Foto: Ingo Wagner/dpa-Bildfunk

Die US-Operation »Atlantic Resolve« zur Aufstockung der NATO-Militärpräsenz im Osten ist logistisch nun auch in Deutschland angelaufen. Die ersten US-Panzer wurden in Bremerhaven am Freitag von einem Frachter entladen. Sie sollen per Bahn zunächst auf direktem Wege nach Polen transportiert werden. Insgesamt werden rund 4.000 US-Soldaten und 87 Panzer der 3. Brigade der 4. US-Infanteriedivision in NATO-Länder Ost- und Mitteleuropas verlegt. Die Verlegung soll in zwölf Tagen abgeschlossen sein. Panzer, Container, Lastwagen und Anhänger gehen per Bahn und in Militärkonvois auf den Weg nach Polen und später dann in weitere Länder. »Eine logistische Großoperation«, betonte Bundeswehr-Generalmajor Josef Blotz vom Kommando Streitkräftebasis. Die Verantwortlichen wollen das nicht als Drohgebärde verstanden wissen: »Atlantic Resolve« sei ein Zeichen des kontinuierlichen US-Engagements für Europa zur Stabilisierung des Friedens, sagte der stellvertretende Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, Generalmajor Timothy McGuire, laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag in Bremerhaven.

Oppositionspolitiker und Aktivisten sehen das anders. »Die nun stattfindende Truppenverlagerung treibt Europa ohne Nöte in eine Eskalationsspirale mit Russland«, erklärte Alexander S. Neu, Obmann der Fraktion Die Linke im Verteidigungsausschuss. Seine Partei kritisiere aufs Schärfste »das fortgesetzte und zunehmend nicht mehr nur mit Worten, sondern auch mit Taten betriebene Säbelrasseln der NATO gegenüber Russland«. Der Bundesregierung warf er vor, sie versuche Deutschland auch noch zur »Drehscheibe des US- und NATO-Aufmarsches gegen Russland« zu machen. Statt dessen müsse sie »die Nutzung deutschen Territoriums für die Truppenverlagerung verweigern« und sich an die Spitze einer längst überfälligen Entspannungspolitik setzen. Die Aufrüstungsspirale müsse gestoppt werden, so Neu weiter. »Beide Seiten sind gefordert, den gegenwärtigen Kurs zu beenden und in eine Entspannungs- und Abrüstungsphase überzuleiten.« Die Linke Bremen ist Teil eines Bündnisses von mehr als 30 Organisationen, die am heutigen Samstag in Bremerhaven unter dem Motto »Nein zum Säbelrasseln« gegen die Truppenverlegung demonstrieren wollen. Sie versammeln sich dort um 12 Uhr vor der Großen Kirche. (dpa/jW)