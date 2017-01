Blackbox Amri

Anis Amri war monatelang auf dem Schirm von LKA und Terrorabwehrzentrum, ohne Konsequenzen Foto: Arne Dedert/dpa- Bildfunk

Der am 19. Dezember verübte Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hätte verhindert werden können, wenn Behörden und Geheimdienste Konsequenzen aus vorliegenden Erkenntnissen über den mutmaßlichen Attentäter gezogen hätten. Am Donnerstag traf sich der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zu einer Sondersitzung. Er sollte, auf Ansinnen der Opposition, Versäumnisse des NRW-Innenministeriums sowie der Polizei- und Geheimdienstbehörden beleuchten.

Dabei kam heraus, dass Amri, der offenbar bei dem Anschlag zwölf Menschen getötet und rund 50 Personen teils schwer verletzt hatte, den Behörden unter insgesamt 14 Identitäten bekannt war. So schilderte der Landes­kriminaldirektor Dieter Schürmann, dass der 24jährige sich immer wieder unter neuem Namen in verschiedenen Städten habe registrieren lassen. Amri sei auf Anraten des NRW-Landeskriminalamtes (LKA) erstmalig im Februar 2016 als sogenannter Gefährder eingestuft worden. Dieser Einschätzung folgte später auch das Land Berlin. Obwohl der Mann insgesamt sieben Mal im »Gemeinsamen Terror-Abwehrzentrum von Bund und Ländern« thematisiert worden sein soll, sei dieses kontinuierlich zu dem Schluss gekommen, dass von Amri keine Gefahr ausgehen würde. Der Tunesier war ursprünglich bei der Ausländerbehörde im nordrhein-westfälischen Kreis Kleve gemeldet gewesen. Bereits in der Vergangenheit hatte er sich wohl mehrfach strafbar gemacht. Ihm wurde unter anderem der Missbrauch staatlicher Leistungen, Drogendelikte und das Tragen gefälschter Dokumente vorgeworfen.

Auch am Donnerstag gab es keine Antworten auf die Frage, warum Amri Ziel »verdeckter Maßnahmen« gewesen war und seine Telekommunikation über sechs Monate abgehört worden sein soll, wenn es doch keine Hinweise auf eine von seiner Person ausgehende Gefahr gegeben habe. Außerdem soll der Tunesier laut Kölner Stadt-Anzeiger von Donnerstag mehrfach Anschläge angekündigt haben. Bereits im Frühjahr 2016 habe das LKA in Düsseldorf Berichte darüber erhalten, dass der Mann andere Personen auffordere, mit ihm gemeinsam Attentate zu begehen. Auch soll Amri sich im Internet über Bombenbau und den Kauf großkalibriger Schnellfeuergewehre informiert haben. Hinzu kommt, dass ein verdeckter Ermittler bereits im Juli 2016 das LKA informiert habe, Amri prahle damit, ein Blutbad anzurichten.

Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) wollte am Donnerstag jedwede politische Verantwortlichkeit von sich auf andere abschieben. »Der Anschlag wurde verübt von einem Mann, über den die Sicherheitsbehörden bundesweit sehr viel wussten«, verwies er lapidar auf andere Behörden. «Das klingt insgesamt wie ein Offenbarungseid des Rechtsstaats», resümierte der Vizevorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Joachim Stamp, zum Ende der Sitzung.

Während die Bundesanwaltschaft mitteilte, keine Zweifel mehr an der Täterschaft Amris zu hegen, hat sich der Verdacht der Mittäterschaft gegen einen am Dienstag in Berlin festgenommenen Bekannten Amris bisher nicht bestätigt. Jedoch soll der 26 Jahre alte Tunesier ebenfalls unter verschiedenen Namen Leistungen erhalten haben. Amri selbst war am 23. Dezember von Polizisten in Italien erschossen worden. Während politische Hardliner den Anschlag für weiteren Grundrechteabbau und den Ausbau staatlicher Überwachung missbrauchen wollen, wurde am Donnerstag bekannt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch immer nicht erfasst, wie viele Asylbewerber ohne Ausweisdokumente ins Land kommen, wie eine Sprecherin gegenüber dpa erklärte.