Dobrindts »digitale Revolution«

Foto: Tobias Hase/dpa-Bildfunk

Gespeicherte Bewegungsprofile von allen Nahverkehrskunden – das könnte bald Realität sein: Elektronische Chipkarten oder Handytickets sollen bis 2019 Papierfahrkarten für Busse und Bahnen in fast allen deutschen Städten überflüssig machen. Das sieht nach Medienberichten ein Aktionsplan des Bundesverkehrsministeriums vor, der am Freitag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorlag. Die Bundesregierung wolle damit einen einheitlichen Standard für elektronische Fahrkarten im deutschen Nahverkehr umsetzen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Der Nahverkehr werde täglich von vielen Millionen Menschen genutzt, erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Um auch hier die Digitalisierung voranzutreiben, »brauchen wir deutschlandweit nutzbare Mobilitätsplattformen, die überregional und länderübergreifend Fahrgastinformationen verknüpfen und die Buchung von E-Tickets ermöglichen«.

Grundsätzlich sind Länder und Kommunen für Fragen des öffentlichen Nahverkehrs zuständig. Der Bund will nun mit Fördermaßnahmen verhindern, dass es bei der Entwicklung und Verwendung digitaler Ticket-Services zu »Insellösungen« kommt. Dafür sollen bis Herbst nächsten Jahres insgesamt 16 Millionen Euro fließen. In 239 von 402 Kreisen und kreisfreien Städten könnten Kunden zur Zeit elektronische Tickets nutzen, erklärte das Ministerium unter Verweis auf Zahlen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Allerdings sind die Systeme verschieden. Als übergreifender Standard wurde das »E-Ticket Deutschland« entwickelt, das per Chipkarte oder Smartphone genutzt werden kann. Laut Ministerium haben sich rund 370 Verkehrsunternehmen der Initiative angeschlossen. Der VDV hat etwa 600 Mitgliedsunternehmen. Der beim Verband für das E-Ticket zuständige Manager Nils Zeino-Mahmalat sagte der Funke-Mediengruppe, durch die Förderinitiative des Verkehrsministeriums könne begonnen werden, die einzelnen Systeme miteinander zu vernetzen. Für kleine und mittlere Verkehrsunternehmen sei »diese digitale Revolution alleine fast gar nicht zu stemmen. Daher werden wir nicht eines Morgens aufwachen und der vernetzte ÖPV ist da.« (AFP/jW)