

Doch bereits ein Jahr später wurde statt Salazars (nach dessen Schlaganfall) Marcelo Caetano Ministerpräsident. Es war die Rede von einem »marcelistischen Frühling«. Soares durfte zurückkehren – um weiter ins Pariser Exil zu ziehen. Laut der liberalen Wochenzeitung Expresso hat Soares damals geheime Gespräche mit Vertretern der Diktatur geführt, um sich als Partner für das Regime ins Spiel zu bringen. Er spaltete die Opposition bei den Wahlen 1969, indem er gegen die von der KP beeinflusste CDE die Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD) gründete, die Altrepublikaner, enttäuschte Anhänger der Dikatur und Monarchisten versammelte.

Die CEUD bekam indes weniger Stimmen als die CDE. Schlimmer noch, die Falken der Diktatur setzten sich durch und der »Frühling« entpuppte sich als Herbst. In Caetanos letzten Jahren erlebte Portugal eine wachsende Unterdrückung und immer blutigere Verbrechen im Kolonialkrieg. Im April 1973 gründeten Soares und ein Dutzend Mitstreiter schließlich in der Obhut der SPD die Partido Socialista (PS) in Bad Münstereifel.

Mit der Nelkenrevolution im April 1974 wurde Soares zum Minister in der Koalitionsregierung unter General António de Spínola als Staatspräsidenten und Adelino da Palma Carlos als Ministerpräsidenten. Vom ersten Tage an versuchte Spínola, einen Putsch zu organisieren, um die Befreiung der Kolonien noch zu verhindern und das Aufbegehren der Massen in Portugal zu ersticken. Sein Ministerpräsident Palma Carlos wollte indes einen milden Staatsstreich: Statt Wahlen für eine konstituierende Versammlung bevorzugte er ein Plebiszit, in dem das Volk eine fertige Verfassung nur noch bejahen und gleichzeitig Spínola als Staatspräsidenten bestätigen sollte. Soares, der später den Ruf eines Anhängers der konstituierenden Versammlung hatte, stand dieser plebiszitären Versuchung jedoch wohlwollend gegenüber.

Sowohl der milde Staatsstreich von Palma Carlos im Juli wie auch die gewaltsamen Spínola-Putsche im September 1974 und März 1975 scheiterten. Das Abenteurertum mündete in der Verstaatlichung von sämtlichen Banken, Versicherungsgesellschaften und der Großindustrie; die Latifundien wurden besetzt. Spätestens dann begriff der USA-Botschafter und spätere CIA-Boss Frank Carlucci, dass die Putschrezepte in Portugal weniger geeignet waren als in Chile. Er verstand es besser als die bundesdeutsche Botschaft, die vier hochrangige militärische Putschisten als Flüchtlinge aufnahm. Mário Soares schloss sich Carluccis Auffassung an und setzte auf Wahlen. Und tatsächlich gewann die PS, die von nun an mit ihren militärischen Verbündeten die Linken aus allen einflussreichen Positionen vertreiben konnte.

Auch am 25. November war Soares nicht der hellsichtigste Gegenrevolutionär. Er brach mit seiner PS nach Porto auf und bereitete sich auf den Bürgerkrieg durch die Einkreisung der »Lissabonner Kommune« vor. Dabei waren es Staatspräsident Francisco da Costa Gomes und Außenminister Ernesto Melo Antunes, die die Nerven nicht verloren, in Lissabon blieben und der KP einen Ausgleich anboten, der ihnen einen relativ friedlichen Sieg ermöglichte. Dadurch wurde Soares der Weg zur Macht geebnet. Im Jahre 1976 wurde er zum ersten Mal Regierungschef, 1978 zum zweiten Mal. Ab 1981 stand er erneut einem Kabinett vor. Immer setzte er auf eine rücksichtslose »Sparpolitik«. Zwischen 1986 und 1996 war Soares in zwei Amtsperioden Staatspräsident. In diesem Falle aber fungierte er als linkes Bollwerk gegen die rechten Regierung von Aníbal Cavaco Silva.

Seine späteren Bewerbungen für das Amt des Vorsitzenden des EU-Parlaments (1999) und erneut für das des portugiesischen Staatspräsidenten (2006) scheiterten. Danach überraschte Soares mit einer rhetorischen Annäherung an linke Bewegungen, dem freundlichen Austausch mit Hugo Chávez und dem Liebäugeln mit Globalisierungsgegnern. Doch seine historische Rolle bleibt die des Totengräbers der Nelkenrevolution.